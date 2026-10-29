Stórt skref stigið í varðveislu sögufrægrar flugvélar

Frá athöfn á Flugsafninu í dag Mynd Hörður Geirsson/Þórhallur Jónsson
Viljayfirlýsing um framtíðarvarðveislu Þristsins undirrituð
Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, Ágúst Sigurðsson forstjóri Lands og Skógar, Sveinn Runólfsson formaður Þristasjóðs, Tómas Dagur Helgason formaður Þristavinafélagsins og Steinunn María Sveinsdóttir safnstjóri Flugsafns Íslands undirrituðu í dag viljayfirlýsingu þess efnis að Flugsafninu verði færð flugvélin TF-NPK, Þristurinn, til eignar og varðveislu.
Ráðgert er að vélin verði formlega afhent safninu í lok árs.
Sannkallaður gleðidagur og mikið heillaskref sem stigið var til að tryggja framtíðarvarðveislu þessarar sögufrægu flugvélar.
Frá þessu segir á Samfélagsmiðlasíðum Flugsafnsins