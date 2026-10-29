Stórt skref stigið í varðveislu sögufrægrar flugvélar

29. október, 2026 - 21:29 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá athöfn á Flugsafninu í dag Mynd Hörður Geirsson/Þórhallur Jónsson
Frá athöfn á Flugsafninu í dag Mynd Hörður Geirsson/Þórhallur Jónsson
Viljayfirlýsing um framtíðarvarðveislu Þristsins undirrituð 
 
Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, Ágúst Sigurðsson forstjóri Lands og Skógar, Sveinn Runólfsson formaður Þristasjóðs, Tómas Dagur Helgason formaður Þristavinafélagsins og Steinunn María Sveinsdóttir safnstjóri Flugsafns Íslands undirrituðu í dag viljayfirlýsingu þess efnis að Flugsafninu verði færð flugvélin TF-NPK, Þristurinn, til eignar og varðveislu.
Ráðgert er að vélin verði formlega afhent safninu í lok árs.
 
Sannkallaður gleðidagur og mikið heillaskref sem stigið var til að tryggja framtíðarvarðveislu þessarar sögufrægu flugvélar.
 
Frá þessu segir á Samfélagsmiðlasíðum Flugsafnsins
 
Til baka

Nýjast

  • Stórt skref stigið í varðveislu sögufrægrar flugvélar

    • 29.10.2026
    Viljayfirlýsing um framtíðarvarðveislu Þristsins undirrituð 

  • Aðeins eitt barn á biðlista eftir leikskólaplássi á Akureyri

    • 29.10.2026
    Vel gengur að útvega börnum leikskólapláss hjá Akureyrarbæ en aðeins eitt barn sem náð hefur innritunaraldri er nú á biðlista

  • Akureyri Um 330 íbúðir á þéttingarsvæðum

    • 29.10.2026
    Tæplega 330 nýjar íbúðir eru í byggingu eða undirbúningi á þéttingarsvæðum hér og þar um Akureyri.

  • Ég kann ekki við þetta

    • 29.10.2026
    Undanfarið hafa þingmenn úr ríkisstjórnarflokkum sagt sig úr, ýmist flokki sínum eða þingflokki.

  • Besti bitinn-Frosið verð frá upphafi og þannig verður það áfram

    • 29.10.2026
    Í dag, 29. október, er eitt ár liðið frá því að Besti bitinn af þorskinum fór á markað á Íslandi. Frá því að þessir frosnu þorskhnakkar frá Samherja komu í sölu í matvöruverslunum innanlands hefur heildsöluverð til verslana verið óbreytt. Samherji ætlar að gera enn betur og mun ekki hækka verð á vörunni til verslana næstu 12 mánuði til viðbótar.

  • Réttir, fé og fjallskil í Dalvíkurbyggð -Nokkrar örsögur og fróðleiksmolar að auki

    • 29.10.2026
    Út er komin bók Vignis Sveinssonar um réttir, fé og fjallskil í Dalvíkurbyggð. Á ríflega 300 síðum segir Vignir frá sauðfjárbúskap á Árskógsströnd, í Svarfaðardal, Dalvík og Upsaströnd á tímabilinu frá 1875 til 2024.  Fjallað er um smalamennsku, fjallskil og réttir. Fjárskiptin 1949-1951, riðuveikina og fjárskiptin 1988-1990. Brúun vatnsfalla og mikilvægi girðinga fyrir bændur.

  • „Mér finnst gaman að vera til“ – Lára Brynhildur fagnar 100 ára afmæli

    • 28.10.2026
    Lára Brynhildur Eiríksdóttir fagnaði 100 ára afmæli sínu þann 21. október. Að því tilefni fékk Lára Brynhildur heimsókn frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, bæjarstjóra, sem færði afmælisbarninu blómvönd.  Frá þessu segir á samfélagsmiðlum Akureyrarbæjar  og þar er Lára Brynhhildur í skemmtilegu viðtali sem lesa má hér á eftir.

  • Barnið og fjölskyldan í fyrirrúmi

    • 28.10.2026
    Hrefna Sæunn Einarsdóttir er fyrsti barna- og unglingageðlæknirinn hjá HSN í nýrri stöðu innan sálfélagslegrar þjónustu HSN.

  • Sparisjóðirnir efla áhættustýringu og stafræna þróun

    • 28.10.2026
    Sparisjóðirnir hafa ráðið Einar Má Hólmsteinsson sem sameiginlegan áhættustjóra og Brynju Pálínu Sigurgeirsdóttur sem verkefnastjóra viðskiptaþróunar og stafrænna lausna hjá SÍSP. Með ráðningunum er verið að styrkja enn frekar sameiginlega starfsemi sparisjóðanna á sviði áhættustýringar, viðskiptaþróunar og stafrænna lausna.  Frá þessu segir í tilkynningu frá SÍSP í morgun
Sjá meira