Aðeins eitt barn á biðlista eftir leikskólaplássi á Akureyri

29. október, 2026 - 13:57 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Góð staða í leikskólamálum á Akureyri
Góð staða í leikskólamálum á Akureyri

Vel gengur að útvega börnum leikskólapláss hjá Akureyrarbæ en aðeins eitt barn sem náð hefur innritunaraldri er nú á biðlista

Á Akureyri eru 1040 leikskólabörn. Starfið fer fram í tíu leikskólum á 13 starfstöðum auk eins sjálfstætt starfandi leikskóla. Í Hrísey er samrekinn leik- og grunnskóli.

Í leikskólum bæjarins starfa 355 manns. Samkvæmt tölum frá október 2025 voru 45,4% starfsfólks í deildarstarfi með kennaramenntun, 17,4% voru með aðra háskólamenntun og 37,3% voru án háskólamenntunar. Tölurnar ná ekki til starfsfólks við sérkennslu, stjórnun og afleysingar.

„Þótt áherslur einstakra skóla séu ólíkar leggja þeir allir mikla áherslu á gott náms- og starfsumhverfi, markvissa málrækt, vellíðan barna og starfsfólks með leikinn að leiðarljósi. Markmiðið er að hvert barn fái notið sín og dafni í öruggu og hvetjandi námsumhverfi,“ segir Erna Rós Ingvarsdóttir, verkefnastjóri leikskóla hjá Akureyrarbæ.

Í öllum leikskólunum starfa sérkennslustjórar sem vinna með starfsfólki og foreldrum að því að mæta þörfum barna. Þegar þörf er á frekari aðstoð er leitað samstarfs við skólaþjónustu Akureyrarbæjar. Stuðningur og íhlutun taka mið af þörfum hvers barns og fer stærstur hluti starfsins fram innan leikskólans.

Flestir leikskólar nálægt fullri nýtingu

Í haustinnrituninni 2026 er miðað við börn fædd til og með 31. ágúst 2025. Eitt barn sem hefur náð innritunaraldri var á biðlista í október og unnið var að því að finna því pláss. Á meðan fær fjölskyldan heimgreiðslur. Erna Rós Ingvarsdóttir, verkefnastjóri leikskóla hjá Akureyrarbæ segir að þótt sumir leikskólar séu ekki fullsetnir séu margir þeirra nálægt fullri nýtingu og því erfitt að segja nákvæmlega til um biðtíma eftir leikskólaplássi.

Börn sem fædd eru til og með 31. ágúst 2025 fengu leikskólapláss í haust. „Eins og staðan er í dag er eitt barn á biðlista sem náð hefur innritunaraldri og verið er að vinna í að koma því inn,“ segir Erna Rós.

Til baka

Nýjast

  • Aðeins eitt barn á biðlista eftir leikskólaplássi á Akureyri

    • 29.10.2026
    Vel gengur að útvega börnum leikskólapláss hjá Akureyrarbæ en aðeins eitt barn sem náð hefur innritunaraldri er nú á biðlista

  • Akureyri Um 330 íbúðir á þéttingarsvæðum

    • 29.10.2026
    Tæplega 330 nýjar íbúðir eru í byggingu eða undirbúningi á þéttingarsvæðum hér og þar um Akureyri.

  • Ég kann ekki við þetta

    • 29.10.2026
    Undanfarið hafa þingmenn úr ríkisstjórnarflokkum sagt sig úr, ýmist flokki sínum eða þingflokki.

  • Besti bitinn-Frosið verð frá upphafi og þannig verður það áfram

    • 29.10.2026
    Í dag, 29. október, er eitt ár liðið frá því að Besti bitinn af þorskinum fór á markað á Íslandi. Frá því að þessir frosnu þorskhnakkar frá Samherja komu í sölu í matvöruverslunum innanlands hefur heildsöluverð til verslana verið óbreytt. Samherji ætlar að gera enn betur og mun ekki hækka verð á vörunni til verslana næstu 12 mánuði til viðbótar.

  • Réttir, fé og fjallskil í Dalvíkurbyggð -Nokkrar örsögur og fróðleiksmolar að auki

    • 29.10.2026
    Út er komin bók Vignis Sveinssonar um réttir, fé og fjallskil í Dalvíkurbyggð. Á ríflega 300 síðum segir Vignir frá sauðfjárbúskap á Árskógsströnd, í Svarfaðardal, Dalvík og Upsaströnd á tímabilinu frá 1875 til 2024.  Fjallað er um smalamennsku, fjallskil og réttir. Fjárskiptin 1949-1951, riðuveikina og fjárskiptin 1988-1990. Brúun vatnsfalla og mikilvægi girðinga fyrir bændur.

  • „Mér finnst gaman að vera til“ – Lára Brynhildur fagnar 100 ára afmæli

    • 28.10.2026
    Lára Brynhildur Eiríksdóttir fagnaði 100 ára afmæli sínu þann 21. október. Að því tilefni fékk Lára Brynhildur heimsókn frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, bæjarstjóra, sem færði afmælisbarninu blómvönd.  Frá þessu segir á samfélagsmiðlum Akureyrarbæjar  og þar er Lára Brynhhildur í skemmtilegu viðtali sem lesa má hér á eftir.

  • Barnið og fjölskyldan í fyrirrúmi

    • 28.10.2026
    Hrefna Sæunn Einarsdóttir er fyrsti barna- og unglingageðlæknirinn hjá HSN í nýrri stöðu innan sálfélagslegrar þjónustu HSN.

  • Sparisjóðirnir efla áhættustýringu og stafræna þróun

    • 28.10.2026
    Sparisjóðirnir hafa ráðið Einar Má Hólmsteinsson sem sameiginlegan áhættustjóra og Brynju Pálínu Sigurgeirsdóttur sem verkefnastjóra viðskiptaþróunar og stafrænna lausna hjá SÍSP. Með ráðningunum er verið að styrkja enn frekar sameiginlega starfsemi sparisjóðanna á sviði áhættustýringar, viðskiptaþróunar og stafrænna lausna.  Frá þessu segir í tilkynningu frá SÍSP í morgun

  • Góðri síldarvertíð er lokið

    • 28.10.2026
    Uppsjávarskipin Vilhelm Þorsteinsson EA-11 og Bjarni Ólafsson AK-70 komu í land á mánudaginn með síðasta síldarfarm ársins. Vilhelm Þorsteinsson kom til Eskifjarðar með um 950 tonn og Bjarni Ólafsson landaði 900 tonnum á Fáskrúðsfirði.
Sjá meira