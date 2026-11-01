Akureyri Orku- og gagnatengdur iðnað efldur

01. nóvember, 2026 - 13:59 Margrét Þóra Þórsdóttir
Mynd á vef Akureyarbæjar
Mynd á vef Akureyarbæjar

Bæjarstjórn Akureyrar hefur falið bæjarstjóra að hefja undirbúning að nýrri stefnumörkun um orku- og gagnatengda atvinnustarfsemi í bænum.

Í stefnunni verður meðal annars greint hvaða tækifæri felast í þjónustu við gagnaver og orkuiðnað á Norðurlandi, ásamt því að kortleggja afleidd tækifæri á sviði menntunar, nýsköpunar og tækniþróunar.

Vinnan við stefnumörkunina mun nýtast sem innlegg í tilvonandi aðalskipulagsvinnu sveitarfélagsins, en markmiðið er að byggja upp öflugt atvinnuvistkerfi þar sem orka og innviðir verða grunnur að aukinni verðmætasköpun og fjölbreyttari störfum á svæðinu.

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