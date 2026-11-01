Akureyri Nálar fundust í Hrekkjavökusælgæti Uppfært Misheppnað grín!

01. nóvember, 2026 - 15:00 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Lögreglustöðin á Akureyri
Lögreglustöðin á Akureyri

Lögreglan á Akureyri sendi frá sér eftirfrandi tilkynninu fyrir skömmu:

Okkur var að berast tilkynning um aðskotahlut sem fannst í sælgæti sem dreift var í gærkvöldi vegna Hrekkjavöku. Um er að ræða nálar sem var stungið inn í nokkur Þrist og Milky Way súkkulaðistykki.

Við biðjum foreldra um að yfirfara það sælgæti sem börn þeirra fengu í gær og gæta varúðar. Ef einhverjir vita um samskonar tilvik hvetjum við viðkomandi til þess að tilkynna það til lögreglu, í gegnum netfang nordurland.eystra@logreglan.is.

Okkur hafa einungis borist ein slík tilkynning að svo stöddu

UPPFÆRT:

Nýjar upplýsingar bárust vegna þessa máls. Um misheppnaðan hrekk innan lokaðs hóps var að ræða. Ekki er neinn grunur um að sælgæti með aðskotahlut hafi verið dreift utan hans. 

Til baka

Nýjast

  • Akureyri Nálar fundust í Hrekkjavökusælgæti Uppfært Misheppnað grín!

    • 01.11.2026
    Lögreglan á Akureyri sendi frá sér eftirfrandi tilkynninu fyrir skömmu: Okkur var að berast tilkynning um aðskotahlut sem fannst í sælgæti sem dreift var í gærkvöldi vegna Hrekkjavöku. Um er að ræða nálar sem var stungið inn í nokkur Þrist og Milky Way súkkulaðistykki. Við biðjum foreldra um að yfirfara það sælgæti sem börn þeirra fengu í gær og gæta varúðar. Ef einhverjir vita um samskonar tilvik hvetjum við viðkomandi til þess að tilkynna það til lögreglu, í gegnum netfang nordurland.eystra@logreglan.is. Okkur hafa einungis borist ein slík tilkynning að svo stöddu

  • Lokaorðið - Ekki minn tebolli

    • 01.11.2026
    Í þá gömlu góðu daga þegar ég lék knattspyrnu, knattspyrna heitir víst fótbolti í dag sem er hið besta mál, skiptir mig engu máli hvað hann heitir, aðallega að þetta sé skemmtilegt.

  • Vísindafólkið okkar – Valgerður Pálmadóttir Að byrja á hinu nærtæka og opna glugga út í heim

    • 01.11.2026
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum við Háskólann á Akureyri. Valgerður Pálmadóttir, lektor við Kennaradeild, er vísindamanneskja októbermánaðar.

  • Akureyri Orku- og gagnatengdur iðnað efldur

    • 01.11.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar hefur falið bæjarstjóra að hefja undirbúning að nýrri stefnumörkun um orku- og gagnatengda atvinnustarfsemi í bænum.

  • Sveitarfélög og OH halda gjaldskrám í skefjum

    • 01.11.2026
    Sveitarfélögin á félagssvæði Framsýnar og Orkuveita Húsavíkur hafa lýst yfir stuðningi við markmið verkalýðshreyfingarinnar um að halda verðhækkunum í lágmarki.

  • Skipulagsráð Lækka um eina hæð

    • 01.11.2026
    Skipulagsráð Akureyrarbæjar telur að fyrirhuguð uppbygging við Hrísalund 3-5 sé of umfangsmikil miðað við næsta umhverfi og vill að húsið verði lækkað um að minnsta kosti eina hæð. Tillagan gerir ráð fyrir sex hæða byggingu, en ráðið kallar jafnframt eftir frekari gögnum um vindáhrif, skuggavarp og hvernig byggingin fellur að nærliggjandi byggð.

  • Líf og fjör í Grímsey

    • 31.10.2026
    Það hefur verið talsvert líf á bryggjunni í Grímsey undanfarið, en nokkrir bátar eru gerðir þaðan út um þessar mundir. Veiði hefur verið ljómandi góð og bátarnir að koma að landi með flottan ufsa, en verð fyrir hann hefur verið í hæstu hæðum.

  • Sjòræningjadagur í Glerárlaug

    • 31.10.2026
    Þann 30. október var svokallaður Sjóræningjadagur í Glerárlaug haldinn hátíðlegur. Hann er fyrir öll börn í sundskóla sundfélagsins Óðins. Þá bregðum við á leik og köfum eftir gulli og gersemum sem Krókur Skipstjóri hefur safnað sér í áranna rás.

  • „Ég held ég væri ekki á þessum stað í dag án hennar“

    • 31.10.2026
    Ísabella Anna Kjartansdóttir á að baki viðburðaríkt fótboltasumar. Hún skoraði átta mörk fyrir Völsung í Lengjudeildinni, varð Íslandsmeistari í þriðja flokki og hefur nú verið á æfingum með U16-landsliðinu. Hún stefnir á atvinnumennsku og A-landsliðið en einn mikilvægasti stuðningsmaðurinn er nærri henni, bæði innan vallar og utan: mamma hennar, sem hefur meira að segja lagt upp fyrir hana mark.
Sjá meira