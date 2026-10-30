Góð gjöf til Stórutjarnarskóla

30. október, 2026 - 14:24 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á myndinni má sjá Úllu Árdal formann afhenda Ingu Sigrúnu Atladóttur skólastjóra gjöfina Mynd UM…
Á myndinni má sjá Úllu Árdal formann afhenda Ingu Sigrúnu Atladóttur skólastjóra gjöfina Mynd UMF Bjarmi

UMF Bjarmi í Fnjóskadal hefur afhent Stórutjarnaskóla að gjöf tvö píluspjöld af fullkomnustu gerð ásamt nauðsynlegum fylgibúnaði í tilefni af 55 ára afmæli skólans þann 9. nóvember nk. 

Með nýju aðstöðunni fá krakkarnir tækifæri til að kynnast pílukasti og njóta þessarar ört vaxandi íþróttar. Pílukast reynir meðal annars á einbeitingu, nákvæmni og þolinmæði og hentar öllum aldri.

Á samfélagsmiðlasíðu Bjarma segir ,,Við vonumst til að aðstaðan nýtist vel, bæði nemendum skólans og öðrum hópum sem sækja starf í Stórutjarnaskóla svo sem eldri borgurum. Gjöfin er að andvirði tæplega 600 þúsund króna og ásamt því að safna fyrir henni fengum við styrk frá Íþrótta- og æskulýðssjóði."

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