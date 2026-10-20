Eigendur NO vilja fylgja samkomulagi um hóflegar hækkanir

Gjaldskrár Norðurorku munu ekki hækka umfram 2,5% um næstu áramót eftir ákvörðun eigenda fyrirtækisins á aukaaðalfundi á þriðjudagsmorgun. Á þeim fundi var tillögum meirihluta stjórnar hafnað, en þær gerðu ráð fyrir á bilinu 2,5 og upp í 7% hækkun á gjaldskrá veitnanna um næstu áramót. Norðurorka rekur hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og
fráveitu.
Á fundinum kom fram skýr afstaða eigenda, þar á meðal Akureyrarbæjar sem fer með rúmlega 98% eignarhlut, um að fylgja samkomulagi um hóflegar gjaldskrárhækkanir í þágu verðstöðugleika. Jafnframt var nýrri stjórn falið að endurskoða fjárfestinga- og fjárhagsáætlanir fyrirtækisins með hliðsjón af þeirri forsendu að gjaldskrár hækki að hámarki um 2,5%.
Hækkanirnar á gjaldskrá voru taldar nauðsynlegar til að tryggja afhendingaröryggi og rekstraröryggi veitukerfa sem og að mæta uppsafnaðri endurnýjunar- og fjárfestingarþörf. Þá þurfi veitan að standa undir auknum kröfur um áfallaþol, áhættustýringu og netöryggi auk þess sem fjármagna þarf umfangsmiklar framkvæmdir á næstu árum.
Dreifa má fjárfestingum yfir lengra tímabil
Hilda Jana Gísladóttir segir í bókun frá fundi stjórnar í liðinni viku að hún hefði talið að gjaldskrárhækkanir ættu ekki að fara yfir 2,5% í ljósi sameiginlegra aðgerða til að halda aftur af verðbólgu og stuðla að vaxtalækkunum.Hún lagði áherslu á að dreifa mætti fjárfestingum yfir lengratímabil án þess að skerða öryggi eða viðhald innviða.
Sjá nánar i Vikublaðinu n.k. fimmtudag.