Eigendur NO vilja fylgja samkomulagi um hóflegar hækkanir

20. október, 2026 - 14:10 Margrét Þóra Þórsdóttir
Unnið við að fjarlæga hitaveitubrunna í Hlíðarhverfi. Mynd á vef Norðuro…
Unnið við að fjarlæga hitaveitubrunna í Hlíðarhverfi. Mynd á vef Norðurorku.

Gjaldskrár Norðurorku munu ekki hækka umfram 2,5% um næstu áramót eftir ákvörðun eigenda fyrirtækisins á aukaaðalfundi á þriðjudagsmorgun. Á þeim fundi var tillögum meirihluta stjórnar hafnað, en þær gerðu ráð fyrir á bilinu 2,5 og upp í 7% hækkun á gjaldskrá veitnanna um næstu áramót. Norðurorka rekur hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og
fráveitu.

Á fundinum kom fram skýr afstaða eigenda, þar á meðal Akureyrarbæjar sem fer með rúmlega 98% eignarhlut, um að fylgja samkomulagi um hóflegar gjaldskrárhækkanir í þágu verðstöðugleika. Jafnframt var nýrri stjórn falið að endurskoða fjárfestinga- og fjárhagsáætlanir fyrirtækisins með hliðsjón af þeirri forsendu að gjaldskrár hækki að hámarki um 2,5%.

Hækkanirnar á gjaldskrá voru taldar nauðsynlegar til að tryggja afhendingaröryggi og rekstraröryggi veitukerfa sem og að mæta uppsafnaðri endurnýjunar- og fjárfestingarþörf. Þá þurfi veitan að standa undir auknum kröfur um áfallaþol, áhættustýringu og netöryggi auk þess sem fjármagna þarf umfangsmiklar framkvæmdir á næstu árum.

Dreifa má fjárfestingum yfir lengra tímabil

Hilda Jana Gísladóttir segir í bókun frá fundi stjórnar í liðinni viku að hún hefði talið að gjaldskrárhækkanir ættu ekki að fara yfir 2,5% í ljósi sameiginlegra aðgerða til að halda aftur af verðbólgu og stuðla að vaxtalækkunum.Hún lagði áherslu á að dreifa mætti fjárfestingum yfir lengratímabil án þess að skerða öryggi eða viðhald innviða.

Sjá nánar i Vikublaðinu n.k. fimmtudag.

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