Svona framkoma verður ekki liðin

19. október, 2026 - 14:24 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Samsett mynd ein.is
Samsett mynd ein.is

Tryggvi Jóhannsson formaður Einingar Iðju bregst í harðorðri yfirlýsingu á heimasíðu félagsins ókvæða við fréttum af fyrirhugaðri hækkun á gjaldskrá Norðurorku um næstu áramót.

Fram kom í frétt á RUV  á dögunum að meirihluti stjórnar Norðurorku ráðgeri að hækka gjaldskrá fyrirtækisins meira en yfirlýst stefna Akureyrarbæjar sem á tæp 100% í fyrirtækinu segir til um.

Tryggvi formaður er alls ekki sáttur og lætur hafa eftir sér á áðurnefndri heimasíðu Einingar Iðju: ,,Það er með miklum ólíkindum að stjórn Norðurorku ætli að hlaupast undan ábyrgð í því mikilvæga verkefni sem við erum í að ná stöðugleika í þjóðfélaginu. Félagsmenn Einingar-Iðju hafa lagt sitt af mörkum allt frá undirritun samninga 2024." 

Tryggvi gerir kröfu á stjórn Norðurorku um endurskoðu þessarar ákvörðunar og haldi hækkunum í  2,5%.  Jafnframt krefst Tryggvi þess að bæjarstjórn Akureyrar axli sína ábyrgð í málinu og beiti sér fyrir því að fyrirtæki sem er í stærstum hluta í eigu Akureyrarbæjar haldi gefin loforð frá því að framlenging samninga var undirrituð 8. október sl.

Til baka

Nýjast

  • Talsverðar framkvæmdir á Grenivík

    • 19.10.2026
    Viðbygging við leikskólann Krummafót á Grenivík eru langt komin. Hún er Hún er nálægt 150 fermetrum að stærð og mun hýsa alla starfsmannaaðstöðu, stoðþjónustu, fundar- og samkomuaðstöðu.

  • Svona framkoma verður ekki liðin

    • 19.10.2026
    Tryggvi Jóhannsson formaður Einingar  Iðju bregst í harðorðri yfirlýsingu á heimasíðu félagsins ókvæða við fréttum af  fyrirhugaðri hækkun á gjaldskrá Norðurorku um næstu áramót.

  • Ný lýðheilsustefna

    • 19.10.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt nýja lýðheilsustefnu sveitarfélagsins. Stefnan miðar að því að íbúar njóti góðrar heilsu og vellíðunar á öllum æviskeiðum.

  • Lokaorðið - Ekki reyna að móðga mig.

    • 18.10.2026
    Allt mitt líf er á misskilningi byggt. Ég slæ þessu fram því ég er heyrnarskert. Stundum er ekki heill þráður í tilsvörum mínum. Þeir sem þekkja mig vita það. Þeir sem þekkja mig ekki geta lent í vandræðum þegar þeir fara að spjalla við mig. Ég svara kannski einhverju út í bláinn eða þreyti þá með viðstöðulausu tali...þá þarf ég ekki að misskilja það sem þeir segja.

  • Vill gefa fólki litla sögu með sér heim

    • 18.10.2026
    Ástin dró Þóru Soffíu Gylfadóttur til Raufarhafnar og þar hefur hún fundið efnivið í bæði handverk og sögur. Með verkefninu Hannað við heimskautsbaug vill hún skapa muni sem tengjast staðnum og með heimildarmyndinni Arfi sem lifir áfram, varðveita minningar fólks frá síldarárunum.

  • NorðurHjálp hefur úthlutað bónuskortum fyrir 20 milljónir króna á árinu

    • 18.10.2026
    NorðurHjálp hefur það sem af er ári veitt einstaklingum og fjölskyldum í neyð bónuskort til matarinnkaupa fyrir yfir 20 milljónir króna. Þá hefur fjöldi fólks fengið aðstoð í formi húsgagna, fatnaðar og matvæla úr matarhorni NorðurHjálpar.

  • Verkfærasalan styður verklega kennslu í tæknifræði

    • 18.10.2026
    Tæknifræðideild HA/HR fékk á dögunum handverkfæri að gjöf frá Verkfærasölunni. Verkfærin munu nýtast í nýrri verklegri aðstöðu deildarinnar við Háskólann á Akureyri og styðja við verklega kennslu og verkefnavinnu nemenda.

  • Nýtt fræðsluefni opnar ný tækifæri í ferðaþjónustu

    • 18.10.2026
    Rannsóknamiðstöð ferðamála við Háskólann á Akureyri hefur lokið tveggja ára Erasmus+ verkefninu UPLIFT sem miðar að því að efla notkun gagnvirkrar tækni og frásagna í ferðaþjónustu.

  • Háskólinn á Akureyri opnar fyrir nám í kennslu íslensku sem annars máls

    • 17.10.2026
    Háskólaráð Háskólans á Akureyri samþykkti á fundi sínum 26. september að setja á laggirnar nýtt nám í Kennslu íslensku sem annars máls við Kennaradeild. Námið svarar vaxandi þörf fyrir sérhæfingu kennara í fjöltyngdu skólasamfélagi.
Sjá meira