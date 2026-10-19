Svona framkoma verður ekki liðin

Tryggvi Jóhannsson formaður Einingar Iðju bregst í harðorðri yfirlýsingu á heimasíðu félagsins ókvæða við fréttum af fyrirhugaðri hækkun á gjaldskrá Norðurorku um næstu áramót.
Fram kom í frétt á RUV á dögunum að meirihluti stjórnar Norðurorku ráðgeri að hækka gjaldskrá fyrirtækisins meira en yfirlýst stefna Akureyrarbæjar sem á tæp 100% í fyrirtækinu segir til um.
Tryggvi formaður er alls ekki sáttur og lætur hafa eftir sér á áðurnefndri heimasíðu Einingar Iðju: ,,Það er með miklum ólíkindum að stjórn Norðurorku ætli að hlaupast undan ábyrgð í því mikilvæga verkefni sem við erum í að ná stöðugleika í þjóðfélaginu. Félagsmenn Einingar-Iðju hafa lagt sitt af mörkum allt frá undirritun samninga 2024."
Tryggvi gerir kröfu á stjórn Norðurorku um endurskoðu þessarar ákvörðunar og haldi hækkunum í 2,5%. Jafnframt krefst Tryggvi þess að bæjarstjórn Akureyrar axli sína ábyrgð í málinu og beiti sér fyrir því að fyrirtæki sem er í stærstum hluta í eigu Akureyrarbæjar haldi gefin loforð frá því að framlenging samninga var undirrituð 8. október sl.