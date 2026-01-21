VMA - Á lokasprettinum í bifvélavirkjuninni

21. janúar, 2026 - 11:38 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
VMA - Á lokasprettinum í bifvélavirkjuninni

Á annan tug nemenda stunda nám í bifvélavirkjun í VMA og er þetta síðasta önnin þeirra í náminu. Brautskráning er á dagskrá í lok maí nk. og sveinspróf í september. Það skiptir að sjálfsögðu gríðarlega miklu máli að útskrifa svo marga bifvélavirkja á einu bretti, ekki síst utan höfuðborgarsvæðisins, því mikill og viðvarandi skortur hefur verið á fagfólki í þessari grein.

Tveir þeirra nemenda sem nú eru á lokaönninni í bifvélavirkjuninni í VMA eru Viktoría Fönn Guðmundsdóttir og Óskar Eiríkur Sveinsson.

„Eftir að ég fékk bílprófið á sínum tíma átti ég svo mikið af druslum að ég neyddist til þess að læra að gera við þær. Út frá þessu kom áhugi minn á bílum. Ég var þó ekki með þetta efst í huga þegar ég fór í Borgarholtsskóla í Reykjavík. Satt best að segja var ég dálítið týndur á þeim tíma. Fyrst fór ég í bókmenntir, síðan í rennismíði og loks í bifvélavirkjann. Ég datt síðan út úr náminu í Covid og fór að vinna, var í fullri vinnu í um tvö ár fyrir sunnan en flutti þá norður og sótti um bifvélavirkjann hér í VMA. Ég hafði tekið nokkra áfanga í Borgarholtsskóla og fékk hluta þeirra metna inn í námið hér,“ segir Óskar Eiríkur.

„Ég ætlaði fyrst að verða vélstjóri, því allt í kringum mig eru vélstjórar, m.a. bæði pabbi og afi og reyndar er systir mín núna í vélstjórnarnáminu hér í VMA. Fyrst þegar ég kom inn í skólann fór ég á listnámsbraut en færði mig síðan yfir á grunndeild málmiðnaðar og var þar eina stelpan í mínum hópi. Tengslin við vélstjórnina í fjölskyldunni höfðu auðvitað sitt að segja að ég endaði í þessu. Í gegnum tíðina hef ég brasað í einu og öðru með pabba í bílskúrnum, þegar hann kemur af sjónum, og smám saman hefur maður fengið þetta í æð.
Í grunndeildinni hafði ég til að byrja með í huga að fara í vélstjórn en í ljósi þess að ég hef notið þess að brasa í kringum bíla varð niðurstaðan sú að fara frekar í bifvélavirkjunina. Og í framhaldinu, að loknu náminu hér, hef ég í huga að fara suður og bæta við mig námi í bílasprautun og -málun í Borgarholtsskóla,“ segir Viktoría Fönn.

Til þess að ljúka náminu í VMA þurfa nemendur að hafa lokið við ferilbók, sem í stórum dráttum er yfirlit yfir það sem þeir læra og tileinka sér á verkstæðunum undir handleiðslu meistara. Óskar Eiríkur hefur lokið við ferilbókina og Viktoría Fönn er langt komin. Óskar starfar hjá Höldi – Bílaleigu Akureyrar, er þar á þeim hluta verkstæðis Hölds sem gerir við bíla í eigu Bílaleigunnar. Viktoría starfar hjá fyrirtækinu Bíleyri á Akureyri. Bæði hrósa þau sínum vinnustöðum í hástert og segja andann vera góðan og þau hafi lært heilmikið.

Til hliðar við námið í skólanum, sem er fjóra daga í viku, frá mánudegi til fimmtudags, frá 8:30 til 15:30, og fram að hádegi á föstudögum, vinna þau hjá framangreindum fyrirtækjum og Viktoría segist þar að auki taka vaktir í Leirunesti á kvöldin og um helgar. Dagarnir eru því drjúgt langir.

 

Frá þessu segir á vma.is

Til baka

Nýjast

  • Verðlaunamarkaður - Viðskiptatækifæri

    • 21.01.2026
    Friðarverðlaun Nóbels fóru til einstaklings sem ég hafði áður ekki heyrt nefndan og vissi ekki til að hefði nokkurn skapaðan hlut lagt af mörkum í þágu friðar, hvorki staðbundin né heimsfriðar. Örugglega samt ágætur einstaklingur eins og nær allir þegnar heims.

  • VMA - Á lokasprettinum í bifvélavirkjuninni

    • 21.01.2026
    Á annan tug nemenda stunda nám í bifvélavirkjun í VMA og er þetta síðasta önnin þeirra í náminu. Brautskráning er á dagskrá í lok maí nk. og sveinspróf í september. Það skiptir að sjálfsögðu gríðarlega miklu máli að útskrifa svo marga bifvélavirkja á einu bretti, ekki síst utan höfuðborgarsvæðisins, því mikill og viðvarandi skortur hefur verið á fagfólki í þessari grein.

  • Í Boganum er hægt að ganga innandyra, í hlýju og öruggu umhverfi – óháð veðri og færð

    • 21.01.2026
    „Með reglulegri göngu, jafnvel í stutta stund í senn, má bæta jafnvægi, styrkja vöðva og bein, draga úr líkum á byltum og viðhalda sjálfstæði til lengri tíma. Hreyfing hefur einnig jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið, svefn, minni og líðan. Ekki síður skiptir máli að vera í félagsskap annarra,“ segir Héðinn Svarfdal, verkefnastjóri lýðheilsumála hjá Akureyrarbæ.

  • Nýjar gönguleiðir á Norðurlandi eystra

    • 21.01.2026
    Á síðasta ári var í gangi verkefni um skráningu gönguleiða á Norðurlandi eystra, sem unnið var af Markaðsstofu Norðurlands. Markmið verkefnisins var að koma á miðlægu og samræmdu skráningarkerfi fyrir gönguleiðir á svæðinu og tryggja ferðafólki áreiðanlegar upplýsingar til að auðvelda val á leiðum sem henta bæði byrjendum og reyndari göngufólki. Í verkefninu voru skráðar 20 gönguleiðir um allt Norðurland eystra sem stuðla að öruggri og ánægjulegri útivist.

  • Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra - Harma tafir á úrbótum

    • 20.01.2026
    Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra harmar tafir sem orðið hafa á á nauðsynlegum úrbótum á svæði Skútabergs á Moldhaugnahálsi og bendir enn á ný á að umgengni um svæðið er með þeim hætti að það er verulegt lýti í umhverfinu.

  • Ingibjörg Isaksen tilkynnir um framboð sitt til formennsku í Framsókarflokknum

    • 20.01.2026
    Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, býður sig fram til formanns á flokksþingi Framskónrflokksins en það fer fram  a Hilton hótelinu um miðjan  febrúar n.k.  Þetta kemur fram í færslu sem Ingibjörg setti fram á Facebook rétt í þessu.

  • Nýr samstarfssamningur SAk og RHA

    • 19.01.2026
    Samstarfssamningur Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) og Rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Akureyri (RHA) hefur verið undirritaður. Með samningnum staðfesta SAk og RHA sameiginlegan vilja til að efla samstarf á sviði rannsókna og fræðastarfs. En frá þessu segir á www.sak.is í dag

  • Tvær stórar aðgerðir á annasamri helgi -innbrot hjá byggingafyrirtæki og hótanir með skotvopni

    • 19.01.2026
    Helgin var annasöm hjá lögreglu í umdæminu en auk hefðbundinna verkefna stóð lögregla í tveimur stórum aðgerðum.

  • EM í hand­bolta og lestrarkennsla

    • 19.01.2026
    Hvað skyldu tvö mest ræddu mál þessarar viku eiga sameiginlegt. Kíkjum aðeins á það og skoðum hvernig þessi mjög svo aðskildu mál tengjast.
Sjá meira