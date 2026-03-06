Fyrsti viðburður nýrrar Óperu verður í Hofi

Nýstofnuð ópera mun hefja starfsemi utan höfuðborgarsvæðisins, nánar tiltekið í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri, með veglegum opnunarviðburði í haust. Að honum loknum verður sýningin flutt víðar um land, meðal annars til Egilsstaða og síðar til Reykjavíkur.
Á opnunarviðburðinum verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá þar sem Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, einsöngvarar, kórar og leikarar leiða áheyrendur í gegnum helstu tímamót óperusögunnar og tengja við íslenska menningar- og hugmyndasögu. Ólafur Egilsson leikstýrir dagskránni í Hofi. Miðasala verður auglýst síðar.
Sýningin er framleidd í samstarfi við Menningarfélag Akureyrar sem rekur Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, Leikfélag Akureyrar og Hof. Öll svið félagsins taka þátt í undirbúningi og framkvæmd opnunarsýningarinnar.
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, tónlistarstjóri Menningarfélags Akureyrar, segir það mikið gleðiefni að starfsemin hefjist í Hofi og að með því séu send skýr skilaboð um að óperan ætli sér að vera fyrir landið allt. Finnur Bjarnason, óperustjóri, tekur í sama streng og segir mikilvægt að landsmenn um allt land fái tækifæri til að kynnast starfseminni frá upphafi.
akureyri.is sagði fyrst frá