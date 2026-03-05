Leikfélag Hörgdæla setur upp glæpsamlega gamanleikinn Átta konur

Leikfélag Hörgdæla frumsýnir glæpsamlega gamanleikinn Átta konur, eftir Robert Thomas á Melum í Hörgársveit í kvöld, fimmtudagkvöldið 5. mars kl. 20. Mikið er um söngva og dans í verkinu. „Þetta hefur verið virkilega skemmtilegt ferli og ég hef sjaldan, ef nokkurn tíma hlegið svona mikið á einu æfingaferli. Leikhópurinn er stórkostlegur og það er unun að fylgjast með allri þessari leikgleði. Það er ekki annað hægt en að skemmta sér með hópnum,“ segir Kolbrún Lilja Guðnadóttir leikstjóri.
Fögur eiginkona, tvær ungar og óstýrilátar dætur, aðþrengd mágkona, gráðug tengdamamma, dularfull ráðskona og kynþokkafull þjónustustúlka. Húsbóndinn sjálfur liggur sofandi í rúmi sínu uppi á lofti. Eða hvað? Þegar sjö villtar konur eru samankomnar og sú áttunda bætist í hópinn getur allt gerst!
Franska leikskáldið Robert Thomas (1927-1989) var einkum þekktur fyrir það að tvinna saman með góðum árangri form sakamálaleikrita og léttra gamanleikja. Þegar leikritið Átta konur var sýnt í París árið 1961 hlaut það leiklistarverðlaunin Prix du Quai des Orfèvres og var leikið við miklar vinsældir. Franski leikstjórinn François Ozon vann geysivinsæla kvikmyndagerð verksins árið 2002, þar sem margar af fremstu leikkonum Frakklands fóru á kostum. Sævar Sigurgeirsson þýddi og aðlagaði verkið á sínum tíma fyrir Þjóðleikhúsið en það var sýnt í Þjóðleikhúsinu árið 2006 í leikstjórn Eddu Heiðrúnar Backman. Sævar samdi líka nýja söngtexta sem prýða sýninguna við lög eins og These Boots Are Made for Walking, Fever, Big Spender og fleiri.
Í upphafi skyldi endinn skoða
Verkið er þannig skrifað að það er undir leikstjóra og leikhóp komið hvernig verkið endar og það voru komnar nokkrar útgáfur af endi sem allir ganga upp og því var ákveðið að nota þrjá mismunandi enda og í upphafi sýningar verður dregið um hvaða endir verður fyrir valinu í hvert skipti. Þetta er mjög spennandi fyrir leikarana því þetta heldur þeim á tánum. Það er auðvitað þannig að engar tvær sýningar eru eins en þetta er svona extra og spennandi að sjá hvaða endir fær bestu viðtökurnar. Þannig er líka enn meiri ástæða fyrir leikhúsgesti að koma oftar til að sjá fleiri útgáfur af endum.
Flestir listrænir stjórnendur konur
„Eins og nafnið gefur til kynna eru átta leikkonur að stíga á svið á Melum í Hörgárdal en líka einn karl og þarna er leikið, sungið og dansað af stakri snilld. „Það er gaman að segja frá því að listrænir stjórnendur eru flest konur líka en Kolbrún Lilja leikstýrir, Hafrún Bylgja Guðmundsdóttir hannar leikmynd og er með yfirumsjón yfir búningum og leikmunum, Lydía Rós Björnsdóttir Waage sér um tónlist og söng og Bjarklind Ásta Brynjólfsdóttir sér um dans og hreyfingar. María Björk Jónsdóttir hefur yfirumsjón með förðun og hári og að hún sé jafnframt framkvæmdarstjóri sýningarinnar Snævar Örn Ólafsson leyfir okkur konunum síðan að skína því hann sér um að hanna lýsingu og hljóð“ segir Fanney Valsdóttir, formaður Leikfélags Hörgdæla.
Gengur illa að manna karlhlutverkin
„Undanfarin ár hefur okkur gengið illa að manna karlhlutverk hér á Melum og höfum bæði þurft að breyta kyni persóna í verki og látið konur leika karlhlutverk. Í ár ákváðum við að skoða hvort við fyndum ekki sýningu þar sem við þyrftum ekki á svo mörgum körlum að halda en væri jafnframt með dáltið af kvenhlutverkum og þegar þessi sýning, Átta konur, varð á vegi okkar þá fannst okkur það liggja beinast við að skoða verkið og úr varð að það varð fyrir valinu. Það þýðir samt ekki að karlarnir séu ekki velkomnir í Leikfélag Hörgdæla. Við hvetjum fólk af öllum kynjum að koma og vera með, því það er afskaplega gefandi og skemmtilegt að taka þátt í leikstarfi. Og við viljum fá allskonar fólk með okkur í lið, ekki endilega bara þau sem standa á sviðinu því það er svo ótal margt annað sem þarf að gera til að koma einu svona verki á svið“ segir Fanney.
Þrælvanir í bland við nýgræðinga
Leikhópurinn samanstendur af bæði þrælvönum leikurum sem hafa tekið þátt í fjöldamörgum uppfærslum og nýgræðingum sem eru að stíga sín fyrstu skref á leiksviðinu og allt þar á milli. Æfingar hafa staðið síðan um miðjan janúar og allt hefur gengið eins og í lygasögu. Það er einhvern vegin allt öðruvísi orka þegar svona margar konur og kvár koma saman, ekki endilega betri eða verri, bara öðruvísi. Nú er komið að uppskerunni og við hlökkum mikið til að sýna afrakstur allrar vinnunnar sem hefur verið unnin á Melum.