Málefni Akureyrarflugvallar rædd í bæjarstjórn

Bæjarstjórn Akureyrar bókaði á fundi sínum í gær svohljóðandi áskorun til ríkisstjórnar Íslands um málefni Akureyrarflugvallar.
,,Bæjarstjórn Akureyrarbæjar skorar á ríkisstjórnina að halda áfram uppbyggingu og fjárfestingu í nauðsynlegum innviðum þannig að Akureyrarflugvöllur geti sinnt enn betur hlutverki sínu sem alþjóðaflugvöllur og sem varaflugvöllur fyrir Keflavík.
Bæjarstjórn leggur áherslu á að hraða vinnu við hönnun aðflugsferla, tryggja fullnægjandi eldsneytisbirgðir og koma upp aðflugsljósum úr norðri.
Atburðir síðustu viku, þegar átta farþegaþotur Icelandair lentu í Eyjafirði, undirstrikuðu með skýrum hætti mikilvægi flugvallarins fyrir flugöryggi á Íslandi."
Þessi bókun var samþykkt samhljóða.