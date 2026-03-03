Ungmennaþing Barnaheilla um kynferðisofbeldi í nánum samböndum

Þriðja ungmennaþing Barnaheilla af sex verður haldið fimmtudaginn 5. mars í Menningarhúsinu Hofi, kl. 09:00 – 11:30.
Þátttakendur eru um 40 alls, úr efstu bekkjum Brekkuskóla, Glerárskóla, Naustaskóla, Oddeyrarskóla og Síðuskóla og 16-18 ára nemendur úr Menntaskólanum á Akureyri.
Barnaheill fengu styrk frá dómsmálaráðuneyti til að halda ungmennaþing á sex stöðum á landinu í febrúar og mars. Fyrsta þingin voru á Suðurnesjum og í Hafnarfirði, það þriðja er á Akureyri þann 5. mars, og síðustu þrjú ungmennaþingin verða svo haldin 16. mars á Ísafirði, 24. mars á Egilsstöðum, og 26. mars á Selfossi.
Þema þinganna er kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga. Markmið þeirra er að fá innsýn í upplifun og viðhorf unga fólksins og hverju þau vilja koma á framfæri varðandi ofbeldi í nánum samböndum.
Barnaheill vilja kanna hvort ungmenni þekki einkenni óheilbrigðra sambanda og ofbeldis, og viti hvert þau geta leitað eftir aðstoð. Einnig verður leitast við að heyra hvaða mögulegar lausnir þau sjái sjálf til að minnka slíkt ofbeldi.
Það er mikill lærdómur falinn í þátttöku í ungmennaþingi og dýrmætt tækifæri fyrir ungt fólk til að tjá skoðanir sínar og væntingar. Barnaheill munu taka saman upplýsingar og niðurstöður frá þingunum og nota þær til að þrýsta á ráðafólk að beita sér fyrir úrbótum og fjölgun úrræða fyrir ungmenni.
Málefnið er afar mikilvægt því of mikið er um kynferðisofbeldi gegn ungu fólki og milli ungs fólks samkvæmt þeim skýrslum sem liggja fyrir: