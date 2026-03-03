Ungmennaþing Barnaheilla um kynferðisofbeldi í nánum samböndum

03. mars, 2026 - 22:45 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þriðja ungmennaþing Barnaheilla af sex verður haldið n.k fimmtudag 5. mars í Menningarhúsinu Hofi, kl. 09:00 – 11:30
Þriðja ungmennaþing Barnaheilla af sex verður haldið n.k fimmtudag 5. mars í Menningarhúsinu Hofi, kl. 09:00 – 11:30

Þriðja ungmennaþing Barnaheilla af sex verður haldið fimmtudaginn 5. mars í Menningarhúsinu Hofi, kl. 09:00 – 11:30.

Þátttakendur eru um 40 alls, úr efstu bekkjum Brekkuskóla, Glerárskóla, Naustaskóla, Oddeyrarskóla og Síðuskóla og 16-18 ára nemendur úr Menntaskólanum á Akureyri.

Barnaheill fengu styrk frá dómsmálaráðuneyti til að halda ungmennaþing á sex stöðum á landinu í febrúar og mars. Fyrsta þingin voru á Suðurnesjum og í Hafnarfirði, það þriðja er á Akureyri þann 5. mars, og síðustu þrjú ungmennaþingin verða svo haldin 16. mars á Ísafirði, 24. mars á Egilsstöðum, og 26. mars á Selfossi.

Þema þinganna er kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga. Markmið þeirra er að fá innsýn í upplifun og viðhorf unga fólksins og hverju þau vilja koma á framfæri varðandi ofbeldi í nánum samböndum.

Barnaheill vilja kanna hvort ungmenni þekki einkenni óheilbrigðra sambanda og ofbeldis, og viti hvert þau geta leitað eftir aðstoð. Einnig verður leitast við að heyra hvaða mögulegar lausnir þau sjái sjálf til að minnka slíkt ofbeldi.

Það er mikill lærdómur falinn í þátttöku í ungmennaþingi og dýrmætt tækifæri fyrir ungt fólk til að tjá skoðanir sínar og væntingar. Barnaheill munu taka saman upplýsingar og niðurstöður frá þingunum og nota þær til að þrýsta á ráðafólk að beita sér fyrir úrbótum og fjölgun úrræða fyrir ungmenni.

Málefnið er afar mikilvægt því of mikið er um kynferðisofbeldi gegn ungu fólki og milli ungs fólks samkvæmt þeim skýrslum sem liggja fyrir:

  • Ársskýrsla Stígamóta 2024: 68.6% af þeim sem komu til Stígamóta í fyrsta sinn voru undir 18 ára þegar brotið átti sér stað og 34.6% undir 10 ára.
  • Tilkynningar um kynferðisbrot til lögreglu árið 2025 voru 133 varðandi kynferðisbrot gegn barni og 51 um barnaníð (myndefni).
  • Niðurstöður úr Íslensku Æskulýðsrannsókninni 2025 þar sem rúmlega 600 ungmenni í 8.-10. bekk sögðu annan ungling hafa haft við þau samfarir eða munnmök gegn vilja þeirra.

