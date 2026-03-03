Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt stórt verkefni um framtíð ferðaþjónustufyrirtækja

Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt alþjóðlegt samstarfsverkefni, Next GEN Tourism, sem hlotið hefur 250.000 evra styrk úr Erasmus+ áætluninni til næstu tveggja ára. Verkefnið miðar að því að styrkja getu og þekkingu lítilla og meðalstórra ferðaþjónustufyrirtækja til að takast á við kynslóðaskipti og tryggja áframhaldandi rekstur þeirra til framtíðar. Verkefnastjóri er Verena Karlsdóttir, lektor hjá Viðskiptadeild.
Mikilvægi kynslóðaskipta í ferðaþjónustu
Ferðaþjónusta um alla Evrópu byggir að stórum hluta á fjölskyldureknum fyrirtækjum sem sinna lykilhlutverki í atvinnulífi og byggðafestu, sérstaklega á landsbyggðinni. Þrátt fyrir það búa mörg þessara fyrirtækja við óljósar eða ómarkvissar áætlanir um eigendaskipti. Slíkt getur skapað óvissu um framtíð starfsfólks, rekstur og þjónustu við ferðamenn.
Next GEN Tourism felur í sér að efla fræðslu, ráðgjöf og aðgengi að skýrum leiðbeiningum til að tryggja að þekking, þjónusta og rekstur haldist óslitin þegar eigendaskipti koma til.
Háskólinn á Akureyri bauð til fyrsta fundar
Fyrsti samstarfsfundurinn var haldinn í janúar síðastliðnum þar sem fulltrúar samstarfsaðilanna komu saman og mótuðu sameiginlega framtíðarsýn og næstu skref. Á fundinum var lögð áhersla á að verkefnið skili raunverulegum ávinningi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og þau samfélög sem byggja afkomu sína að stórum hluta á ferðamennsku.
Á næstu tveimur árum verður svo þróað fjölbreytt efni og stafrænar lausnir sem nýtast bæði fræðsluaðilum, ráðgjöfum og fyrirtækjum. Áhersla er lögð á að efnið verði hagnýtt og aðgengilegt óháð tíma, staðsetningu eða mismunandi þörfum notenda. Þá er stefnt að því að styrkja hæfni þeirra sem koma að kennslu og ráðgjöf í ferðaþjónustu, þannig að þau geti stutt fyrirtæki mun betur þegar kemur að undirbúningi fyrir næstu kynslóð leiðtoga.
Stuðningur við ferðaþjónustu í Evrópu til framtíðar
Með því að efla skilning og færni í kynslóðaskiptum styður verkefnið við fjölbreytt samfélög, vinnumarkað og menningarlega arfleifð svæða sem treysta á ferðaþjónustu. Markmiðið er að byggja upp sjálfbæran grunn fyrir framtíð ferðaþjónustunnar og tryggja að fyrirtæki geti haldið áfram starfsemi sinni með styrk, fagmennsku og skýra framtíðarsýn.
Samstarfsaðilar Háskólans á Akureyri í verkefninu eru MCI Management Center Innsbruck í Austurríki, Razvojni Center Srca Slovenije í Slóveníu, Momentum Marketing Services og Gairmeach Training á Írlandi, ásamt tvw GmbH í Þýskalandi.
Frekari upplýsingar um verkefnið má finna á vefsíðu verkefnisins og á samfélagsmiðlum verkefnisins Next GEN Tourism, sem nálgast má með því að smella á hlekkina hér fyrir neðan.;