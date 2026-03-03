Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt stórt verkefni um framtíð ferðaþjónustufyrirtækja

03. mars, 2026 - 13:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt stórt verkefni um framtíð ferðaþjónustufyrirtækja

Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt alþjóðlegt samstarfsverkefni, Next GEN Tourism, sem hlotið hefur 250.000 evra styrk úr Erasmus+ áætluninni til næstu tveggja ára. Verkefnið miðar að því að styrkja getu og þekkingu lítilla og meðalstórra ferðaþjónustufyrirtækja til að takast á við kynslóðaskipti og tryggja áframhaldandi rekstur þeirra til framtíðar. Verkefnastjóri er Verena Karlsdóttir, lektor hjá Viðskiptadeild.

Mikilvægi kynslóðaskipta í ferðaþjónustu

Ferðaþjónusta um alla Evrópu byggir að stórum hluta á fjölskyldureknum fyrirtækjum sem sinna lykilhlutverki í atvinnulífi og byggðafestu, sérstaklega á landsbyggðinni. Þrátt fyrir það búa mörg þessara fyrirtækja við óljósar eða ómarkvissar áætlanir um eigendaskipti. Slíkt getur skapað óvissu um framtíð starfsfólks, rekstur og þjónustu við ferðamenn.

Next GEN Tourism felur í sér að efla fræðslu, ráðgjöf og aðgengi að skýrum leiðbeiningum til að tryggja að þekking, þjónusta og rekstur haldist óslitin þegar eigendaskipti koma til.

Háskólinn á Akureyri bauð til fyrsta fundar

Fyrsti samstarfsfundurinn var haldinn í janúar síðastliðnum þar sem fulltrúar samstarfsaðilanna komu saman og mótuðu sameiginlega framtíðarsýn og næstu skref. Á fundinum var lögð áhersla á að verkefnið skili raunverulegum ávinningi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og þau samfélög sem byggja afkomu sína að stórum hluta á ferðamennsku.

Á næstu tveimur árum verður svo þróað fjölbreytt efni og stafrænar lausnir sem nýtast bæði fræðsluaðilum, ráðgjöfum og fyrirtækjum. Áhersla er lögð á að efnið verði hagnýtt og aðgengilegt óháð tíma, staðsetningu eða mismunandi þörfum notenda. Þá er stefnt að því að styrkja hæfni þeirra sem koma að kennslu og ráðgjöf í ferðaþjónustu, þannig að þau geti stutt fyrirtæki mun betur þegar kemur að undirbúningi fyrir næstu kynslóð leiðtoga.

Stuðningur við ferðaþjónustu í Evrópu til framtíðar

Með því að efla skilning og færni í kynslóðaskiptum styður verkefnið við fjölbreytt samfélög, vinnumarkað og menningarlega arfleifð svæða sem treysta á ferðaþjónustu. Markmiðið er að byggja upp sjálfbæran grunn fyrir framtíð ferðaþjónustunnar og tryggja að fyrirtæki geti haldið áfram starfsemi sinni með styrk, fagmennsku og skýra framtíðarsýn.

Samstarfsaðilar Háskólans á Akureyri í verkefninu eru MCI Management Center Innsbruck í Austurríki, Razvojni Center Srca Slovenije í Slóveníu, Momentum Marketing Services og Gairmeach Training á Írlandi, ásamt tvw GmbH í Þýskalandi.

Frekari upplýsingar um verkefnið má finna á vefsíðu verkefnisins og á samfélagsmiðlum verkefnisins Next GEN Tourism, sem nálgast má með því að smella á hlekkina hér fyrir neðan.;

Til baka

Nýjast

  • Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt stórt verkefni um framtíð ferðaþjónustufyrirtækja

    • 03.03.2026
    Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt alþjóðlegt samstarfsverkefni, Next GEN Tourism, sem hlotið hefur 250.000 evra styrk úr Erasmus+ áætluninni til næstu tveggja ára. Verkefnið miðar að því að styrkja getu og þekkingu lítilla og meðalstórra ferðaþjónustufyrirtækja til að takast á við kynslóðaskipti og tryggja áframhaldandi rekstur þeirra til framtíðar. Verkefnastjóri er Verena Karlsdóttir, lektor hjá Viðskiptadeild.

  • Fermingarbörnum boðin fræðsla um húðumhirðu og fleira í Hagkaup á Akureyri

    • 03.03.2026
    Hagkaup bauð upp á  fermingarkvöld í versluninni í Smáralind í fjórða sinn Í síðastliðinni viku til þess að kynna unglingunum ýmislegt áhugavert fyrir fermingardaginn þeirra, svo sem að fræða þau um húðumhirðu.

  • Samkomulag um uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á félagssvæði Þórs

    • 02.03.2026
    „Þetta er ein stærsta stundin í lífi i okkar Þórsara, við getum nú litið björtum augum fram á veginn,“ sagði Nói Björnsson formaður Íþróttafélagsins Þórs þegar samkomulag um uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á félagssvæði íþróttafélagsins Þórs var undirritað á dögunum.  Með samkomulaginu er sett af stað vinna við hönnun á íþróttamiðstöð á félagssvæði Þórs og í kjölfarið gerður samningur um fyrirhugaða uppbyggingu þar sem fram kemur nákvæm áætlun um verkefnið.

  • Landsmót UMFÍ 50+ haldið á Hrafnagili næsta sumar.

    • 02.03.2026
    Landsmót UMFÍ 50+ verður haldið í Hrafnagilshverfi síðustu helgina í júní, eða dagana 26. - 28. júní 2026 Þetta verður í 14. sinn sem mótið er haldið síðan það fyrsta fór fram á Hvammstanga árið 2011 og í fyrsta sinn sem það er haldið í Eyjafjarðarsveit.

  • Fyrirtækjaþing Akureyrar í Hofi

    • 02.03.2026
    Fyrirtækjaþing Akureyrar 2026 fer fram í Menningarhúsinu Hofi fimmtudaginn 12. mars kl. 13.

  • „Töfrar leikhússins, töfruðu mig upp úr skónum“

    • 01.03.2026
    Arnþór elskar að segja sögur á sviðinu en kann best við sig baksviðs

  • Lokaorðið - Blessuð börnin

    • 01.03.2026
    ,,Börn ykkar eru ekki börn ykkar. Þau eru synir og dætur lífsins og eiga sér sínar eigin langanir. Þið eruð farvegur þeirra, en þau koma ekki frá ykkur.” Svo kvað arabíska skáldið Kahlil Gibran í bók sinni um Spámanninn sem Gunnar Dal þýddi svo listavel. Vissulega heimspekileg ljóð með djúpan boðskap sem ég hvet alla til að renna í gegnum og hugleiða. 

  • Lóðin of verðmæt til að nýta hana ekki að fullu

    • 01.03.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samhljóða samþykkt að slíta samtali við KEA um hugsanlega uppbyggingu og leigu íbúða fyrir 60 ára og eldri í Eyjafjarðarsveit.

  • Veganestið – Hulda Ragnheiður Árnadóttir

    • 01.03.2026
    Veganestið er greinaflokkur í boði Góðvina HA þar sem rætt er við brautskráða HA-inga
Sjá meira