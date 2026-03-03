Kristnesspítali - Grunur um myglu

03. mars, 2026 - 16:06 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vegna gruns um rakaskemmdir og einkenna starfsfólks var Eflu verkfræðistofu falið að taka sýni í húsnæði SAk á Kristnesi.

Niðurstöður sýnatöku staðfesta vöxt myglusveppa í hluta þeirra sýna sem voru tekin í hluta húsnæðisins. Aðallega er um að ræða rými starfsfólks, skrifstofur, fundaherbergi og geymslur, en einnig í rýmum sem nýtt voru í þjónustu við skjólstæðinga í stuttan tíma í einu. Starfsfólk og skjólstæðingar hafa verið upplýst um þessa stöðu.

Í kjölfar þessarar niðurstöðu hefur verið óskað eftir frekari sýnatöku sem gert er ráð fyrir að fari fram í næstu viku. Í dag er unnið að viðbrögðum vegna stöðunnar s.s. flutningum innandyra og þrifum. Áfram verður unnið að greiningu á stöðunni sem og úrbótaáætlun. Á þessum tímapunkti er ekki gert ráð fyrir að skerða þurfi núverandi þjónustu vegna þessarar stöðu.

Verkefnahópur SAk vegna húsnæðis- og rakaskemmda heldur utan um verkefnið í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk á endurhæfingar- og öldrunarlækningadeild og framkvæmdastjórn.

Þetta kemur frá á sak.is  

