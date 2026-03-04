VMA frábært samstarf við Húsheild-Hyrnu

Núna á vorönn er byggingadeild VMA í samstarfi við byggingaverktakann Húsheild-Hyrnu á Akureyri um að gefa nemendum innsýn í glugga- og hurðasmíði á afar vel búnu verkstæði fyrirtækisins. Nemendur á öðru ári hafa farið í heimsókn á verkstæðið, 3-5 í senn, og fengið að fylgjast með og taka þátt í að smíði glugga. Í þessu felst m.a. niðurefnun gluggaefnisins, stilling tölvustýrðs vélbúnaðar, fræsingar, samsetning, lökkun, glerjun og lamasetning
Í gær fylgdu þrír nemendur Eyjólfi Ívarssyni verkstjóra á verkstæði Húsheildar-Hyrnu eftir frá einni vélinni til annarrar og sáu í stórum dráttum hvernig gluggi verður til á vel tækjum búnu verkstæði. Undravert er að sjá hversu fljótt og vel smíðin gengur fyrir sig í stórum, tölvustýrðum vélum.
Helgi Valur Harðarson, brautarstjóri byggingadeildar, segir að þetta samstarf við Húsheild-Hyrnu sé afar mikilvægt og dýrmætt því á þennan hátt fái nemendur góða sýn á hvernig gluggar eru smíðaðir frá grunni á vel búnu verkstæði. Undir það taka Eyjólfur verkstjóri og Eiríkur Guðberg Guðmundsson framleiðslustjóri Húsheildar-Hyrnu. Eiríkur segist telja afar mikilvægt að geta veitt nemendum innsýn í glugga- og innréttingasmíði og almennt starfsemi smíðaverkstæða en staðreyndin sé sú að þessi iðnaður hafi dregist mjög saman á undanförnum árum. Þannig sé Húsheild-Hyrna væntanlega stærsti gluggaframleiðandi landsins í dag, bróðurpartur glugga sé innfluttur.
Á dögunum kom fram í fréttum að Húsheild-Hyrna hefur nýverið sett á markað Hyrna Standard, sem eru staðlaðar innréttingar, ekki ósvipaðar HTH eða IKEA-innréttingunum. Eiríkur segir afar ánægjulegt að þessi nýjung í starfseminni hafi nú þegar fengið afar sterk viðbrögð.
