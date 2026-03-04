KEA gerist bakhjarl Driftar EA

KEA og Drift EA hafa gert með sér samkomulag sem miðar að því að efla frumkvöðlastarf, nýsköpun og uppbyggingu nýrra fyrirtækja á Norðurlandi. Með samkomulaginu gerist KEA bakhjarl Driftar EA og tekur þar með virkan þátt í að styrkja stuðningsumhverfi sprota- og vaxtafyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu. Sterkir heimaaðilar koma nú saman að því að styðja við þessa mikilvægu umgjörð.
KEA hefur lengi lagt áherslu á að fjárfesta í ýmiskonar verkefnum sem styðja við vöxt atvinnulífs á félagssvæði sínu og skapa ný tækifæri til verðmætasköpunar í heimabyggð. Þá hefur KEA einnig komið beint að fjárfestingum í nýsköpunar- og vaxtarfyrirtækjum, fyrst með aðkomu að Tækifæri hf. á sínum tíma og nú í gegnum framtakssjóðinn Landvætti sem stofnaður var nýverið.
„Drift EA er lofsvert framtak og mun gegna lykilhlutverki í uppbyggingu nýrra hugmynda og fyrirtækja og sjáum við sterka samlegð í því við okkar fjárfestinga áherslur. Með þessu samstarfi erum við með öflugu fólki og fyrirtækjum að fjárfesta í skapandi umhverfi, hugmyndum og framtíð svæðisins og þetta er rökrétt skref hjá okkur í KEA íframhaldi af því að framtakssjóðnum Landvættum var nýlega ýtt úr vör með Kaldbaki,“ segir Halldór Jóhannsson, framkvæmdastjóri KEA.
Aðkoma KEA mun auka svigrúm Driftar EA til að tengja saman hugmyndir, fjármagn og þekkingu og skapar þannig sterkari forsendur fyrir verðmætasköpun í heimabyggð. Samkomulagið er því liður í áframhaldandi uppbyggingu sterks nýsköpunarvistkerfis á Eyjafjarðarsvæðinu og víðar.
„Það er mikill akkur að fá jafn sterka aðila og KEA í lið með okkur. Með samstarfinu sameinum við krafta fjárfestis sem hefur skýra sýn og sterka samfélagslega ábyrgð við lifandi frumkvöðla- og nýsköpunarumhverfi. Samstarfið mun skapa raunveruleg tækifæri fyrir hugmyndir að vaxa og dafna hér á svæðinu og skapar skilyrði fyrir fjölbreytt og öflugra atvinnulíf,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Drift EA.