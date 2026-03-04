KEA gerist bakhjarl Driftar EA

04. mars, 2026 - 10:42 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á mynd eru frá vinstri Sesselja Barðdal framkvæmdastýra Driftar EA, Hildur Ösp Gylfadóttir varaform…
Á mynd eru frá vinstri Sesselja Barðdal framkvæmdastýra Driftar EA, Hildur Ösp Gylfadóttir varaformaður KEA, Kristján Þór Júlíusson stjórnarformaður Drift EA, Eiríkur Haukur Hauksson stjórnarformaður KEA og Halldór Jóhannsson framkvæmdastjóri KEA.

KEA og Drift EA hafa gert með sér samkomulag sem miðar að því að efla frumkvöðlastarf, nýsköpun og uppbyggingu nýrra fyrirtækja á Norðurlandi. Með samkomulaginu gerist KEA bakhjarl Driftar EA og tekur þar með virkan þátt í að styrkja stuðningsumhverfi sprota- og vaxtafyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu. Sterkir heimaaðilar koma nú saman að því að styðja við þessa mikilvægu umgjörð.

KEA hefur lengi lagt áherslu á að fjárfesta í ýmiskonar verkefnum sem styðja við vöxt atvinnulífs á félagssvæði sínu og skapa ný tækifæri til verðmætasköpunar í heimabyggð. Þá hefur KEA einnig komið beint að fjárfestingum í nýsköpunar- og vaxtarfyrirtækjum, fyrst með aðkomu að Tækifæri hf. á sínum tíma og nú í gegnum framtakssjóðinn Landvætti sem stofnaður var nýverið.

„Drift EA er lofsvert framtak og mun gegna lykilhlutverki í uppbyggingu nýrra hugmynda og fyrirtækja og sjáum við sterka samlegð í því við okkar fjárfestinga áherslur. Með þessu samstarfi erum við með öflugu fólki og fyrirtækjum að fjárfesta í skapandi umhverfi, hugmyndum og framtíð svæðisins og þetta er rökrétt skref hjá okkur í KEA íframhaldi af því að framtakssjóðnum Landvættum var nýlega ýtt úr vör með Kaldbaki,“ segir Halldór Jóhannsson, framkvæmdastjóri KEA.

Aðkoma KEA mun auka svigrúm Driftar EA til að tengja saman hugmyndir, fjármagn og þekkingu og skapar þannig sterkari forsendur fyrir verðmætasköpun í heimabyggð. Samkomulagið er því liður í áframhaldandi uppbyggingu sterks nýsköpunarvistkerfis á Eyjafjarðarsvæðinu og víðar.

„Það er mikill akkur að fá jafn sterka aðila og KEA í lið með okkur. Með samstarfinu sameinum við krafta fjárfestis sem hefur skýra sýn og sterka samfélagslega ábyrgð við lifandi frumkvöðla- og nýsköpunarumhverfi.  Samstarfið mun skapa raunveruleg tækifæri fyrir hugmyndir að vaxa og dafna hér á svæðinu og skapar skilyrði fyrir fjölbreytt og öflugra atvinnulíf,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Drift EA.

Til baka

Nýjast

  • KEA gerist bakhjarl Driftar EA

    • 04.03.2026
    KEA og Drift EA hafa gert með sér samkomulag sem miðar að því að efla frumkvöðlastarf, nýsköpun og uppbyggingu nýrra fyrirtækja á Norðurlandi. Með samkomulaginu gerist KEA bakhjarl Driftar EA og tekur þar með virkan þátt í að styrkja stuðningsumhverfi sprota- og vaxtafyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu. Sterkir heimaaðilar koma nú saman að því að styðja við þessa mikilvægu umgjörð.

  • VMA frábært samstarf við Húsheild-Hyrnu

    • 04.03.2026
    Núna á vorönn er byggingadeild VMA í samstarfi við byggingaverktakann Húsheild-Hyrnu á Akureyri um að gefa nemendum innsýn í glugga- og hurðasmíði á afar vel búnu verkstæði fyrirtækisins. Nemendur á öðru ári hafa farið í heimsókn á verkstæðið, 3-5 í senn, og fengið að fylgjast með og taka þátt í að smíði glugga. Í þessu felst m.a. niðurefnun gluggaefnisins, stilling tölvustýrðs vélbúnaðar, fræsingar, samsetning, lökkun, glerjun og lamasetning

  • Málefni Akureyrarflugvallar rædd í bæjarstjórn

    • 04.03.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar bókaði á fundi sínum í gær svohljóðandi áskorun til ríkisstjórnar Íslands um málefni Akureyrarflugvallar.

  • Skaðræðishláka á götum og gangstéttum

    • 04.03.2026
    Mikil hálka er nú á Akureyri, bæði á götum og gangstéttum. Aðstæður eru víða erfiðar og geta skapað hættu fyrir bæði gangandi vegfarendur og ökumenn.

  • Ungmennaþing Barnaheilla um kynferðisofbeldi í nánum samböndum

    • 03.03.2026
    Þriðja ungmennaþing Barnaheilla af sex verður haldið fimmtudaginn 5. mars í Menningarhúsinu Hofi, kl. 09:00 – 11:30.

  • Kristnesspítali - Grunur um myglu

    • 03.03.2026
    Vegna gruns um myglu og einkenna starfsfólks var Eflu verkfræðistofu falið að taka sýni í húsnæði SAk á Kristnesi.

  • Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt stórt verkefni um framtíð ferðaþjónustufyrirtækja

    • 03.03.2026
    Háskólinn á Akureyri leiðir nýtt alþjóðlegt samstarfsverkefni, Next GEN Tourism, sem hlotið hefur 250.000 evra styrk úr Erasmus+ áætluninni til næstu tveggja ára. Verkefnið miðar að því að styrkja getu og þekkingu lítilla og meðalstórra ferðaþjónustufyrirtækja til að takast á við kynslóðaskipti og tryggja áframhaldandi rekstur þeirra til framtíðar. Verkefnastjóri er Verena Karlsdóttir, lektor hjá Viðskiptadeild.

  • Fermingarbörnum boðin fræðsla um húðumhirðu og fleira í Hagkaup á Akureyri

    • 03.03.2026
    Hagkaup bauð upp á  fermingarkvöld í versluninni í Smáralind í fjórða sinn Í síðastliðinni viku til þess að kynna unglingunum ýmislegt áhugavert fyrir fermingardaginn þeirra, svo sem að fræða þau um húðumhirðu.

  • Samkomulag um uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á félagssvæði Þórs

    • 02.03.2026
    „Þetta er ein stærsta stundin í lífi i okkar Þórsara, við getum nú litið björtum augum fram á veginn,“ sagði Nói Björnsson formaður Íþróttafélagsins Þórs þegar samkomulag um uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á félagssvæði íþróttafélagsins Þórs var undirritað á dögunum.  Með samkomulaginu er sett af stað vinna við hönnun á íþróttamiðstöð á félagssvæði Þórs og í kjölfarið gerður samningur um fyrirhugaða uppbyggingu þar sem fram kemur nákvæm áætlun um verkefnið.
Sjá meira