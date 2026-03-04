Skaðræðishláka á götum og gangstéttum

Mikil hálka er nú á Akureyri, bæði á götum og gangstéttum. Aðstæður eru víða erfiðar og geta skapað hættu fyrir bæði gangandi vegfarendur og ökumenn.
Starfsfólk Akureyrarbæjar vinnur að því að hálkuverja og brjóta upp klaka þar sem þörf er á til að bæta aðstæður sem fyrst.
Íbúar og aðrir vegfarendur eru beðnir um að fara varlega á meðan aðstæður eru með þessum hætti. Sérstaklega er bent á að aka með aðgát, halda góðri fjarlægð milli bifreiða og sýna aðgát á gangstéttum þar sem klaki getur leynst.
Til að auðvelda íbúum að bregðast við hefur verið komið fyrir haugum af grófum sandi á völdum stöðum í bænum þar sem fólk getur sótt sér efni til hálkuvarna.
Sand má nálgast á eftirfarandi stöðum:
Grendarstöð norðan Ráðhússins
Grendarstöð við Bónus í Naustahverfi
Grendarstöð við Bónus við Langholt
Grendarstöð við Hagkaup
Grendarstöð við Merkigil
Grendarstöð við Hrísalund
Grendarstöð við Byggðaveg