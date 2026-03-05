Samningur um velferðar-, fræðslu- og frístundaþjónustu

Bæjarstjórn samþykkti samning Akureyrarbæjar við Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkahrepp og Svalbarðsstrandarhrepp um velferðar-, fræðslu- og frístundaþjónustu með 11 samhljóða atkvæðum á fundi sínum s.l. þriðjudag og vísaði honum til seinni umræðu í bæjarstjórn.
Áður hafði Velferðarráð ásamt Fræðslu- og lýðheilsuráð samþykkt samninginn og vísað honum til bæjarstjórnar.
Akureyrarbær er leiðandi sveitarfélag og felur það í sér að önnur aðildarsveitarfélög samningsins hafa framselt vald til töku ákvarðana í málaflokkum sem undir hann heyra til Akureyrarbæjar, sbr. þó ákvæði 3. gr. samnings þessa um ábyrgð á framkvæmd verkefna. Endanleg ábyrgð á ákvörðunum liggur hjá bæjarstjórn Akureyrarbæjar eftir því sem við á samkvæmt viðkomandi lögum.
Samning þennan má lesa hér að neðan.
