Samningur um velferðar-, fræðslu- og frístundaþjónustu

05. mars, 2026 - 09:13 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ráðhús okkar Akureyringa
Bæjarstjórn samþykkti samning Akureyrarbæjar við Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkahrepp og Svalbarðsstrandarhrepp um velferðar-, fræðslu- og frístundaþjónustu með 11 samhljóða atkvæðum á fundi sínum s.l. þriðjudag og vísaði honum til seinni umræðu í bæjarstjórn.

Áður hafði Velferðarráð ásamt Fræðslu- og lýðheilsuráð  samþykkt samninginn og vísað honum til bæjarstjórnar.

Akureyrarbær er leiðandi sveitarfélag og felur það í sér að önnur aðildarsveitarfélög samningsins hafa framselt vald til töku ákvarðana í málaflokkum sem undir hann heyra til Akureyrarbæjar, sbr. þó ákvæði 3. gr. samnings þessa um ábyrgð á framkvæmd verkefna. Endanleg ábyrgð á ákvörðunum liggur hjá bæjarstjórn Akureyrarbæjar eftir því sem við á samkvæmt viðkomandi lögum. 

https://fundargatt.akureyri.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=UeTIWI4p20Co9o8ApFWkA&meetingid=kvq8ETrp1Uial_oUSVpmEQ1&filename=Samningur%20um%20velfer%C3%B0ar-%20fr%C3%A6%C3%B0slu%20og%20fr%C3%ADstunda%C3%BEj%C3%B3nustu%20(002).pdf&cc=Document

