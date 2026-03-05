Heilsu-sálfræðiþjónustan fagnar fimm ára afmæli sínu með opnu húsi

05. mars, 2026 - 16:54 Margrét Þóra Þórsdóttir
Inga Hildur Jóhannsdóttur, skrifstofustjóri, Sigrún V. Heimisdóttir eigandi og framkvæmdastjóri og Elín Dröfn Þorvaldsdóttir, teymisstjóri og klínískur atferlisfræðingur

„Ég er ótrúlega stolt og ánægð af okkar starfsfólki og þeim árangri sem við höfum náð nú þegar við fögnum fyrstu fimm árunum í okkar starfsemi. Þessi ár hafa verið fjölbreytt, gefandi og lærdómsrík,“ segir Sigrún V. Heimisdóttir eigandi og framkvæmdastjóri Heilsu- og sálfræðiþjónustunnar á Akureyri. Í tilefni tímamótanna verður opið hús hjá stofunni í Glerárgötu 34, annarri hæð á morgun, föstudaginn 6. mars þar sem kostur gefst á að kynna sér starfsemina og þiggja veitingar. „Við erum á sama tíma að taka vaxtakipp og stækka,“ bætir hún við.

Heilsu- og sálfræðiþjónustan deildi lengi húsnæði með Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis en það flutti sína starfsemi í stærra húsnæði í janúar síðastliðnum og hefur Heilsa- og sál nú bætt við sig því húsnæði sem KAON hafði áður og hefur nú til umráða alls átta viðtalsherbergi á hæðinni, fundarherbergi, kaffistofu með fullbúnu eldhúsi og biðstofurými. „Það er mikilvægt að bjóða upp á rúmgóða, hlýlega og heimilislega aðstöðu, fyrir þá fjölbreyttu og vaxandi starfsemi sem við bjóðum upp á,“ segir Sigrún. Gott aðgengi er fyrir hreyfihamlaða að stofunni.

Stærsta stofa sinnar tegundar á landsbyggðinni

Sigrún stofnaði stofuna fyrir fimm árum og er hún nú sú stærsta sinnar tegundar á landsbyggðinni. „Upphaflegt markmið var að efla heilbrigðisþjónustu á svæðinu þar sem veitt yrði vönduð alhliða heilbrigðisráðgjöf og sálfræðiþjónusta á einum stað fyrir alla aldurshópa. Að bjóða upp á þverfaglega teymisþjónustu fyrir fólk með þyngri vanda og starfa í samvinnu við aðra fagaðila og stofnanir á svæðinu,“ segir hún en starfsstofur höfðu áður einkum verið með einyrkjum eða litlar einingar sem veittu afmarkaða þjónustu. „Með starfsemi Heilsu- og sálfræðiþjónustunnar var lagt upp með þá sérstöðu að hægt yrði á einum stað að sinna fjölbreyttum vanda fyrir fólk á öllum aldri og í takt við þau markmið var lögð áhersla á að aðgengi að fagaðilum yrði gott.“ Markmið stofunnar er einnig að taka þátt í samfélagslegum verkefnum og forvörnum.

Um 15 til 16 þúsund viðtöl

„Starfsemin hefur vaxið jafnt og þétt um árin og það sama á við um þann faghóp sem hjá okkur starfar,“ segir Sigrún. Undanfarin fimm ár hafa bókuð viðtöl eða komur til okkar verið á bilinu 15 til 16 þúsund Á liðnu ári bárust tilvísanir fyrir rúmlega 100 börn og um 300 fullorðnir leituðu eftir nýskráningu í þjónustu. Alls starfa 18 manns á stofunni og æ fleiri starfa í hærra starfshlutfalli en áður. „Stofan er virkur vinnustaður sem hefur laðað fagfólk „heim“ til Akureyrar eftir nám.“

Starfsemi hafi verið fjölbreytt og innan faghópsins sé víðtæk reynsla sem geri að verkum að vel hafi gengið að mæta þörfum þeirra sem óskað hafa eftir þjónustu.

Sigrún nefnir viðtalsmeðferðir sálfræðinga og geðhjúkrunarfræðinga vegna tilfinningavanda þar sem unnið er með lyndisraskanir, þunglyndi, kvíða- og áfallasteituraskanir sem dæmi vera meðal þess sem í boði er. Barnasálfræðingar starfa að frumgreiningum á vanda barna og einnig eru skimanir fyrir fullorðna vegna taugasálfræðilegra frávika, ítarlegar ADHD greiningar og þá má nefna sérhæfða ráðgjöf félagsráðgjafa, fjölskyldufræðinga, iðjuþjálfa, ljósmóður eða hjúkrunarfræðinga. Netnámskeið eru í boði fyrir fólk með ADHD en gríðarleg vinna var að baki því námskeiði að sögn Sigrúnar. „Við erum afskaplega stolt af því að hafa lagt okkar af mörkum til að bæta lífsgæði þessa hóps.“

 

Samstarf um skólaþjónustu hefur gefist vel

Stofan hefur sinnt skólaþjónustu fyrir nokkra leik- og grunnskóla í nærliggjandi sveitarfélögum og segir Sigrún það hafa borið góðan árangur. „Aðkoma okkar teymis hefur sannað gildi sitt, m.a. hefur tekist að eyða biðlistum eftir þjónustu fyrir börn og ungmenni.“

Skólaþjónustan og þátttaka í samráðsteymum fyrir börn og fjölskyldur í þessu góða samstarfi við sveitarfélögin er orðin stór liður í starfseminni, sem og að þjónusta barnavernd og félagsþjónustu.

Reyndir hjúkrunarfræðingar hafa veitt heilsuráðgjöf vegna streitu, örmögnunar, kulnunar og annarra langvinnra veikinda og áfallateymi stofunnar hefur tekið þátt í áfallahjálp í hópslysum eða á vinnustöðum. Á stofunni starfar klínískur atferlisfræðingur sem veitir sérhæfða ráðgjöf vegna hegðunarvanda, fötlunar og aðlögunarvanda.

Þjónusta við vinnustaði vex hratt

Vinnustaðaþjónusta hefur einnig vaxið hratt að sögn Sigrúnar og hlotið góðar viðtökur. „Hún verður sífellt stærri og mikilvægari hluti af starfsemi okkar,“ segir hún en stjórnendur vinnustaða geta sótt handleiðslu og stuðning í starfsmannatengdum málum hjá starfsmönnum stofunnar. Þá vinna sérfræðingar í mannauðsstjórnun m.a. við greiningar á einelti og samskiptavanda á vinnustöðum. „Með vaxandi áherslu á kulnun og streitu í samfélaginu er það okkar stefna að þessi þjónusta þróast yfir í dýpri samvinnu við fyrirtæki þar sem áherslan er ekki bara á aðstoð við einstaka starfsmenn, heldur á skipulag og menningu vinnustaða til að tryggja betra starfsumhverfi fyrir alla.“

Almannaheillasjóður

Þá segir Sigrún að forvarnir og samfélagstengd verkefni hafi um árin verið fjölbreytt. Stofan bauð upp á ókeypis stuðningsfundi fyrir starfsfólk skóla og heilbrigðisstofnana í kjölfar heimsfaraldurs. Málþing um áföll í starfi var vel sótt og að því gerður góður rómur en Sigrún segir að margir hafi hvatt til þess að endurtaka þann leik sem svo sannarlega sé á áætlun.

Þá hafði stofan forgöngu um stofnun almannaheillasjóðs, Norðurljósasjóðsins en hugsjónin að baki hans var að styrkja börn og ungmenni, sem væru að ganga í gegnum áföll, veikindi eða ættu nákominn ættingja með lífsógnandi sjúkdóm til að fá samtalsmeðferð. „Þessi hópur þarfnast oft og tíðum langvarandi úrræða vegna alvarlegra aðstæðna, sem þó getur verið afar kostnaðarsamt,“ segir Sigrún.

