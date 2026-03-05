Hafnasjóður Norðurþings dæmdur til greiðslu 91 milljónar króna eftir dóm Landsréttar

Fyrir stjórn Hafnasjóðs Norðurþings liggur krafa frá Gentle Giants upp á tæplega 91 milljón króna. Kröfan er gerð í kjölfar dóms Landsréttar, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að innheimta farþegagjalda hafnarsjóðs á árunum 2018–2025 hafi ekki staðist lög.
Í hvassri fundargerð Hafnasjóðs Norðurþings segir m.a þetta um stöðuna sem upp er komin:
,,Á árunum 2015-2020 voru teknar ákveðnar stjórnvaldsákvarðanir af þáverandi ráðamönnum Norðurþings sem eldast afar illa. Þessar ákvarðanir voru teknar af meiri heift en skynsemi og það eru þessar ákvarðanir sem eru á gjalddaga núna og við sitjum uppi með það. Við erum í samtali við félögin sem stunda hvalaskoðun frá Húsavík og erum að reyna að leysa úr stöðunni og vonandi náum við einhverri lausn í málinu þar sem hvalaskoðunar tímabilið er að hefjast.
Það er hagur sveitarfélagsins og sérstaklega fyrirtækjanna sem byggja alla sína þjónustu á þeirri aðstöðu sem þeir hafa haft full afnot af til að þjónusta sína farþega og gesti að sátt sé um málið og þá helst til framtíðar.”