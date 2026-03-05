Hafnasjóður Norðurþings dæmdur til greiðslu 91 milljónar króna eftir dóm Landsréttar

05. mars, 2026 - 16:02 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Húsavík
Húsavík

Fyrir stjórn Hafnasjóðs Norðurþings liggur krafa frá Gentle Giants upp á tæplega 91 milljón króna. Kröfan er gerð í kjölfar dóms Landsréttar, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að innheimta farþegagjalda hafnarsjóðs á árunum 2018–2025 hafi ekki staðist lög.

Í hvassri fundargerð Hafnasjóðs Norðurþings segir m.a þetta um stöðuna sem upp er komin:

,,Á árunum 2015-2020 voru teknar ákveðnar stjórnvaldsákvarðanir af þáverandi ráðamönnum Norðurþings sem eldast afar illa. Þessar ákvarðanir voru teknar af meiri heift en skynsemi og það eru þessar ákvarðanir sem eru á gjalddaga núna og við sitjum uppi með það. Við erum í samtali við félögin sem stunda hvalaskoðun frá Húsavík og erum að reyna að leysa úr stöðunni og vonandi náum við einhverri lausn í málinu þar sem hvalaskoðunar tímabilið er að hefjast.

Það er hagur sveitarfélagsins og sérstaklega fyrirtækjanna sem byggja alla sína þjónustu á þeirri aðstöðu sem þeir hafa haft full afnot af til að þjónusta sína farþega og gesti að sátt sé um málið og þá helst til framtíðar.”

Til baka

Nýjast

  • Heilsu-sálfræðiþjónustan fagnar fimm ára afmæli sínu með opnu húsi

    • 05.03.2026
    „Ég er ótrúlega stolt og ánægð af okkar starfsfólki og þeim árangri sem við höfum náð nú þegar við fögnum fyrstu fimm árunum í okkar starfsemi. Þessi ár hafa verið fjölbreytt, gefandi og lærdómsrík,“ segir Sigrún V. Heimisdóttir eigandi og framkvæmdastjóri Heilsu- og sálfræðiþjónustunnar á Akureyri. Í tilefni tímamótanna verður opið hús hjá stofunni í Glerárgötu 34, annarri hæð á morgun, föstudaginn 6. mars þar sem kostur gefst á að kynna sér starfsemina og þiggja veitingar. „Við erum á sama tíma að taka vaxtakipp og stækka,“ bætir hún við.

  • Hafnasjóður Norðurþings dæmdur til greiðslu 91 milljónar króna eftir dóm Landsréttar

    • 05.03.2026
    Fyrir stjórn Hafnasjóðs Norðurþings liggur krafa frá Gentle Giants upp á tæplega 91 milljón króna. Kröfan er gerð í kjölfar dóms Landsréttar, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að innheimta farþegagjalda hafnarsjóðs á árunum 2018–2025 hafi ekki staðist lög.

  • Leikfélag Hörgdæla setur upp glæpsamlega gamanleikinn Átta konur

    • 05.03.2026
    Leikfélag Hörgdæla frumsýnir glæpsamlega gamanleikinn Átta konur, eftir Robert Thomas á Melum í Hörgársveit í kvöld, fimmtudagkvöldið 5. mars kl. 20. Mikið er um söngva og dans í verkinu. „Þetta hefur verið virkilega skemmtilegt ferli og ég hef sjaldan, ef nokkurn tíma hlegið svona mikið á einu æfingaferli. Leikhópurinn er stórkostlegur og það er unun að fylgjast með allri þessari leikgleði. Það er ekki annað hægt en að skemmta sér með hópnum,“ segir Kolbrún Lilja Guðnadóttir leikstjóri.

  • Samningur um velferðar-, fræðslu- og frístundaþjónustu

    • 05.03.2026
    Bæjarstjórn samþykkti samning Akureyrarbæjar við Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkahrepp og Svalbarðsstrandarhrepp um velferðar-, fræðslu- og frístundaþjónustu með 11 samhljóða atkvæðum á fundi sínum s.l. þriðjudag og vísaði honum til seinni umræðu í bæjarstjórn.

  • KEA gerist bakhjarl Driftar EA

    • 04.03.2026
    KEA og Drift EA hafa gert með sér samkomulag sem miðar að því að efla frumkvöðlastarf, nýsköpun og uppbyggingu nýrra fyrirtækja á Norðurlandi. Með samkomulaginu gerist KEA bakhjarl Driftar EA og tekur þar með virkan þátt í að styrkja stuðningsumhverfi sprota- og vaxtafyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu. Sterkir heimaaðilar koma nú saman að því að styðja við þessa mikilvægu umgjörð.

  • VMA frábært samstarf við Húsheild-Hyrnu

    • 04.03.2026
    Núna á vorönn er byggingadeild VMA í samstarfi við byggingaverktakann Húsheild-Hyrnu á Akureyri um að gefa nemendum innsýn í glugga- og hurðasmíði á afar vel búnu verkstæði fyrirtækisins. Nemendur á öðru ári hafa farið í heimsókn á verkstæðið, 3-5 í senn, og fengið að fylgjast með og taka þátt í að smíði glugga. Í þessu felst m.a. niðurefnun gluggaefnisins, stilling tölvustýrðs vélbúnaðar, fræsingar, samsetning, lökkun, glerjun og lamasetning

  • Málefni Akureyrarflugvallar rædd í bæjarstjórn

    • 04.03.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar bókaði á fundi sínum í gær svohljóðandi áskorun til ríkisstjórnar Íslands um málefni Akureyrarflugvallar.

  • Skaðræðishálka á götum og gangstéttum

    • 04.03.2026
    Mikil hálka er nú á Akureyri, bæði á götum og gangstéttum. Aðstæður eru víða erfiðar og geta skapað hættu fyrir bæði gangandi vegfarendur og ökumenn.

  • Ungmennaþing Barnaheilla um kynferðisofbeldi í nánum samböndum

    • 03.03.2026
    Þriðja ungmennaþing Barnaheilla af sex verður haldið fimmtudaginn 5. mars í Menningarhúsinu Hofi, kl. 09:00 – 11:30.
Sjá meira