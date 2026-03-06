Raunhæf skref inn í sterkari framtíð

Sveitarfélagið Norðurþing stendur sterkt og mikil tækifæri til uppbyggingar. Á árinu 2024 var fjárfest fyrir um 500 milljónir og ríflega 700 milljónir árið 2025 í A-hluta. Það var mögulegt vegna aga í rekstri og innkomu síðastliðin ár. Engin ný lán hafa verið tekin á kjörtímabilinu fyrren nú þegar við verðum fyrir alvarlegu tekjufalli og fimmtíu milljónum minna í kassann á mánuði. Það er staðreynd sem við verðum að horfast í augu við af ábyrgð og festu. Slíkar aðstæður kalla á erfiðar ákvarðanir. Við megum þó aldrei gleyma því að á bak við hverja tölu eru störf fólks, fjölskyldur og þjónusta sem skiptir íbúa okkar miklu máli. Lántaka var nýlega samþykkt samhljóða og í samræmi við fjárhagsáætlun til að ljúka stórum framkvæmdum sem þegar eru hafnar eða á teikniborðinu eins og félagsmiðstöð og frístund við Borgarhólsskóla og hafnarframkvæmdir við Suðurgarð. Lántaka er varasöm ef engin langtímaáætlun er til eða pólitísk skammtímahugsun ræður för.
Ófyrirséð tekjufall
Það er samdráttur í atvinnulífinu sem hefur og mun hafa áhrif á rekstur sveitarfélagsins og sem stendur skilar reksturinn engum tekjum í sveitasjóð. Þá gefur augaleið að við verðum að slaka á í öðrum stórum framkvæmdum og setja markmið á smærri verkefni. Auk þess að draga úr, hagræða eða skera niður. Sama hvaða nafni það nefnist. En vanda til verka og af virðingu. Þetta ófyrirséða áfall þýðir að við erum í millibilsástandi, ákveðin óvissa uppi og ákvarðanir eftir því.
Aðgerðir og ábyrgð
Aðgerðir sem þegar hefur verið gripið til; fækka fundum í nefndum og ráðum, draga úr þjónustu og breyta opnunartímum, sameina verkefni þar sem því verður við komið, endurskoða samninga o.fl. Fólk hefur m.a. fundið fyrir þessu í snjómokstri og aðgengi að þjónustu sveitarfélagsins. Við hefðum getað gengið lengra eins og með fækkun kjörinna fulltrúa úr níu í sjö og að kjörnir fulltrúar hefðu ekki tekið næstu launahækkun.
Sveitarfélag er samfélag
Tekjufallið er tímabundið. Við þurfum að nálgast verkefnið af virðingu og ábyrgð að leiðarljósi. Hagræðing snýst ekki um niðurrif heldur um aðlögun. Tryggja að við getum áfram sinnt lögbundnum verkefnum og grunnþjónustu af gæðum. Við erum að forgangsraða verkefnum, endurmeta verkferla og skipulag og leita hagkvæmari lausna án þess að fórna kjarnastarfsemi. Við verðum um leið að sýna skynsemi og sanngirni. Við erum að ræða um störf fólks og þjónustu við borgarana. Sýnum þess vegna mannlega reisn í öllum ákvörðunum og umræðu. Sveitarfélagið er samfélag. Ekki bara rekstrareining.
Ef okkur tekst að halda reisn
Þrátt fyrir að á móti blási eru allar forsendur fyrir uppbyggingu sterkar. Hjá sveitarfélaginu starfar öflugt fólk, samfélagið getur sýnt samheldni, hér eru traustir innviðir og tækifæri til að byggja upp. Þrengingar geta leitt til umbóta. Það er mikilvægt að öll umræða sé málefnaleg. Við erum öll í þessu saman. Markmiðið er að finna lausnir og leiðir. Ef okkur tekst að halda reisn, sýna samstöðu og hafa fagmennsku að leiðarljósi munum við standa sterkari eftir. Verkefnið er krefjandi og ábyrgt að horfast í augu við það. Störf, fjölskyldur og fyrirtæki skipta okkur öllu máli. Með því að standa saman, hlusta og vinna af heilindum, tryggjum við að sveitarfélagið haldi styrk sínum enda tækifærin á næstunni til að nýta þau.
Hjálmar Bogi Hafliðason