Kosningabaráttan verður keyrð í gang eftir páska

„Það á eftir að koma í ljós á næstunni hvort og þá hverjir fylgi honum. Það skiptir eflaust talsverðu máli varðandi gengið í komandi kosningum,“ segir Grétar Þór Eyþórsson prófessor við Háskólann á Akureyri. „Spennan nú snýst svolítið um hvort hann nái með sér hluta af baklandi flokksins. Þá getur ýmislegt gerst.“
Þórhallur Jónsson núverandi varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi flokksins í skipulagsráði tilkynnti um liðna helgi að hann hefði sagt skilið við flokkinn og ákveðið að bjóða upp á nýjan valkost í kosningunum á komandi vori, Akureyrarlistann. Þórhallur tapaði naumlega fyrir Berglindi Guðmundsdóttur, þegar fulltrúaráð raðaði saman framboðslista Sjálfstæðisflokksins.
Þórhallur kveðst hafa tekið þessa ákvörðun í kjölfar þess að hann fékk ekki sæti á lista Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir að hafa skilað góðu verki undanfarin tvö kjörtímabil. Hann hafi fengið mikla hvatningu frá fólki, bæði innan og utan við flokkinn.
Grétar Þór segir að enn sem komið er sé fremur rólegt yfir í aðdraganda kosninga, en tveir flokkar hafa birta framboðslista, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn sem býður fram í fyrsta sinn á Akureyri. Þá hafi L-listi kynnt nýjan oddvita, Óðin Svan Óðinsson og þrír hafi lýst yfir að þeir vilji skipa fyrsta sæti á sínum listum, Sunna Hlín Jóhannesdóttir fyrir Framsókn, Sindri S. Kristjánsson fyrir Samfylkingu og Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir fyrir Vinstri Græn. Hlynur Jóhannsson í Miðflokki verður að líkindum áfram í fyrsta sæti þar á bæ.
Skiptir miklu hver er á listunum
„Línur munu ekki skýrast strax, það er verið að undirbúa framboðin á fullu um þessar mundir og ég hygg að kosningabarátta fari ekki af stað af neinum krafti fyrir en strax eftir páska. Það er ekki verið að eyða miklu púðri og peningum fyrr en nær dregur, þannig að þetta verður snörp barátta eftir að hún verður keyrð í gang,“ segir Grétar Þór.
Hann bætir við að fyrir marga skipti meira máli hverjir séu á framboðslistunum og hverjir leiða þá enda oft ekki mikil átök í bæjarmálapólitíkinni varðandi málefni.
Grétar Þór segir að búast megi við að kjósendur á Akureyri hafi talsvert val um flokka nú þegar nýtt framboð, Akureyrarlistinn bætist við þá sem þegar hyggjast bjóða fram. Þá hafi verið boðað að eldri sjómenn ætluðu að bjóða fram, „en kannski hafa þeir fundið samhljóm með einhverjum flokki, það hefur ekki heyrst mikið í þeim undanfarið.“
Svipaðar aðstæður og 2010
Hann segir að aðstæður séu að hluta til svipaðar og var árið 2010 þegar Sigurður Guðmundsson yfirgaf Sjálfstæðisflokkinn og bauð fram Bæjarlista sem fékk um 9% atkvæða og einn mann í bæjarstjórn. Atkvæði hafi í þeim kosningum dreifst mikið og flestir flokkar verið að fá um og yfir 10% atkvæða. L-listinn fékk í þeim kosningum 45% og náði með því 6 mönnum inn, hreinum meirihluta. „Það er spurning hvort eins fari nú og atkvæðin dreifst nokkuð jafnt á milli framboða, sú gæti orðið raunin.“ Ekki virðist þó liggja í spilunum að neinn flokkur fái fylgi í líkingu við fylgi L-listans í kosningunum 2010.