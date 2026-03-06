Mæðgurnar Fríða Freydís og Ásta Birna brautskráðust saman úr stjórnun frá Háskólanum á Akureyri á Vetrarbrautskráningarhátíð háskólans sem var haldin í Hátíðarsal háskólans 14. febrúar.
Þær eru báðar með BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Akureyri en Fríða Freydís flutti til Akureyrar til þess að leggja stund á grunnnámið í staðnámi á meðan móðir hennar sinnti því í fjarnámi. Báðar voru þær mjög ánægðar með viðskiptafræðina þó að reynsla þeirra hafi verið ólík.
Samrýmdar mæðgur sem peppuðu hvor aðra upp í að byrja í náminu
Mæðgunum fannst námsfyrirkomulagið við HA frábært í grunnnáminu og því langaði þær báðar að skoða framhaldsnám við háskólann. Framhaldsnám í stjórnun hófst við Viðskiptadeild haustið 2023 og eftir grunnnámið var það námsleiðin sem mæðgunum þótti spennandi. „Námskeiðin voru áhugaverð og okkur þótti báðum einnig mikill kostur að námið væri byggt upp sem fjarnám samhliða vinnu,“ segir Fríða Freydís.
„Við peppuðum hvor aðra í að skrá okkur í námið. Við erum samrýmdar og vinnum vel saman og sáum því fyrir okkur að við gætum stutt hvor aðra í gegnum námið, sem var raunin,“ segir Fríða Freydís.
Stjórnendanámið er byggt upp sem fjarnám og gert ráð fyrir að stúdentar geti stundað námið samhliða starfi. Það var akkúrat það sem mæðgurnar gerðu. Þeim þótti sérstaklega jákvætt að geta strax farið að tileinka sér þá færni sem þær öðluðust í náminu í starfi. Auk þess fannst þeim frábært að geta speglað atriði úr störfum sínum yfir í verkefnin sem þær voru að vinna að í náminu. „Námið verður skemmtilegra þegar maður upplifir strax notagildi þess,“ segir Ásta Birna.
„...ég lærði mikið af henni“
Fríða Freydís segir að það hafi verið frábært að hafa mömmu sína með sér í náminu. „Hún hefur reynslu af stjórnun í starfi svo það var bæði gaman og gagnlegt að fá hennar sýn í verkefnin og ég lærði mikið af henni. Mamma er svo dugleg og drífandi og það var gott að hafa hana til að peppa mig áfram. Við eyddum miklum tíma saman að læra eða ræða skólann og ég er svo þakklát fyrir þennan tíma okkar saman.“
„...gaman að upplifa okkur í nýju hlutverki sem skólasystur“
Ásta segir að það hafi verið mjög áhugavert að kynnast dóttur sinni á þennan hátt, kynnast styrkleikum hennar og upplifa hversu fagleg og drífandi hún er. „Þó að ég verði alltaf mamma hennar og hún dóttir mín, þá var gaman að upplifa okkur í nýju hlutverki sem skólasystur. Ég er ekki viss um að fólk sem var með okkur í hópavinnu hafi áttað sig á því að við værum mæðgur fyrr en við sögðum frá því seinna í samstarfinu. Hún kallaði mig til dæmis yfirleitt Ástu en ekki mömmu svona fyrst. Mér finnst samband okkar enn betra eftir þessa reynslu og er ánægð með að við fylgdumst að í þessu.“
Framhaldsnám í stjórnun fyrir stjórnendur og þau sem stefna á stjórnun
Þær mæðgur mæla klárlega með framhaldsnámi í stjórnun. Bæði fyrir einstaklinga sem nú þegar eru í stjórnunarstarfi og einnig fyrir þau sem stefna á stjórnunarstörf. Þær eru sammála um að námið hafi verið skemmtilegt, áhugavert og gagnlegt. Auk þess sem þær telja það mikinn kost að uppbygging námsins bjóði upp á að sinna því samhliða starfi.
Umsóknarfrestur er til 5. júní
Viðskiptadeild býður upp á tvær leiðir í framhaldsnámi í stjórnun. Annars vegar MS gráðu í stjórnun og hins vegar MM gráðu í stjórnun þar sem tekin eru námskeið í stað ritgerðar. Nú er opið fyrir umsóknir og geta áhugasöm kynnt sér námið betur hér:
