„Námið verður skemmtilegra þegar maður upplifir strax notagildi þess“

06. mars, 2026 - 09:49 Háskólinn á Akureyri
Mæðgurnar Fríða Freydís og Ásta Birna Mynd unak.is
Mæðgurnar Fríða Freydís og Ásta Birna Mynd unak.is

Mæðgurnar Fríða Freydís og Ásta Birna brautskráðust saman úr stjórnun frá Háskólanum á Akureyri á Vetrarbrautskráningarhátíð háskólans sem var haldin í Hátíðarsal háskólans 14. febrúar.

Þær eru báðar með BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Akureyri en Fríða Freydís flutti til Akureyrar til þess að leggja stund á grunnnámið í staðnámi á meðan móðir hennar sinnti því í fjarnámi. Báðar voru þær mjög ánægðar með viðskiptafræðina þó að reynsla þeirra hafi verið ólík.

Samrýmdar mæðgur sem peppuðu hvor aðra upp í að byrja í náminu

Mæðgunum fannst námsfyrirkomulagið við HA frábært í grunnnáminu og því langaði þær báðar að skoða framhaldsnám við háskólann. Framhaldsnám í stjórnun hófst við Viðskiptadeild haustið 2023 og eftir grunnnámið var það námsleiðin sem mæðgunum þótti spennandi. „Námskeiðin voru áhugaverð og okkur þótti báðum einnig mikill kostur að námið væri byggt upp sem fjarnám samhliða vinnu,“ segir Fríða Freydís.

„Við peppuðum hvor aðra í að skrá okkur í námið. Við erum samrýmdar og vinnum vel saman og sáum því fyrir okkur að við gætum stutt hvor aðra í gegnum námið, sem var raunin,“ segir Fríða Freydís.

Stjórnendanámið er byggt upp sem fjarnám og gert ráð fyrir að stúdentar geti stundað námið samhliða starfi. Það var akkúrat það sem mæðgurnar gerðu. Þeim þótti sérstaklega jákvætt að geta strax farið að tileinka sér þá færni sem þær öðluðust í náminu í starfi. Auk þess fannst þeim frábært að geta speglað atriði úr störfum sínum yfir í verkefnin sem þær voru að vinna að í náminu. „Námið verður skemmtilegra þegar maður upplifir strax notagildi þess,“ segir Ásta Birna.

„...ég lærði mikið af henni“

Fríða Freydís segir að það hafi verið frábært að hafa mömmu sína með sér í náminu. „Hún hefur reynslu af stjórnun í starfi svo það var bæði gaman og gagnlegt að fá hennar sýn í verkefnin og ég lærði mikið af henni. Mamma er svo dugleg og drífandi og það var gott að hafa hana til að peppa mig áfram. Við eyddum miklum tíma saman að læra eða ræða skólann og ég er svo þakklát fyrir þennan tíma okkar saman.“

„...gaman að upplifa okkur í nýju hlutverki sem skólasystur“

Ásta segir að það hafi verið mjög áhugavert að kynnast dóttur sinni á þennan hátt, kynnast styrkleikum hennar og upplifa hversu fagleg og drífandi hún er. „Þó að ég verði alltaf mamma hennar og hún dóttir mín, þá var gaman að upplifa okkur í nýju hlutverki sem skólasystur. Ég er ekki viss um að fólk sem var með okkur í hópavinnu hafi áttað sig á því að við værum mæðgur fyrr en við sögðum frá því seinna í samstarfinu. Hún kallaði mig til dæmis yfirleitt Ástu en ekki mömmu svona fyrst. Mér finnst samband okkar enn betra eftir þessa reynslu og er ánægð með að við fylgdumst að í þessu.“

Framhaldsnám í stjórnun fyrir stjórnendur og þau sem stefna á stjórnun

Þær mæðgur mæla klárlega með framhaldsnámi í stjórnun. Bæði fyrir einstaklinga sem nú þegar eru í stjórnunarstarfi og einnig fyrir þau sem stefna á stjórnunarstörf. Þær eru sammála um að námið hafi verið skemmtilegt, áhugavert og gagnlegt. Auk þess sem þær telja það mikinn kost að uppbygging námsins bjóði upp á að sinna því samhliða starfi.

Umsóknarfrestur er til 5. júní

Viðskiptadeild býður upp á tvær leiðir í framhaldsnámi í stjórnun. Annars vegar MS gráðu í stjórnun og hins vegar MM gráðu í stjórnun þar sem tekin eru námskeið í stað ritgerðar. Nú er opið fyrir umsóknir og geta áhugasöm kynnt sér námið betur hér:

• Stjórnun MS
• Stjórnun MM

 

unak.is sagði fyrst frá

Til baka

Nýjast

  • Fyrsti viðburður nýrrar Óperu verður í Hofi

    • 06.03.2026
    Nýstofnuð ópera mun hefja starfsemi utan höfuðborgarsvæðisins, nánar tiltekið í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri, með veglegum opnunarviðburði í haust.

  • „Námið verður skemmtilegra þegar maður upplifir strax notagildi þess“

    • 06.03.2026
    Mæðgurnar Fríða Freydís og Ásta Birna brautskráðust saman úr stjórnun frá Háskólanum á Akureyri á Vetrarbrautskráningarhátíð háskólans sem var haldin í Hátíðarsal háskólans 14. febrúar.

  • Kosningabaráttan verður keyrð í gang eftir páska

    • 06.03.2026
    „Það á eftir að koma í ljós á næstunni hvort og þá hverjir fylgi honum. Það skiptir eflaust talsverðu máli varðandi gengið í komandi kosningum,“ segir Grétar Þór Eyþórsson prófessor við Háskólann á Akureyri. „Spennan nú snýst svolítið um hvort hann nái með sér hluta af baklandi flokksins. Þá getur ýmislegt gerst.“

  • Raunhæf skref inn í sterkari framtíð

    • 06.03.2026
    Sveitarfélagið Norðurþing stendur sterkt og mikil tækifæri til uppbyggingar. Á árinu 2024 var fjárfest fyrir um 500 milljónir og ríflega 700 milljónir árið 2025 í A-hluta. Það var mögulegt vegna aga í rekstri og innkomu síðastliðin ár. Engin ný lán hafa verið tekin á kjörtímabilinu fyrren nú þegar við verðum fyrir alvarlegu tekjufalli og fimmtíu milljónum minna í kassann á mánuði. Það er staðreynd sem við verðum að horfast í augu við af ábyrgð og festu. Slíkar aðstæður kalla á erfiðar ákvarðanir. Við megum þó aldrei gleyma því að á bak við hverja tölu eru störf fólks, fjölskyldur og þjónusta sem skiptir íbúa okkar miklu máli. Lántaka var nýlega samþykkt samhljóða og í samræmi við fjárhagsáætlun til að ljúka stórum framkvæmdum sem þegar eru hafnar eða á teikniborðinu eins og félagsmiðstöð og frístund við Borgarhólsskóla og hafnarframkvæmdir við Suðurgarð. Lántaka er varasöm ef engin langtímaáætlun er til eða pólitísk skammtímahugsun ræður för.

  • Heilsu-sálfræðiþjónustan fagnar fimm ára afmæli sínu með opnu húsi

    • 05.03.2026
    „Ég er ótrúlega stolt og ánægð af okkar starfsfólki og þeim árangri sem við höfum náð nú þegar við fögnum fyrstu fimm árunum í okkar starfsemi. Þessi ár hafa verið fjölbreytt, gefandi og lærdómsrík,“ segir Sigrún V. Heimisdóttir eigandi og framkvæmdastjóri Heilsu- og sálfræðiþjónustunnar á Akureyri. Í tilefni tímamótanna verður opið hús hjá stofunni í Glerárgötu 34, annarri hæð á morgun, föstudaginn 6. mars þar sem kostur gefst á að kynna sér starfsemina og þiggja veitingar. „Við erum á sama tíma að taka vaxtakipp og stækka,“ bætir hún við.

  • Hafnasjóður Norðurþings dæmdur til greiðslu 91 milljónar króna eftir dóm Landsréttar

    • 05.03.2026
    Fyrir stjórn Hafnasjóðs Norðurþings liggur krafa frá Gentle Giants upp á tæplega 91 milljón króna. Kröfan er gerð í kjölfar dóms Landsréttar, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að innheimta farþegagjalda hafnarsjóðs á árunum 2018–2025 hafi ekki staðist lög.

  • Leikfélag Hörgdæla setur upp glæpsamlega gamanleikinn Átta konur

    • 05.03.2026
    Leikfélag Hörgdæla frumsýnir glæpsamlega gamanleikinn Átta konur, eftir Robert Thomas á Melum í Hörgársveit í kvöld, fimmtudagkvöldið 5. mars kl. 20. Mikið er um söngva og dans í verkinu. „Þetta hefur verið virkilega skemmtilegt ferli og ég hef sjaldan, ef nokkurn tíma hlegið svona mikið á einu æfingaferli. Leikhópurinn er stórkostlegur og það er unun að fylgjast með allri þessari leikgleði. Það er ekki annað hægt en að skemmta sér með hópnum,“ segir Kolbrún Lilja Guðnadóttir leikstjóri.

  • Samningur um velferðar-, fræðslu- og frístundaþjónustu

    • 05.03.2026
    Bæjarstjórn samþykkti samning Akureyrarbæjar við Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkahrepp og Svalbarðsstrandarhrepp um velferðar-, fræðslu- og frístundaþjónustu með 11 samhljóða atkvæðum á fundi sínum s.l. þriðjudag og vísaði honum til seinni umræðu í bæjarstjórn.

  • KEA gerist bakhjarl Driftar EA

    • 04.03.2026
    KEA og Drift EA hafa gert með sér samkomulag sem miðar að því að efla frumkvöðlastarf, nýsköpun og uppbyggingu nýrra fyrirtækja á Norðurlandi. Með samkomulaginu gerist KEA bakhjarl Driftar EA og tekur þar með virkan þátt í að styrkja stuðningsumhverfi sprota- og vaxtafyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu. Sterkir heimaaðilar koma nú saman að því að styðja við þessa mikilvægu umgjörð.
Sjá meira