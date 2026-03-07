Hvaða nám hentar þér?

07. mars, 2026 - 10:12 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Háskóladagurinn er samstarf allra sjö háskóla landsins og er nú haldinn í 22. skiptið. Hægt er að finna allar upplýsingar um Háskóladaginn á haskoladagurinn.is.

Í næstu viku, miðvikudaginn 11. mars, verður Háskóladagurinn haldinn á Akureyri og okkur lék forvitni á að vita aðeins meira um viðburðinn. Við tókum því Sólveigu Maríu Árnadóttur, verkefnastjóra samfélagsmiðla og samskipta, og Silju Jóhannesar Ástudóttir samskiptastjóra tali, en báðar starfa við Háskólann á Akureyri.

„Háskóladagurinn er vettvangur þar sem fólk getur komið og kynnt sér grunnnám allra háskóla landsins með því að spjalla við starfsfólk og stúdenta. Töfrar dagsins finnst mér þó einna helst felast í því þegar fólk mætir og uppgötvar nám sem það vissi hreinlega ekki af og talar jafnvel beint inn í áhugasvið viðkomandi,“ segir Sólveig María og bætir við að þetta gerist alltaf nokkrum sinnum á hverjum Háskóladegi.

„Fyrirkomulag dagsins hefur þróast og í dag eru árlega kynningar í Reykjavík og á Akureyri. Annað hvert ár förum við á Egilsstaði, Höfn, Vestmannaeyjar og Ísafjörð og á þeim stöðum auk Akureyrar bjóðum við upp á rútuferðir frá nærliggjandi svæðum.“

Starfsfólk og stúdentar standa vaktina

Aðspurð út í skipulag segir Sólveig María: „Utanumhaldið sem fylgir Háskóladeginum er talsvert. Samstarfið sjálft tekur tíma þar sem hittast þarf til að meta framkvæmdina ár fyrir ár, finna tímasetningar og sjá til þess að við öll séum upplýst um framgang. Þess fyrir utan fer mikil vinna í sameiginlega kynningu á deginum sem á sama tíma er oft ótrúlega skemmtileg þar sem við erum oft að búa til kynningarefni í samstarfi við starfsfólk og stúdenta.“

„Fyrir utan þá vinnu þá erum við í HA í því að finna fólk til að koma með okkur til Reykjavíkur og annarra staða á landinu ásamt því að fá þátttakendur hér á Akureyri. Það hefur aldrei verið vandamál að manna Háskóladaginn og ljóst er að stúdentum og starfsfólki þykir gaman og mikilvægt að kynna háskólann. Þá þarf að sjá til þess að öll séu með kynningarefni og passa upp á ferðatilhögun. Dagurinn í Reykjavík hefur yfirleitt tekist vel til en við þurfum stundum að laga okkur að veðri og vindum. Í fyrra var til dæmis talsvert af okkar fólki veðurteppt fyrir norðan. Þá kom sér vel að brautskráðum HA-ingum þótti mjög vænt um háskólann sinn og tóku þátt í deginum með okkur.“

Samstarf allra háskóla

„Háskóladagurinn er gríðarlega öflugur samstarfsvettvangur þar sem við sem að honum stöndum höfum það að markmiði að gera fólki í landinu auðvelt og aðgengilegt að kynna sér allt grunnnám í háskólum landsins,“ segir Silja Jóhannesar Ástudóttir, samskiptastjóri háskólans.

„Á laugardaginn vorum við í HA til dæmis með um 50 erindreka í Reykjavík og vorum með stærsta svæðið okkar í Háskólanum í Reykjavík. Næsta miðvikudag koma svo til Akureyrar stúdentar og starfsfólk hinna háskólanna og verðum við öll í húsnæði HA. Þá er alltaf líf og fjör og ég hvet öll sem áhuga hafa á háskólanámi að kíkja til okkar á milli klukkan 11 og 13 og taka spjallið.“

