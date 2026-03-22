Vilja lítinn sparkvöll í Hrísey

„Við teljum að sparkvöllur muni bæta aðstöðu til útivistar og hreyfingar fyrir börn og íbúa eyjarinnar,“ segir í erindi frá Ungmennafélaginu Narfa til hverfisráðs Hríseyjar. Á fundi félagsins fyrr á árinu var ákveðið að setja efst á stefnuskrá að koma upp litlum sparkvelli á svæði ofan við íþróttamiðstöðina.
Málefni sparkvallar hafa lengi verið í umræðunni, en strandað á framkvæmd og kostnaði. Samræður heimafólk hafa leitt til þess að ekki er þörf á að byggja sparkvöll í fullri stærð, en minna umfang ætti að draga úr kostnaði við framkvæmdina.
Þriðjungur af stærð venjulegs vallar
Svæðið ofan við íþróttamiðstöðina býður upp á 200 fm sparkvöll, sem er um þriðjungur af stærð venjulegra sparkvalla. Þar er nú þegar fyrir grasvöllur sem börnin í eynni nota mikið, en svæðið er oft undir snjó að vetrarlagi og um vor og haust er það oft ansi blautt.
Narfi biður hverfisráð Hríseyjar að liðsinna sér í málinu og tók ráðið vel í erindið á fundi nýverið. Ungmenni í Hrísey hafi barist fyrir sparkvelli í 19 ára, „og löngu er orðið tímabært að koma hugmyndinni í framkvæmd,“ segir í bókun frá fundi hverfisráðs.