Við ætlum að leggja okkar af mörkum

Nýr framsækinn meirihluti tók við hér á Akureyri í vor. Meirihluti sem ætlar að sinna samfélagslegri ábyrgð. Í samræmi við málefnasamning meirihlutans er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn og virka þátttöku í því verkefni að vinna gegn verðbólgu og vöxtum hefur verið lagður fram aðgerðapakki í nokkrum liðum sem samþykktur var af öllum fulltrúum í bæjarráði.
Laun kjörinna fulltrúa fryst
Í fyrsta lagi var ákveðið að frysta fyrirhugaða hækkun launa kjörinna fulltrúa og bæjarstjóra. Sú hækkun hefði að óbreyttu tekið gildi 1. júlí en laun kjörinna fulltrúa hjá Akureyrarbæ hækka tvisvar á ári miðað við launavísitölu. Nú þegar hafa laun bæjarstjóra lækkað um 13,4%, auk þess að spara laun eins bæjarfulltrúa sem nemur um 5,5 milljónum króna á ári. Með þessu sýnum við í verki að ábyrg fjármálastjórn hefst hjá kjörnum fulltrúum.
Verjum hag fjölskyldna og atvinnulífs
Í öðru lagi er stefnt að því að halda gjaldskrám er snúa að þjónustu við fjölskyldur sem mest óbreyttum í fjárhagsáætlunargerð að því gefnu að forsendur í efnahagsumhverfinu breytist ekki. Jafnframt verður skoðað svigrúm til lækkunar á álagningarprósentu fasteignagjalda, með sérstakri áherslu á atvinnuhúsnæði sem mun sæta mestu hækkununum í kjölfar nýs fasteignamats Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.
Í þriðja lagi hefur verið ákveðið að fresta innheimtu gatnagerðargjalda frá lóðarúthlutun þar til byggingarleyfi er gefið út. Með því er komið til móts við byggingaraðila, sem þurfa oft að leggja fram verulegt fjármagn strax við úthlutun lóða. Markmiðið er að létta á fjármögnunarþörf þeirra í núverandi hávaxtaumhverfi og draga úr hættu á að uppbygging íbúða hægist eða stöðvist.
Þetta er samvinnuverkefni okkar allra
Með þessum aðgerðum eru send skýr skilaboð um að ákvarðanir í rekstri taki mið af því sameiginlega markmiði að draga úr verðbólgu og lækka vexti. Jafnframt er mikilvægt að standa vörð um stöðugleika á vinnumarkaði og að allir leggist á eitt til að tryggja að kjarnasamningar haldi í haust. Sveitarfélög gegna mikilvægu hlutverki með því að sýna hófsemi við ákvörðun gjaldskráa og sýna í verki að þau séu reiðubúin að leggja sitt af mörkum til að styrkja forsendur farsælla kjarasamninga og stöðugs efnahagsumhverfis. Við munum ekki láta okkar eftir liggja þegar kemur að því að rækja það hlutverk okkar.
Óðinn Svan Óðinsson oddviti L-listans og formaður bæjarráðs, Sunna Hlín Jóhannesdóttir oddviti Framsóknar á Akureyri og varaformaður bæjarráðs og Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins og bæjarstjóri.