Verið viðstödd flest skólaslit MA frá 1949

Tryggð MA stúdenta getur verið mikil og birst með ólíkum hætti. Guðrún Hlín Þórarinsdóttir sem er fædd árið 1947 hefur að mestu verið viðstödd skólaslit frá árinu 1949 en hún fékk þá að vera viðstödd, tveggja ára gömul, þegar pabbi hennar, Þórarinn Björnsson, sleit skóla það ár. Þetta kemur fram á heimasíðu MA.
Guðrún var stúdent frá MA árið 1967 og bjó hér á Akureyri fram til ársins 1971. Fram að þeim tíma var hún viðstödd skólaslit flest árin. Guðrún hefur mætt á hverju ári allar götur frá árinu 1987.
Það var ekki fyrr en um kvöldmatarleytið þann 16. júní að Guðrún sá fram á að komast norður þetta árið, beið ekki boðanna, lagði af stað rétt fyrir miðnætti og keyrði ein norður um nóttina. Skólameistari kallaði hana upp á svið við brautskráningu 17. júní til að taka við virðingarvotti frá MA fyrir tryggð hennar við skólann sem er einstök og skiptir MA máli. Og á næsta ári verður Guðrún 60 ára stúdent og kemur þá væntanlega til að fagna þeim tímamótum.