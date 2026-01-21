Verðlaunamarkaður - Viðskiptatækifæri

21. janúar, 2026 - 12:04 Hreiðar Eiríksson
Hreiðar Eiríksson veltir vöngum
Hreiðar Eiríksson veltir vöngum

Friðarverðlaun Nóbels fóru til einstaklings sem ég hafði áður ekki heyrt nefndan og vissi ekki til að hefði nokkurn skapaðan hlut lagt af mörkum í þágu friðar, hvorki staðbundin né heimsfriðar. Örugglega samt ágætur einstaklingur eins og nær allir þegnar heims.

Eftir að Donald Trump sótti inn í Venesúela þann sem þar hafði að flestra mati rænt þar völdum, stefndi í að hann ætlaði að setja sömu stjórnvöld í stól landsstjóra síns þar í landi. Sterk rök hníga að því fyrirkomulagi þó það sé vissulega ekki lýðræðisleg.
Handhafi Friðarverðlauna Nóbels kunni ráð við þessu og spilaði á barnaskap, hégómagirni og siðblindu Bandaríkjaforseta. Hún hreinlega gaf honum Friðarverðlaun Nóbels til eignar og kom sér þannig í mjúkinn hjá honum. Þannig gerði hún tilraun til að kaupa sér landsstjórastöðuna í Venesúela. Svo sjáum við til hvernig það mun ganga.
 
Allt í einu man ég eftir því að þegar ég útskrifaðist frá Lögregluskólanum árið 1988 fékk ég verðlaunabikar sem kallaður er "Íslenskubikarinn" og var veittur þeim útskriftarnemanda sem hafði fengið besta einkunn í íslensku. Þetta var að vísu farandbikar en hann hefur verið tekinn úr notkun (eins og sjá má á lögregluskýrslum nútímans) og ég get örugglega fundið hann.  Svo er bara að ákveða hvort ég á að fara til Washington, gefa Bandaríkjaforseta  ,,Íslenskubikarinn" og reyna að kaupa mér landsstjórastöðu á Grænlandi.
 
Auðvitað á maður ekki að flimta með grafalvarlega hluti - en grín hefur í allri mannkynssögunni verið notað til að kalla fram fáránleika hegðun manna og framgöngu samfélaga.
