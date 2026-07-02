Velheppnað framtak Þórsara.

02. júlí, 2026 - 14:40 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Við afhendingu í dag frá vinstri Eva Dögg Sæmundsdóttir frá Macron, Gestur Arason, Erla Bryndís Jóh…
Við afhendingu í dag frá vinstri Eva Dögg Sæmundsdóttir frá Macron, Gestur Arason, Erla Bryndís Jóhannsdóttir kona Gests og Jason Orri Geirsson sem hannaði treyjuna góðu. Mynd thorsport.is
Þórsarar stóðu fyrir söfnun á dögunum til styrktar góðum félaga Gesti Arasyni en hann greindist með bráða hvítblæði í mai s.l. Söfnunin fór þannig fram að framleiddar voru sérstakar treyjur sem hægt var að kaupa.
Óhætt er að segja að vel hafi verið tekið í þetta magnaða framtak því tæplega 800 treyjur seldust á innan við 48 klst.
 
Á samfélagsmiðlum Þórsara má lesa eftirfarandi: 
,,Í dag afhentum við Gedda vini okkar upphæðina sem hann fær úr treyjusölunni sem eru 6 milljónir. Við þökkum enn og aftur kærlega fyrir stuðninginn við Gedda okkar ❤️
Á myndinni eru Geddi og Erla ásamt Jasoni Orra sem hannaði treyjurnar og Evu verslunarstjóra Macron sem framleiddu treyjurnar og aðstoðuðu okkur gríðarlega í öllu ferlinu."

 

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