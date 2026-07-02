Vaxtartækifæri í markaðssókn og gervigreind

02. júlí, 2026 - 11:29 Margrét Þóra Þórsdóttir
Frá Húsavík
Frá Húsavík

Á Norðurlandi eystra sjá fyrirtæki sérstök vaxtartækifæri í markaðssókn og gervigreind og virðast tilbúin að nýta þau. Á sama tíma halda nýsköpun og fjárfestingargeta sér nokkuð vel í samanburði við höfuðborgarsvæðið.

Þetta kemur fram í fyrirtækjakönnun landshlutanna sem unnin er í samstarfi Byggðastofnunar og landshlutasamtakanna. SSNE hefur gefið út fjórða tölublað Púlsins þar sem dregnar eru saman niðurstöður úr fyrirtækjakönnun landshlutanna. Þar er varpað ljósi á stöðu og væntingar fyrirtækja á Norðurlandi eystra, meðal annars hvað varðar rekstur, ráðningar og framtíðarhorfur.

Fram kom að helstu veikleikar í fjórðungnum liggja í grunninnviðum, einkum vegakerfi og rammaáætlun, og virðist MAST jafnframt vera fyrirtækjum fjötur um fót. Þrátt fyrir að dregið hafi úr ráðningaráformum þá er töluverður fjöldi fyrirtækja í þörf fyrir menntað vinnuafl.

Minni líkur á ráðningum

Spurt var hvort fyrirtækin hygðust ráða starfsfólk á árinu 2025. Líkur á ráðningum voru 35% minni hjá fyrirtækjum á Norðurlandi eystra en á höfuðborgarsvæðinu.

Þegar fjárfestingaráform voru skoðuð kom í ljós að Norðurland eystra var meðal þeirra landshluta þar sem fyrirtæki voru hvorki líklegri né ólíklegri til að ráðast í fjárfestingar en fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma höfðu fjárfestingaráform fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu gefið eftir um 27% frá árinu 2022 en miklu minna á Norðurlandi eystra þannig að sveiflan er minni þar en á höfuðborgarsvæðinu í fjárfestingum.

Þó óvissa í efnahagsumhverfinu hafi áhrif á ákvarðanir hjá sumum fyrirtækjum eru mörg sem hyggjast halda áfram að þróa rekstur sinn og kanna möguleika til vaxtar. Þá endurspeglast í niðurstöðunum mikilvægi þess að efla færni, menntun og aðstæður atvinnulífs á svæðinu til að styðja við áframhaldandi uppbyggingu.

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