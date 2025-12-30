Útlit fyrir gott veður um áramótin

30. desember, 2025 - 12:24 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Það er útlit fyrir gott veður um áramótin. Mynd akureyri.is
Það er útlit fyrir gott veður um áramótin. Mynd akureyri.is

Það er útlit fyrir gott ,,flugeldaveður" við áramót ef marka má veðurspár sem liggja fyrir.

Óli Þór Árnason vaktveðurfræðingur á Veðurstofu Íslands tekur undir þessi orð: ,,útlitið fyrir áramótaveðrið fyrir Eyjafjörð og  Þingeyjarsýslurnar  er flott, hægur vindur og léttskýjað. Skýjahulan eitthvað meiri eftir því sem austar dregur og líkur eru á stöku éljum allra austast.

Hitinn verður undir frostmarki og svo kólnar enn frekar á Nýársdag með éljum um allt norðanvert landið"  sagði Óli Þór ennfremur.

Til baka

Nýjast

  • Útlit fyrir gott veður um áramótin

    • 30.12.2025
    Það er útlit fyrir gott ,,flugeldaveður" við áramót ef marka má veðurspár sem liggja fyrir.   

  • Stefnir í metár í jólavertíðinni – taka á móti allt að 4.000 manns í jólahlaðborð

    • 29.12.2025
    Jólahlaðborð eru gríðarlega vinsæl meðal landsmanna í aðdraganda jóla. Múlaberg á langa hefð að baki og er sennilega stærsti aðilinn á Norðurlandi á því sviði.  -segir Ingibjörg Bergmann Bragadóttir, einn af eigendum og veitingastjóri á Múlabergi

  • Jólalög og jólamyndir -Þröstur Ernir Viðarsson rýnir í úrvalið

    • 29.12.2025
    Þröstur Ernir Viðarsson fjölmiðlafræðingur ólst upp í Bolungarvík en hefur verið búsettur á Akureyri síðan 2007. Hann er giftur Hrafnhildi Jónsdóttir hjúkrunarfræðingi og eiga þau þrjá syni og eitt barnabarn. Þröstur hefur mikinn áhuga á tónlist og kvikmyndum. Við ákváðum því að slá á þráðinn til hans og spyrja út í jólalög og jólamyndir. Hver eru fimm uppáhalds jólalögin hans og hvaða kvikmyndir finnst honum ómissandi í desember?

  • Áramótapistill sveitarstjóra Hörgársveitar 2025

    • 29.12.2025
    Áramót eru tími uppgjörs og nýrra væntinga. Þegar við kveðjum árið sem er að líða og horfum fram á árið 2026 gefst okkur tækifæri til að staldra við, líta yfir farinn veg og velta fyrir okkur framtíðinni í Hörgársveit.

  • Heilbrigðisstofnun Norðurlands á árinu 2025: Ár umbreytinga, styrkingar og samheldni í krefjandi umhverfi

    • 29.12.2025
    Jón Helgi Björnsson, forstjóri HSN tók saman það helsta sem einkenndi starfsemi HSN á árinu sem er að líða. Það er engum blöðum um það að fletta að rekstur heilbrigðisþjónustu er afar krefjandi og er rekstur HSN á liðnu ári þar engin undantekning. Rekstrarlega stóðum við frammi fyrir áskorunum, þar á meðal verulegan halla bæði á síðasta ári og líðandi ári, sem stafaði að stórum hluta af ófjármögnuðum kjara- og stofnanasamningum. Þrátt fyrir það tókst okkur að viðhalda og styðja við áframhaldandi uppbyggingu á þjónustu. Við höfum unnið markvisst að því að tryggja stöðugleika í rekstri með breytingum á skipulagi og öflugri teymisvinnu, með aukinni áherslu á stafræna ferla með það að markmiði að bæði lækka kostnað en samtímis efla þjónustu.

  • Eyjafjarðarsveit - Jóla og áramótakveðja sveitarstjóra

    • 29.12.2025
    Ég vaknaði snemma í morgun, á Þorláksmessu, það var í raun ennþá nótt og Eyfirska lognið á duglegri hreyfingu. Það var samt ákveðin kyrrð í vindinum og enginn annar farinn á ról þegar ég rölti mér í vinnuna. Það voru allir sofandi heima, komnir í frí svo það var gott að taka daginn snemma. Eyjafjarðará liðaðist á móti mér niður dalinn eins og hún hefur gert frá örófi alda; hún nærir jörðina, gefur landbúnaðarhéraðinu líf og flytur með sér efnivið sem skapað hefur grunn að traustu samfélagi við Eyjafjörð.

  • Gleði á jólatrésskemmtunum starfsmannafélaga Samherja

    • 29.12.2025
    Starfsmannafélög Samherja á Dalvík og Akureyri, Fjörfiskur og STÚA, stóðu fyrir jólatrésskemmtunum um helgina í matsölum vinnsluhúsa félagsins.

  • Staða eldri borgara á Íslandi í árslok 2025

    • 29.12.2025
    Staða eldri borgara er mikilvægt samfélagsmál sem snertir ekki aðeins þá sem eru komnir á eftirlaunaaldur, heldur samfélagið allt. Með hækkandi meðalaldri þjóðarinnar fjölgar eldra fólki og sífellt meiri þörf er á að tryggja þeim mannsæmandi lífskjör, virðingu og tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu.

  • Kirkjusókn á Akureyri mjög góð

    • 28.12.2025
    Mjög góð kirkjusókn hefur verið á Akureyri um jólin  og er greinlegt að það færist í vöxt að  fólk sæki messu í sina kirkju.
Sjá meira