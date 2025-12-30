Útlit fyrir gott veður um áramótin

Það er útlit fyrir gott ,,flugeldaveður" við áramót ef marka má veðurspár sem liggja fyrir.
Óli Þór Árnason vaktveðurfræðingur á Veðurstofu Íslands tekur undir þessi orð: ,,útlitið fyrir áramótaveðrið fyrir Eyjafjörð og Þingeyjarsýslurnar er flott, hægur vindur og léttskýjað. Skýjahulan eitthvað meiri eftir því sem austar dregur og líkur eru á stöku éljum allra austast.
Hitinn verður undir frostmarki og svo kólnar enn frekar á Nýársdag með éljum um allt norðanvert landið" sagði Óli Þór ennfremur.