Uppstilling hjá Samfylkingu í Norðurþingi fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí n.k.

Félagsfundur Samfylkingarinnar í Norðurþingi samþykkti einróma tillögu stjórnar um að viðhöfð verði uppstilling sem aðferð við val á framboðslista flokksins í Norðurþingi fyrir sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí 2026.
Þetta kemur frá á facebooksíðu flokksins í morgun. Þar segir enn fremur ,, áhugasamir frambjóðendur eru hvattir til þess að hafa samband í gegnum Facebook síðu flokksins eða með tölvupósti á samfylkinghusavik@gmail.com.
Þegar uppstillingarnefndin hefur lokið störfum verður boðað til félagsfundar þar sem listinn verður borinn upp til samþykktar."