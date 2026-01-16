Uppstilling hjá Samfylkingu í Norðurþingi fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí n.k.

16. janúar, 2026 - 11:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Húsavík á góðum degi. Mynd aðsend
Húsavík á góðum degi. Mynd aðsend

Félagsfundur Samfylkingarinnar í Norðurþingi samþykkti einróma tillögu stjórnar um að viðhöfð verði uppstilling sem aðferð við val á framboðslista flokksins í Norðurþingi fyrir sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí 2026.    

Þetta kemur frá á facebooksíðu flokksins í morgun.  Þar segir enn fremur ,, áhugasamir frambjóðendur eru hvattir til þess að hafa samband í gegnum Facebook síðu flokksins eða með tölvupósti á samfylkinghusavik@gmail.com.
Þegar uppstillingarnefndin hefur lokið störfum verður boðað til félagsfundar þar sem listinn verður borinn upp til samþykktar."

