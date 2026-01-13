Uppstilling hjá Samfylkingu á Akureyri

Félagsfundur Samfylkingarinnar á Akureyri, sem haldinn var mánudaginn 12. janúar, samþykkti einróma tillögu stjórnar félagsins að viðhafa uppstillingu við val á framboðslista flokksins fyrir bæjarstjórnarkosningarnar 2026.
Tillaga stjórnar fól jafnframt í sér að skipa sérstaka uppstillingarnefnd. Formaður og tengiliður uppstillingarnefndarinnar er Unnar Jónsson. Nefndinni er falið það verkefni að stilla upp öflugum og fjölbreyttum lista jafnaðarfólks sem sækir fram til sigurs í bæjarstjórnarkosningunum á Akureyri í vor.
Þegar uppstillingarnefnd hefur lokið störfum verður boðað til annars félagsfundar svo bera megi listann upp til samþykktar hjá félagsfólki.
Frekari upplýsingar frá uppstillingarnefnd berast von bráðar.