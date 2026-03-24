Ungmenni frá Akureyri stóðu sig með prýði í Stíl hönnunarkeppninni

24. mars, 2026 - 12:31 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri: Katla, Krista, Emma, Ýma, Þórdís og Alexía Myndir akureyri.is
Þann 14. mars fór fram hönnunarkeppnin Stíll í íþróttahúsinu Fagrilundi í Kópavogi. Stíll er árleg keppni félagsmiðstöðva þar sem þátttakendur etja kappi í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun út frá fyrirfram ákveðnu þema. Að þessu sinni var þemað „á tímum Viktoríu“.

Tvö lið tóku þátt fyrir hönd félagsmiðstöðva á Akureyri, annars vegar frá Lundi, félagsmiðstöð Lundarskóla, og hins vegar frá Stjörnuríki, félagsmiðstöð Oddeyrarskóla. Þátttakendur stóðu sig með prýði og þrátt fyrir að hafa ekki skipað sér í hóp verðlaunahafa að þessu sinni, sýndu þeir framúrskarandi frammistöðu og metnað.

Markmið Stíls er að hvetja unglinga til listsköpunar og skapa þeim aukin tækifæri til að þróa frumlega hugsun og nýta sköpunarhæfileika sína. Keppnin vekur jafnframt jákvæða athygli á því fjölbreytta og skapandi starfi sem unnið er í félagsmiðstöðvum landsins, og gefur ungmennum vettvang til að kynna hugmyndir sínar og afrakstur margra mánaða undirbúningsvinnu.

 

akureyri.is sagði fyrst frá

