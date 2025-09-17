Um 60 manns mættu á samráðsfund um framtíð tæknináms

17. september, 2025 - 13:34 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tæplega 60 manns sátu súpufund atvinnulífsins um tækninám sem fram í DriftEA við Ráðhústorg á Akure…
Tæplega 60 manns sátu súpufund atvinnulífsins um tækninám sem fram í DriftEA við Ráðhústorg á Akureyri í gæt. Mynd akureyri.is

Afar vel heppnaður Súpufundur atvinnulífsins fór fram í DriftEA við Ráðhústorg á Akureyri í dag, þar sem rætt var um framtíð tæknináms á Norðausturlandi. Um 60 manns mættu á fundinn og skapaðist líflegt samtal um leiðir til að efla námið og hvernig styðja megi við framtíðaruppbyggingu greinarinnar.

Það voru Háskólinn á Akureyri og Háskólinn í Reykjavík sem, í samstarfi við Akureyrarbæ og Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE), stóðu að fundinum.

Ásgeir Ásgeirsson, deildarforseti tæknifræðideildar HR, og Ólafur Jónsson, verkefnisstjóri við Háskólann á Akureyri, kynntu námið og Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA, og Ragnhildur Helgadóttir, rektor HR, leiddu umræðu um framtíð og þróun námsins.

Fundurinn er hluti af áframhaldandi vinnu sem hófst á fyrirtækjaþingi sem Akureyrarbær og SSNE stóðu fyrir í Hofi í febrúar síðastliðnum. Þar kom skýrt fram vilji þátttakenda til að hittast oftar, efla tengsl og bera saman bækur sínar. Súpufundurinn var svar við þeirri áskorun og liður í áframhaldandi samráði og samstarfi í þágu öflugs atvinnulífs á svæðinu.

Til baka

Nýjast

  • Um 60 manns mættu á samráðsfund um framtíð tæknináms

    • 17.09.2025
    Afar vel heppnaður Súpufundur atvinnulífsins fór fram í DriftEA við Ráðhústorg á Akureyri í gær, þar sem rætt var um framtíð tæknináms á Norðausturlandi.

  • Vísindadagur SAk og Heilbrigðisvísindastofnunar HA og SAk

    • 17.09.2025
    Fimmtudaginn 18. september fer fram Vísindadagur SAk og Heilbrigðisvísindastofnunar HA og SAk. Á dagskránni eru fjölbreytt og áhugaverð erindi þar sem starfsmenn SAk og samstarfsaðilar kynna rannsóknir og þróunarverkefni. Viðburðurinn fer fram í fundarherberginu Kjarna á SAk og verður einnig í beinu streymi á Teams.

  • Ég reyni að láta flesta mína drauma rætast.

    • 17.09.2025
    Sigrún María Óskarsdóttir ætlar að taka þátt í Aðgengisstrollinu sem fram fer í dag í tengslum við Evrópsku samgönguvikuna og hvetur öll til að koma og vera með. Sigrún María er Akureyringur vikunnar.

  • Heilsufarsstaða Íslendinga - Landskönnun á hreyfingu, kyrrsetu og svefni hafin

    • 17.09.2025
    Ný rannsókn er hafin á Íslandi þar sem hreyfing, kyrrseta og svefn fólks í landinu á aldrinum 20–69 ára verða mæld með hlutlægum hætti. Rannsóknin, sem nefnist Landskönnun á hreyfingu, kyrrsetu og svefni, er hluti af stóru Evrópuverkefni, JA Prevent, sem hefur það markmið að efla forvarnir gegn ósmitbærum sjúkdómum.

  • Unglingadeildin Lambi er viðbót við Súlur

    • 16.09.2025
    Unglingadeildin Lambi er ný viðbót í starf björgunarsveitarinnar Súlna haustið 2025. Fyrsta árið verða teknir inn krakkar sem verða 14 ára á árinu og hefst þannig spennandi nýtt ævintýri þar sem ungir krakkar fá að kynnast starfi björgunarsveita á öruggan og skemmtilegan hátt.

  • Evrópska samgönguvikan fer fram dagana 16.–22. september en að þessu sinni er yfirskrift hennar „Samgöngur fyrir öll“.

    • 16.09.2025
    Akureyrarbær tekur þátt í vikunni með fjölbreyttum viðburðum. Aðalviðburður vikunnar verður svokallað Aðgengisstroll, sem haldið verður í samstarfi við Sjálfsbjörg á Akureyri og Virk efri ár, miðvikudaginn 17. september kl. 16.30. Farið verður frá Lystigarðinum að Íþróttahöllinni, um 400 metra leið. Á bílaplaninu við Íþróttahöllina verður boðið upp á grillaðar pylsur og samtal um upplifun þátttakenda. Þar verður einnig aðgengilegur strætisvagn til sýnis og gestum gefst tækifæri til að prófa að fara yfir minni hindranir í hjólastól undir leiðsögn Sjálfsbjargar. Bæjarfulltrúar munu fara leiðina í hjólastólum sem Sjálfsbjörg útvegar og öðlast þannig innsýn í daglega reynslu fólks með skerta hreyfigetu. Öll eru velkomin til að taka þátt og ræða saman um aðgengi og hindranir í nærumhverfinu.

  • „Okkar hlutverk er að allt virki vel“

    • 16.09.2025
    Sigurbjörn Tryggvason hefur verið vélstjóri á skipum Útgerðarfélags Akureyringa og Samherja svo að segja frá ‏‏‏því hann útskrifaðist sem vélstjóri árið 1984. Lengst var hann vélstjóri á Sléttbak EA 304. Síðustu fimm árin hefur Sigurbjörn verið vélstjóri á Björgúlfi EA 312, sem hann segir prýðilegt skip í alla staði.

  • Þórduna selur skólapeysur til styrktar minningarsjóð Bryndísar Klöru

    • 15.09.2025
    Nemendafélagið Þórduna hefur sett af stað sölu á VMA skólapeysum. Í ár er sérstök áhersla lögð á bleiku peysurnar, þar sem allur ágóði af sölu þeirra rennur í minningarsjóð Bryndísar Klöru. Að auki eru í boði bæði gráar og bláar peysur í fjölbreyttum stærðum.

  • Samfélagið er lykill að íslensku

    • 15.09.2025
    Dagana 19.–20. september fer fram umfangsmikil ráðstefna í Háskólanum á Akureyri um kennslu íslensku sem annars máls með sérstakri áherslu á nám fullorðinna. Ráðstefnunni er ætlað að bregðast við ákalli samfélagsins, innflytjenda, framhaldsfræðsluaðila og háskóla um samráðsvettvang á þessu sviði.
Sjá meira