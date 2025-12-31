Gleðilegt nýtt ár

31. desember, 2025 - 23:59 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Gleðilegt nýtt ár 2026!
Gleðilegt nýtt ár 2026!

Starfsfók Vikublaðsins óskar lesendum sínum nær og fjær gleðilegs nýs árs, með þökk fyrir liðin ár!

  • Húsavíkurfjall í ljósum logum

    • 31.12.2025
    Gróðureldar hafa kviknað fyrir ofan Húsavík í Húsavíkurfjalli

  • Ár framkvæmda og framfara

    • 31.12.2025
    Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, lítur yfir farinn veg og stiklar á stóru í starfsemi sveitarfélagsins árið 2025.

  • Nærvera í fjarlægð

    • 31.12.2025
    Fyrir marga snúast hátíðirnar um samveru ástvina, þar sem tímanum er varið saman í miðdegislúra eða púsluspil og borðaður er góður matur við hlátrasköll og gantaskap. En það komast ekki allir heim um jólin. Hvort sem það er vegna fjarlægðar, vinnu, ferðalaga eða bara óútreiknanleika lífsins, þá getur reynst einmanalegt að vera fjarri sínum nánustu á þessum tíma árs.

  • Líkamsárás Akureyri í nótt

    • 31.12.2025
    Lögreglan sendi frá sér tilkynningu nú í morgun  um likamsárás í Miðbæ Akureyrar liðna nótt, í henni segir:

  • Björn Gíslason ráðinn verkefnastjóri atvinnuuppbyggingar á Bakka

    • 30.12.2025
    Björn Gíslason hefur verið ráðinn í starf verkefnastjóra atvinnuuppbygginar á Bakka við Húsavík. Hlutverk verkefnastjóra er að ýta úr vör nýjum verkefnum á Bakka við Húsavík, styðja fjárfesta með greinargóðum upplýsingum og samhæfa vinnu lykilaðila að stórum fjárfestingum á svæðinu. Björn mun hefja störf í janúar.

  • Starfsfólk í vinnsluhúsum Samherja á skyndihjálparnámskeiðum

    • 30.12.2025
    Hluti starfsfólks í vinnsluhúsum Samherja á Akureyri og Dalvík sótti í gær skyndihjálparnámskeið með áherslu á rétt viðbrögð í neyð og fyrstu aðstoð í skyndihjálp.

  • Gyða Árnadóttir: Minningar frá Akureyri

    • 30.12.2025
    Gyða Árnadóttir bjó á Akureyri frá barnsaldri og flutti austur í Neskaupstað fyrir átta árum. Hún starfar nú hjá Steininum, sem er nytjamarkaður þar í bæ. Þegar Gyða bjó á Akureyri ráku foreldrar hennar ávaxta- og grænmetisbúð þar og tóku hún og systur hennar virkan þátt í því starfi, og sérstaklega um jólin, þar sem mikið var að gera yfir hátíðirnar.

  • Færðu Völsungi gjöf frá Sjómannadeildinni

    • 30.12.2025
    Sjómannadeild Framsýnar samþykkti á aðalfundi deildarinnar í gær að færa Íþróttafélaginu Völsungi að gjöf sjónvarpstæki í félagsaðstöðuna við íþróttasvæðið á Húsavík. Fyrir liggur að aðstaðan er mikið notuð af ungum sem eldri iðkendum íþrótta á vegum Völsungs. 
