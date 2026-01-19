Tvær stórar aðgerðir á annasamri helgi -innbrot hjá byggingafyrirtæki og hótanir með skotvopni

19. janúar, 2026 - 13:53 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Lögreglan stóð í ströngu um helgina
Lögreglan stóð í ströngu um helgina

Helgin var annasöm hjá lögreglu í umdæminu en auk hefðbundinna verkefna stóð lögregla í tveimur stórum aðgerðum.

Að morgni 15. janúar var tilkynnt um innbrot í byggingafyrirtæki á Akureyri. Þaðan hafði verið stolið sérhæfðum tölvubúnaði, lyklum af um tug ökutækja, vinnutækja og ýmsum verðmætum og hófst rannsókn þá þegar á málinu. Að kvöldi 16. janúar voru fjórir einstaklingar handteknir á Akureyri og einn á Raufarhöfn grunaðir um aðild að innbrotinu. Í framhaldi var farið í húsleitir á Raufarhöfn. Með aðgerðunum hafði lögregla uppi á þýfinu og er búið að koma því til skila til réttra eigenda. Rannsókn málsins er langt komin.

Að kvöld laugardags 17. janúar fór lögregla í aðgerðir á Akureyri í öðru máli í þeim tilgangi að hafa uppi á skotvopni sem grunur er um að notað hafi verið við hótanir. Húsleitir og handtökur fóru fram á fjórum stöðum. Sex einstaklingar voru handteknir og hald lagt á talsvert magn fíkniefna, fjármuni, eggvopn, skotvopn, skotfæri og meintan ávinning af brotastarfsemi. Rannsókn beinist nú að fjórum sakborningum en þar af eru tveir undir 18 ára aldri. Allir aðilar hafa verið látnir lausir og málið er í rannsókn.

Í tengslum við rannsókn málsins óskar lögregla eftir upplýsingum sem fólk kann að hafa um nýlegar hótanir með skotvopni.

Til baka

Nýjast

  • Nýr samstarfssamningur SAk og RHA

    • 19.01.2026
    Samstarfssamningur Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) og Rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Akureyri (RHA) hefur verið undirritaður. Með samningnum staðfesta SAk og RHA sameiginlegan vilja til að efla samstarf á sviði rannsókna og fræðastarfs. En frá þessu segir á www.sak.is í dag

  • Tvær stórar aðgerðir á annasamri helgi -innbrot hjá byggingafyrirtæki og hótanir með skotvopni

    • 19.01.2026
    Helgin var annasöm hjá lögreglu í umdæminu en auk hefðbundinna verkefna stóð lögregla í tveimur stórum aðgerðum.

  • EM í hand­bolta og lestrarkennsla

    • 19.01.2026
    Hvað skyldu tvö mest ræddu mál þessarar viku eiga sameiginlegt. Kíkjum aðeins á það og skoðum hvernig þessi mjög svo aðskildu mál tengjast.

  • Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir vill leiða lista Viðreisnar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor

    • 19.01.2026
    Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir hefur tilkynnt í að hún hafi ákveðið að bjóða sig fram í oddvitasæti á lista Viðreisnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar hér í bæ n.k. vor.

  • Aðstaðan á Húsavík ein sú glæsilegasta á landinu

    • 19.01.2026
    -Segir Arnór Ragnarsson sem æfir og þjálfar CrossFit á Húsavík

  • Lokaorðið - Vinabeiðnir

    • 18.01.2026
    Ég þreytist ekki á að vara fólk við svikatilraunum af ýmsu tagi. Svikahrappar finna sífellt nýjar leiðir til að reyna að nappa af okkur. Að öllu jöfnu eru þetta ekki einstaklingar heldur hluti af alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi.

  • Varaflstöðvar fyrir 32 milljónir króna

    • 18.01.2026
    Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að úthluta heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni samtals 77 milljónum króna til endurnýjunar á tækjabúnaði.

  • Ofbeldi og eldra fólk

    • 18.01.2026
    Ofbeldi hefur margar birtingarmyndir. All oft sést á fólki sem beitt er líkamlegu ofbeldi en alls ekki alltaf. Ofbeldinu er þá beint að þeim hluta líkamans sem oftast er falinn með fatnaði. Slíkt er þá gert meðvitað svo ekki komist upp um það. Ekki síður alvarlegt er andlegt ofbeldi.

  • Enn ekki brugðist við kröfum um tiltekt

    • 18.01.2026
    Ekki hefur verið brugðist við kröfu um tiltekt á lóðinni Setbergi á Svalbarðsströnd og dagsektir eru því áfram lagðar á í samræmi við ákvörðun stjórnar Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra frá því í október árið 2024.
Sjá meira