Traustur rekstur og sterkur fjárhagur hjá Samherja

Rekstur Samherja hf. gekk vel á árinu 2025. Tekjur samstæðunnar námu 78,4 milljörðum króna og hagnaður fyrir skatta, afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 10,7 milljörðum króna og jókst um 1,8 milljarða milli ára. Heimasíða Samherja sagði fyrst frá.
Hagnaður af rekstri (EBIT) var 7,3 milljarðar króna samanborið við 6,1 milljarðs króna hagnað árið áður og jókst því um tæplega 19% milli ára. Aukinn rekstrarhagnaður skýrist öðru fremur af háu afurðaverði á botnfiskmörkuðum og traustum rekstri.
Eignir í lok árs námu 131,3 milljörðum króna og eigið fé nam 99,6 milljörðum króna. Eiginfjárhlutfall í árslok var 75,8%.
„Ársuppgjör Samherja sýnir að grunnrekstur félagsins er traustur og fjárhagur þess er sterkur. Það gerir Samherja kleift að horfa til frekari fjárfestinga, einkum þeirra sem miða að því að auka samkeppnishæfni félagsins og þar með íslensks sjávarútvegs,“ segir Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja hf.
Árið 2025 var viðburðaríkt hjá Samherja. Tímamót urðu þegar stofnendur félagsins, Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhelmsson, létu af störfum eftir 42 ára starf hjá félaginu eða frá stofnun þess. Þorsteinn Már í starfi forstjóra og Kristján framkvæmdastjóri útgerðarsviðs. Sjávarútvegur hefur verið ævistarf og ástríða þeirra beggja og náið samstarf þeirra hefur verið kjölfestan í rekstri Samherja alla tíð frá 1983.
Þá urðu einnig ákveðin tímamót í rekstri Samherja fiskeldis ehf. þegar nýir hluthafar, bæði innlendir og erlendir fjárfestar, komu inn í félagið í kjölfar fjármögnunar Eldisgarðs, nýrrar landeldisstöðvar fyrir lax, á Reykjanesi. Eftir breytingar á hluthafahópnum á Samherji hf. 61,5% eignarhlut í móðurfélagi Samherja fiskeldis eftir að hafa átt tæplega 100% hlutafjár í byrjun ársins.
Árið 2025 var gott ár í veiðum, vinnslu, landeldi og sölu afurða. Samherji gerði út flota sjö fiskiskipa á árinu. Um er að ræða fjóra ísfisktogara, tvö uppsjávarskip og einn frystitogara. Ísfisktogarar félagsins lönduðu 26.691 tonni af fersku hráefni á síðasta ári. Mestur var aflinn í þorski eða 16 þúsund tonn og sem fyrr voru aðrar helstu botnfisktegundir ýsa, ufsi og karfi. Landaður afli ísfisktogara var að langstærstu leyti unninn í fiskvinnslum Samherja á Eyjafjarðarsvæðinu. Annars vegar í landvinnslunni á Dalvík og hins vegar í landvinnslu ÚA á Akureyri. Þessar fiskvinnslur tóku samtals á móti 33.166 tonnum af hráefni á árinu.
„Það hefur verið markmið okkar að hámarka verðmæti landaðs afla með frekari vinnslu í hátæknivæddum landvinnslum. Við sjáum að viðskiptavinir okkar eru tilbúnir að greiða hærra verð ef þeir fá alltaf sömu gæðabitana, skorna í sömu stærð. Þetta er kjarninn í okkar verðmætasköpun þegar botnfisktegundir eru annars vegar," segir Baldvin Þorsteinsson.
Uppsjávarskip Samherja lönduðu 51.287 tonnum af hráefni á árinu. Mest var landað af kolmunna eða 22.262 tonnum.
Gott ár í sölu og markaðssetningu afurða
Árið 2025 var gott ár í sölu afurða erlendis og voru aðstæður á mörkuðum hagfelldar. Þetta endurspeglast í veltuaukningu hjá Ice Fresh Seafood ehf., sölufélagi Samherja, og var aukin eftirspurn eftir flestum fisktegundum á árinu.
Markaðir fyrir þorskafurðir voru sérstaklega hagstæðir með vaxandi eftirspurn sem hélt áfram á þessu ári. Á sama tíma voru markaðsaðstæður fyrir lax og bleikju úr landeldi erfiðari þótt sala hafi almennt gengið vel.
Jákvæð teikn á lofti í fiskeldi
Samherji hefur stundað fiskeldi á landi með góðum árangri í tæplega aldarfjórðung í gegnum dótturfélagið Samherja fiskeldi. Í dag rekur félagið þrjár seiðastöðvar, þrjár landeldisstöðvar og tvær vinnslur.
Samherji fiskeldi slátraði 5.809 tonnum af óslægðum fiski á síðasta ári. Þar af slátraði félagið 3.140 tonnum af óslægðri bleikju og 2.669 tonnum af óslægðum laxi og hefur félagið aldrei framleitt jafn mikið af laxi á einu ári.
Þar vegur þungt aukin framleiðslugeta í laxi vegna stækkunar Silfurstjörnunnar í Öxarfirði. Ný vinnsla var tekin í notkun í júní 2025 og var hún lokaáfangi mikilla breytinga á stöðinni. Þar var um að ræða umtalsverðar fjárfestingar sem fólust í stækkun kerja, nýrri seiðastöð auk endurbóta og tölvuvæðingar á vinnslunni. Þetta verkefni heppnaðist afar vel og var ákveðinn prófsteinn fyrir þá tækni og þær framleiðsluaðferðir sem verða í Eldisgarði á Reykjanesi.
Hár starfsaldur starfsfólks
Í lok árs 2025 störfuðu 832 starfsmenn hjá Samherja hf. og dótturfélögum og var meðalfjöldi ársverka á árinu 806. Starfsmönnum fjölgaði nokkuð milli ára. Einkum vegna aukinna umsvifa í tengslum við uppbyggingu Eldisgarðs á Reykjanesi.
„Starfsfólk Samherja er hjartað í starfsemi okkar og lykillinn að árangri félagsins hvort sem um er að ræða veiðar og vinnslu, landeldi, sölu eða skrifstofu. Þess vegna leggjum við ríka áherslu á að ráða hæft starfsfólk og bjóða því gott vinnuumhverfi og aðstöðu. Margir starfsmenn hafa unnið lengi hjá félaginu og meðal starfsaldur er núna 10,6 ár. Við erum stolt af þeirri tryggð sem endurspeglast í þessum tölum," segir Baldvin Þorsteinsson.
Ný stjórn Samherja hf.
Á aðalfundi Samherja hf. hinn 21. maí síðastliðinn voru eftirtalin kjörin í stjórn félagsins: Dagný Linda Kristjánsdóttir, Jón Sigurðsson, formaður stjórnar, Kristján Vilhelmsson, Óskar Magnússon og Eva Bryndís Helgadóttir.
Ásta Dís Óladóttir, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands, hefur látið af stjórnarstörfum hjá Samherja hf. og eru henni þökkuð vel unnin störf fyrir félagið á liðnum árum. Eva Bryndís Helgadóttir, hæstaréttarlögmaður, kemur ný inn í stjórnina í stað Ástu Dísar.
Samhliða tilkynningu um afkomu gefur Samherji hf. út árs- og sjálfbærniskýrslu ársins 2025 þar sem félagið miðlar upplýsingum um áhrif þess á umhverfi og samfélag og gerir grein fyrir stjórnarháttum. Skýrslan hefur jafnframt að geyma yfirlit yfir rekstur félagsins og upplýsingar um fjárhag þess. Þetta er þriðja árið í röð sem Samherji hf. gefur út árs- og sjálfbærniskýrslu.
Árs- og sjálfbærniskýrsluna (PDF) má nálgast hér fyrir neðan.
Í þessari tilkynningu eru fjárhæðir í rekstrarreikningi ársreiknings umreiknaðar í íslenskar krónur úr evrum á meðalgengi ársins 2025 (144,65) og fjárhæðir í efnahagsreikningi á lokagengi ársins (147,20).