Þetta krefst mikillar skipulagningar

27. apríl, 2026 - 14:47 vma.is
Kristjana Ómarsdóttir, á gólfinu. Mynd vma.is
Kristjana Ómarsdóttir, stundar nám við VMA er á fyrsta ári á íþrótta og lýðheilsubraut. Hún er jafnframt ein af betri hópfimleikakonum landsins, heimasíða VMA settist niður með Kristjönu og kemur afraksturinn hér á eftir.

Stundaskráin hjá Kristjönu Ómarsdóttur er þéttskipuð. Hún er nú að ljúka sínu fyrsta ári til stúdentsprófs á íþrótta-og lýðheilsubraut VMA og púslar náminu saman með íþrótt sinni, sem eru hópfimleikar. Og það er ekkert hálfkák hjá Kristjönu, hún ætlar að ná langt og raunar hefur nú þegar gert það því hún varð Evrópumeistari með landsliði Íslands undir 18 ára í Bakú í Aserbaísjan fyrir tveimur árum. Þó svo að Kristjana búi á Akureyri æfir hún og keppir með Gerplu í Kópavogi – enda er ekkert afrekslið í hópfimleikum á Akureyri, í það minnsta ekki enn sem komið er - og á Norðurlandamótinu fyrr í þessum mánuði varð Gerpla í öðru sæti á eftir liði frá Svíþjóð. Nú bíður Kristjana spennt eftir því hvort hún verði valin í landsliðið til þess að keppa á Evrópumeistaramótinu í Espoo í Finnlandi 14.-17. október.

Kristjana segir að vissulega sé oft erfitt að koma hlutunum heim og saman en með mikilli skipulagningu gangi það upp. Hún segist afar þakklát VMA og kennurunum í skólanum fyrir skilning þeirra og sveigjanleika við verkefnavinnu. Án þess myndi þetta ekki ganga upp. Eins og gefur að skilja gangi hópfimleikar út á samhæfingu hópsins og því sé henni nauðsynlegt að fara reglulega suður og æfa með liðsfélögum sínum í Gerplu – og með landsliðinu þegar um slíkar æfingar sé að ræða. En þessu fylgi jafnframt mikill kostnaður og fjármunanna þurfi hún meira og minna að afla sjálf með ýmsum hætti – og einnig njóti hún ómetanlegs stuðnings foreldra, ættingja og vina. Liður í því að afla fjár, segir Kristjana, er að hún er yfirþjálfari 5. flokks – 8-9 ára - í hópfimleikum hjá fimleikadeild KA – áður Fimleikafélagi Akureyrar – og einnig þjálfar hún iðkendur í 4. flokki. Þjálfun segist hún hafa stundað í mörg ár og njóti hennar mjög. Og til viðbótar hefur hún tekið vaktir á Ak-Inn.

„Ég æfi reglulega hér á Akureyri en til viðbótar fer ég suður og æfi með Gerplu að jafnaði eina viku í mánuði því ég er að keppa með þeim nánast í hverjum mánuði. Síðasta mótið var Norðurlandamót unglinga í Noregi 18. apríl síðastliðinn þar sem við lentum í öðru sæti. Hér heima á Akureyri æfi ég fimm daga í viku, 2,5-3 klst. í senn. Fyrir sunnan, á æfingum með Gerplu, æfi ég yfirleitt þrjá tíma á dag.

Auðvitað krefst þetta allt mikillar skipulagningar en ég læt kennarana vita með góðum fyrirvara um æfingar og keppnisferðir og í góðri samvinnu við þá gengur þetta upp. Ég hef reynt að nýta námsmatsdagana vel og unnið þá verkefni sem út af hafa staðið og tekið próf. Á námsmatsdeginum sl. föstudag var ég til dæmis í tveimur prófum. Ég hef líka verið í góðri samvinnu við samnemendur mína í áföngunum um vinnu og skil hópverkefna.
Vissulega hefur sú hugmynd komið upp, í ljósi þess að ég æfi og keppi með Gerplu, að færa mig alveg suður. En Akureyri heldur í mig, hér vil ég vera. Auðvitað myndi ég vilja mæta betur í skólann en mætingin á Innu gefur til kynna en ég er aldrei veik og mæti alltaf þegar ég er hér heima. Fjarvistirnar skýrast af fimleikunum.

Ég bind vonir við að verða valin í landsliðið og keppa á Evrópumótinu í Finnlandi í október, ég reikna með að það komi í ljós nálægt mánaðamótunum maí-júní. Það væri vissulega draumur að fá að upplifa svona stórt mót aftur og ekki síður vegna þess að þetta er síðasta árið mitt í unglingaflokki. Verði ég valin verða stífar æfingar í sumar og fram að móti. En áður en þetta verður tilkynnt verður Íslandsmótið núna í maí – mitt síðasta Íslandsmót í þessum aldursflokki – 1. flokki. Síðan tekur meistaraflokkur við.
Eftir stúdentspróf langar mig til þess að læra eitthvað íþróttatengt, t.d. íþróttafræði eða jafnvel sjúkraþjálfun. Ég hef mikinn áhuga á öllu sem lýtur að líkamanum og þjálfun og ég held að reynsla mín í fimleikunum, bæði keppni og þjálfun, nýtist mér vel í því.

Mér finnst mjög gaman að miðla minni reynslu og þekkingu til annara og þar kemur íþróttasálfræðin til dæmis sterk inn, ekki síst andlega hliðin í ástundun og þjálfun,“ segir Kristjana Ómarsdóttir.

  • Karlalið KA Íslandsmeistarar i blaki annað árið í röð

    27.04.2026
    KA er Íslandsmeistari í blaki karla eftir frábæran sigur á Þrótti Reykjavík eftir oddahrinu í Laugardalshöll, en leikurinn fór fram í gær.  Strákarnir kláruðu þar með úrslitaeinvígið 3-1 og hampa Íslandsmeistaratitlinum annað árið í röð!  Þetta er í níunda sinn sem karlalið frá KA verður Íslandsmeistari i blaki.

  • Skemmdarverk unnin á flötum á Jaðarsvelli

    • 27.04.2026
    Það var ófögur sjón sem blasti við starfsmönnum GA í morgun þegar þeir fóru út á völl og sáu að miklar skemmdir höfðu verið unnar á nokkrum flötum á Jaðarsvelli.

  • Göngugata lokuð fyrir bílaumferð 1. maí – 30. september

    • 27.04.2026
    Göngugatan verður lokuð fyrir umferð vélknúinna ökutækja frá og með 1. maí. Opið verður fyrir ökutæki með aðföng frá kl. 7-10 alla daga. Aðgengi fyrir P-merkta bíla og ökutæki viðbragðsaðila verður ávallt tryggt. Opnað verður aftur fyrir umferð þann 30. september.

  • Fræðsla fyrir foreldra um stafræna velferð barna

    • 27.04.2026
    Heimili og skóli, í samstarfi við Akureyrarbæ, verður með fræðsluerindi um netöryggi og stafræna velferð. Foreldrar á öllum skólastigum eru velkomin. Þessi fræðsla er sérstaklega sniðin að foreldrum sem vilja styðja börnin sín í að vaxa og dafna í stafrænum heimi. Á fundinum fá foreldrar fræðslu, hagnýt verkfæri og tækifæri til að styrkja samtal og samvinnu innan fjölskyldunnar.

  • Samgöngur eiga að styðja við vöxt – ekki hamla honum

    • 27.04.2026
    Það er orðið tímabært að stíga næstu skref í samgöngumálum landsins. Umræða um styttingu þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur hefur staðið í meira en heila öld, en nú hafa gögnin sýnt okkur að þetta á ekki að vera draumsýn ein – þetta er nauðsyn.

  • Gerum það sem virkar gegn ofbeldi

    • 27.04.2026
    Tölfræðin segir okkur að fimmtungur kvenna hafi lent í ofbeldi í nánu sambandi. Á bak við þá tölu eru raunveruleg líf, fjölskyldur og börn. Ef við ætlum að takast á við þennan veruleika duga ekki falleg orð ein og sér.

  • Í skólanum er skemmtilegt að vera - eða hvað?

    • 27.04.2026
    Þegar börn koma heim úr skólanum spyrja gjarnan foreldrar/forráðamenn og jafnvel ömmur og afar hvort ekki hafi verið gaman í skólanum. Mörg börn svara af hjartans einlægni að það hafi verið mjög gaman en hluti nemenda getur alls ekki svarað þeirri spurningu játandi.

  • Hlíðarfjall verði hjarta vetraríþrótta á Íslandi

    • 26.04.2026
    Nýafstaðnir Andrésar Andarleikar í Hlíðarfjalli minna okkur á það sem raunverulega skiptir máli og það sem er mögulegt þegar metnaður, samstaða og gleði fara saman.
