Sorgarmiðstöð býður upp á samtalsþjónustu á Akureyri

Sorgarmiðstöð hefur nýlega útvíkkað þjónustu sína og býður nú einnig upp á samtalsþjónustu á Akureyri.
Kristín Lilja Sigurðardóttir hjá Sorgarmiðstöðinni segir að fagaðilar Sorgarmiðstöðvar leiðbeini með hentug úrræði í sorgarúrvinnslu hvers og eins. „Það er þá sama hvort það sé þjónusta sem Sorgarmiðstöð býður upp á eða samstarfsaðilar á Norðurlandi. Það er því hægt að sjá þessa nýjung í þjónustu Sorgarmiðstöðvar sem eins konar stoðþjónustu við þau góðu úrræði sem nú eru í boði fyrir syrgjendur á Akureyri.
Að finna hentuga sorgarúrvinnslu og stuðning
Kristín Lilja segir að þjónustan sé ekki ætluð sem endurtekin viðtöl, heldur er markmiðið að finna hentuga sorgarúrvinnslu og stuðning fyrir hvern og einn. „Við bjóðum upp á stuðningsviðtal með fagaðila þar sem syrgjendur og aðstandendur geta fengið hlustun, stuðning og ráðgjöf eftir missi. Þjónustan er hugsuð sem stoðþjónusta við kjarnaþjónustuna. Það getur verið hjálplegt fyrir fólk sem stendur frammi fyrir sorg að ræða við fagaðila til að skoða hvaða skref henta best í sorgarúrvinnslu hvers og eins,“ segir hún.
Kristín Lilja Sigurðardóttir
Viðtölin fara fram í húsakynnum Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis og annast fagaðilar Sorgarmiðstöðvar viðtölin. Hægt er að bóka viðtöl hjá skrifstofu Sorgarmiðstöðvarinnar eða með því að senda tölvupóst þangað.