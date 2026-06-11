Krúttlegasta hjólamótið snýr aftur í Kjarnaskóg á sunnudaginn

11. júní, 2026 - 10:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá mótinu i fyrra Myndir Aðsendar
Frá mótinu i fyrra Myndir Aðsendar

Hjólreiðafélag Akureyrar, Akureyrardætur og Krónan standa á ný fyrir Krónuhjólamótinu í Kjarnaskógi sunnudaginn 14. júní. Mótið er ætlað börnum á aldrinum 2 til 12 ára og verður haldið á Birkivöllum í Kjarnaskógi. Skráning á mótið er hafin og eru öll börn velkomin til þátttöku.

Mótið hefst klukkan 9 þegar yngstu þátttakendurnir leggja af stað á sparkhjólum og í kjölfarið taka eldri flokkar við. Keppt verður í sex aldursflokkum, allt frá tveggja ára börnum upp í tólf ára hjólagarpa. Foreldrar og forráðamenn mega hlaupa eða ganga með yngstu börnunum á brautinni. Í elsta aldursflokknum verður jafnframt keppt um þrjú efstu sætin í bæði stúlkna- og drengjaflokki.

Líkt og í fyrra mæta hjólakapparnir í BMX Brós og sýna hjólalistir sínar við Kjarnakot klukkan 11. Krónuhjólið verður á svæðinu þar sem þátttakendur og aðrir gestir geta nælt sér í ferska ávexti.

Krónuhjólamótið var fyrst haldið í Kjarnaskógi í maí í fyrra að fyrirmynd Krónumótsins í Öskjuhlíð. Um eitt hundrað börn tóku þátt á fyrsta mótinu sem fékk góðar viðtökur meðal barna og fjölskyldna.

Mikil tilhlökkun á heimilinu
Bjarki Kristjánsson, verslunarstjóri Krónunnar á Akureyri, segir sérstaklega ánægjulegt að halda mótið öðru sinni á Akureyri.

„Við hjá Krónunni vorum í skýjunum með hvernig til tókst á fyrsta mótinu og hlökkum til að taka á móti þátttakendum á ný. Markmiðið er einfaldlega að börnin hafi gaman, njóti þess að hreyfa sig utandyra og eigi skemmtilegan dag með fjölskyldu og vinum. Sjö ára dóttir mín mætti á mótið í fyrra og talar enn um hversu gaman var að taka þátt. Það ríkir því mikil tilhlökkun á mínu heimili fyrir mótinu í ár,“ segir Bjarki.

Góðar aðstæður til hjólreiða á Akureyri
Bjarni O. Einarsson hjá Hjólreiðafélagi Akureyrar segir hjólreiðar njóta mikilla vinsælda á Akureyri og að viðburðir sem þessi skipti miklu máli fyrir yngri iðkendur.

„Það er frábært að sjá Krónuhjólamót Hjólreiðafélags Akureyrar og Akureyrardætra festa sig í sessi hér fyrir norðan, enda býður Akureyri upp á einstakar aðstæður til hjólreiða. Það skiptir miklu máli að börn fái tækifæri til að upplifa hjólreiðar í jákvæðu og skemmtilegu umhverfi þar sem allir geta tekið þátt á sínum forsendum. Nú er tilvalið að gera hjólin klár fyrir sumarið og mæta með fjölskyldunni í Kjarnaskóg til að njóta dagsins með okkur. Við hlökkum til að taka á móti ungum hjólagörpum á mótinu í ár og vonum að sem flestir þeirra sem tóku þátt í fyrra láti sjá sig aftur,“ segir Einar.

Öll börn sem taka þátt fá verðlaunapening og glaðning frá Krónunni að móti loknu. Athygli er vakin á því að hjálpardekk og rafmagnsknúin hjól eru ekki leyfð á mótinu og þurfa öll börn að nota hjálm. Skráning fer fram í gegnum Abler og er fjölskyldum bent á að skrá börn sín tímanlega.

Frá þessu segir í tilkynningu frá mótshöldurum

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