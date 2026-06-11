Krúttlegasta hjólamótið snýr aftur í Kjarnaskóg á sunnudaginn

Hjólreiðafélag Akureyrar, Akureyrardætur og Krónan standa á ný fyrir Krónuhjólamótinu í Kjarnaskógi sunnudaginn 14. júní. Mótið er ætlað börnum á aldrinum 2 til 12 ára og verður haldið á Birkivöllum í Kjarnaskógi. Skráning á mótið er hafin og eru öll börn velkomin til þátttöku.
Mótið hefst klukkan 9 þegar yngstu þátttakendurnir leggja af stað á sparkhjólum og í kjölfarið taka eldri flokkar við. Keppt verður í sex aldursflokkum, allt frá tveggja ára börnum upp í tólf ára hjólagarpa. Foreldrar og forráðamenn mega hlaupa eða ganga með yngstu börnunum á brautinni. Í elsta aldursflokknum verður jafnframt keppt um þrjú efstu sætin í bæði stúlkna- og drengjaflokki.
Líkt og í fyrra mæta hjólakapparnir í BMX Brós og sýna hjólalistir sínar við Kjarnakot klukkan 11. Krónuhjólið verður á svæðinu þar sem þátttakendur og aðrir gestir geta nælt sér í ferska ávexti.
Krónuhjólamótið var fyrst haldið í Kjarnaskógi í maí í fyrra að fyrirmynd Krónumótsins í Öskjuhlíð. Um eitt hundrað börn tóku þátt á fyrsta mótinu sem fékk góðar viðtökur meðal barna og fjölskyldna.
Mikil tilhlökkun á heimilinu
Bjarki Kristjánsson, verslunarstjóri Krónunnar á Akureyri, segir sérstaklega ánægjulegt að halda mótið öðru sinni á Akureyri.
„Við hjá Krónunni vorum í skýjunum með hvernig til tókst á fyrsta mótinu og hlökkum til að taka á móti þátttakendum á ný. Markmiðið er einfaldlega að börnin hafi gaman, njóti þess að hreyfa sig utandyra og eigi skemmtilegan dag með fjölskyldu og vinum. Sjö ára dóttir mín mætti á mótið í fyrra og talar enn um hversu gaman var að taka þátt. Það ríkir því mikil tilhlökkun á mínu heimili fyrir mótinu í ár,“ segir Bjarki.
Góðar aðstæður til hjólreiða á Akureyri
Bjarni O. Einarsson hjá Hjólreiðafélagi Akureyrar segir hjólreiðar njóta mikilla vinsælda á Akureyri og að viðburðir sem þessi skipti miklu máli fyrir yngri iðkendur.