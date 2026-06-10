Opið fyrir umsóknir í nám fyrir fólk með fjölþættar stuðningsþarfir

10. júní, 2026 - 18:07 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Markmið námsins er að efla menntun, sjálfstæði og atvinnuþátttöku fólks með þroskahömlun og stuðla a…
Markmið námsins er að efla menntun, sjálfstæði og atvinnuþátttöku fólks með þroskahömlun og stuðla að samfélagi þar sem allir fá tækifæri til að halda áfram að læra og taka virkan þátt.

Opið er fyrir umsóknir í diplómanám fyrir fólk með fjölþættar stuðningsþarfir. Um er að ræða 60 eininga tveggja ára nám fyrir fólk með þroskahömlun á grunnstigi háskólanáms. Námið hófst sem þróunarverkefni við HA og er mikilvægt skref í að auka aðgengi að háskólanámi.

„Fyrstu stúdentarnir hafa nú lokið sínu fyrra námsári og það hefur gengið einstaklega vel. Við erum í skýjunum yfir þeim árangri sem náðst hefur og þeim framförum sem stúdentarnir hafa sýnt. Á þessu fyrsta ári hef ég orðið vitni að miklum framförum, aukinni færni, sjálfstrausti og valdeflingu hjá hópnum. Það er einstaklega ánægjulegt að sjá hvernig stúdentarnir hafa vaxið bæði námslega og persónulega og tekið stór skref í átt að markmiðum sínum,“ segir Sigríður Guðmundsdóttir, verkefnastjóri námsins.

Um námið

Við brautskráningu fá stúdentar starfstengda diplómu sem staðfestir námskeið og starfsnám. Einnig mun fylgja með ítarlegur viðauki sem tilgreinir þá hæfni sem viðkomandi býr yfir.
Markmið námsins er að efla menntun, sjálfstæði og atvinnuþátttöku fólks með þroskahömlun og stuðla að samfélagi þar sem allir fá tækifæri til að halda áfram að læra og taka virkan þátt.

 

Kennslufyrirkomulag

Námið er blanda af lotubundnu námi, fjarnámi og starfsnámi. Þau sem hljóta inntöku í námið stunda háskólanámið samhliða öðrum stúdentum og eru hæfniviðmið og námsmat einstaklingsmiðuð.

Stúdentar fá einnig stuðning frá háskólasamfélaginu og taka þátt í félagslífi og námsumhverfi Háskólans á Akureyri.

Umsækjendur geta valið á milli tveggja námslína. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar með því að smella á heitið:

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní

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