Gunnar Líndal ráðinn staðarverkfræðingur NLSH ohf. á Akureyri

10. júní, 2026 - 14:18 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Gunnar Líndal Sigurðsson hefur verið ráðinn sem staðarverkfræðingur hjá Nýjum Landspítala ohf. (NLSH…
Gunnar Líndal Sigurðsson hefur verið ráðinn sem staðarverkfræðingur hjá Nýjum Landspítala ohf. (NLSH) vegna uppbyggingar félagsins á nýrri byggingu við SAk

Gunnar Líndal Sigurðsson hefur verið ráðinn sem staðarverkfræðingur hjá Nýjum Landspítala ohf. (NLSH) vegna uppbyggingar félagsins á nýrri byggingu við Sjúkrahús Akureyrar (SAk).

Gunnar Líndal, sem er iðnaðarverkfræðingur og MBA executive,hefur starfað hjá SAk á umliðnum níu árum og hefur hann sinnt stjórnunarstörfum s.s. verið forstöðumaður rekstrardeildar, verkefnastjóri SAk varðandi undirbúnining og notendasamráð fyrir nýbygginguna auk þess að leiða fjölda annarra þverfaglegra verkefna, vinnuhópa og nefndir. Gunnar Líndal gengdi einnig stöðu bæjarfulltrúa á Akureyri sem oddviti L-listans, í skamman tíma árið 2022. Þá hefur hann sinnt störfum fyrir handboltahreyfinguna á Akureyri, bæði í barna- og unglingaflokkum, hjá karlaliði Þórs og kvennaliði KA/Þórs.

Ný legudeildarbygging mun gjörbreyta aðstæðum sjúklinga sem við núverandi aðstæður liggja á fjölbýlum og einnig er skortur á einangrunarherbergjum. Auk þess er húsnæði geðdeildarinnar í dag óviðunandi fyrir starfsemina og staðsetning hennar óhentug. Í nýbyggingunni, sem tengist, núverandi húsnæði verður komið upp aðstöðu fyrir skurðlækningadeild (36 stofur), lyflækningadeild (36 stofur) og geðdeild (12 sjúkrastofur og tveimur öryggiseiningum fyrir geðgjörgæslu) ásamt stoðrýmum og þá verður til staðar glæsileg nútím dag- og göngudeild geðdeildar.

Þá liggur fyrir að ráðast þurfi í endurgerð á um 1.300 m2 vegna tengingar núverandi tengibyggingar við nýbyggingu. Nýbyggingin verður staðsett á núverandi bílaplani SAk, sunnan við núverandi húsnæði og því þarf að gera ráð fyrir færslu þeirra bílastæða sem hverfa auk þess að fjölga þarf bílastæðum í takt við aukið byggingarmagn á lóðinni.

Framkvæmd á gatna- og veitnagerð auk jarðvinnu á grunni hússins hefst nú í sumar, auk þess sem vinnu- og verkefnabúðir fyrir verktaka og NLSH ohf. verða settar upp vestan megin við Selið. Unnið verður að uppsteypu hússins og innri frágangi á árunum 2027 til 2030.

Gunnar Líndal mun starfa í hlutastörfum fyrir SAk og NLSH næstu þrjá mánuði en frá og með 1. september mun hann starfa að fullu sem staðarverkfræðingur á vegum NLSH í nýbyggingarverkefninu á SAk.

Frá þessu segir í tilkynningu frá  NLSH

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