Skautafélag Akureyrar hlýtur eina virtustu viðurkenningu sem veitt er fyrir barnastarf og þátttöku í íshokkí

11. júní, 2026 - 12:04 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Verðlaunahafar European Hockey Awards 2026. Frá vinstri: Niklas Lundkvist og Daniel Fåhraeus frá Ske…
Verðlaunahafar European Hockey Awards 2026. Frá vinstri: Niklas Lundkvist og Daniel Fåhraeus frá Skellefteå AIK, Josh Holden frá HC Davos, Sarah Smiley frá Skautafélagi Akureyrar, Nicklas Bäckström frá Brynäs, Benjamin Rautiainen frá Tappara og Mats Grauers frá Frölunda

Skautafélag Akureyrar hlaut í gær eina virtustu viðurkenningu sem veitt er fyrir barnastarf og þátttöku í íshokkí þegar félagið var útnefnt handhafi Kånken Youth Retention Award 2026 á verðlaunahátíð samtaka evrópskra íshokkífélaga (EHC) í Prag.  Frá þessu er sagt á vef Skautafélags Akureyrar

Verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn European Hockey Awards þar sem saman komu fulltrúar fremstu íshokkífélaga Evrópu. Fyrir hönd SA tók íþróttastjóri félagsins, Sarah Smiley, við verðlaununum ásamt eiginmanni sínum Ingvari Jónssyni.

Á verðlaunahátíðinni voru einnig veitt verðlaun í öðrum flokkum. Þar var sænska félagið Skellefteå AIK valið félag ársins í Evrópu, sænska NHL-stjarnan Nicklas Bäckström hlaut sérstök heiðursverðlaun fyrir framlag sitt til íshokkísins, finnski framherjinn Holden Rautiainen var valinn besti ungi leikmaður Evrópu og Josh Holden, þjálfari HC Davos í Sviss, var valinn þjálfari ársins. Kånken Youth Retention Award eru veitt af Alliance of European Hockey Clubs (EHC) og Fjällräven og eru ætluð því félagi sem skarar fram úr í að byggja upp gott barna- og unglingastarf og halda börnum og ungmennum í íþróttinni með lágu brottfalli.

Íshokkí fyrir alla

Við val á sigurvegara var sérstaklega horft til þess hvernig SA hefur byggt upp starf þar sem sem flest börn geta tekið þátt og verið sem lengst í íþróttinni. Um 40% iðkenda félagsins eru stúlkur og um 40% ungmennaþjálfara félagsins konur, sem endurspeglar þá áherslu félagsins að skapa umhverfi þar sem allir eiga möguleika til þátttöku og framfara. Brottfall á unglingsaldri er lítið og það vakti einnig athygli hvernig stúlkur og drengir æfa og keppa saman fram á unglingsár. Félagið hefur markvisst unnið að því að tryggja öllum sömu tækifæri til þátttöku, framfara og félagslegrar tengingar. Jafnframt vakti athygli dómnefndar hvernig félagið hefur leitast við að minnka hindranir fyrir fjölskyldur með sérstökum úrræðum fyrir yngstu iðkendurna. Þar má nefna aðstoð við æfinga- og keppnisbúnað auk frístundarrútu sem auðveldar börnum að komast á æfingar. Þessi úrræði hafa gert fjölmörgum börnum kleift að stunda íshokkí sem ella hefðu átt erfiðara með þátttöku.

Viðurkenning á starfi hokkífjölskyldunnar

Eins og Sarah Smiley kom inn á í þakkarræðu sinni eru þessi verðlaun ekki aðeins viðurkenning á starfi síðustu missera heldur áratuga uppbyggingu innan SA.Þau eru viðurkenning á ástríðu foreldra, sjálfboðaliða og þjálfara sem hafa staðið vaktina og lagt óteljandi klukkustundir í starfið. Afraksturinn er sú einstaka menning sem byggst hefur upp innan félagsins kynslóð eftir kynslóð og gerir SA að meira en íþróttafélagi – samfélagi og fjölskyldu. Fyrir félag úr litlu samfélagi á norðurhjara veraldar er það einstakur heiður að vera valið fyrirmyndarfélag á evrópskum vettvangi. Um leið er það staðfesting á því að þegar hokkífjölskyldan vinnur saman getur lítið félag orðið fyrirmynd fyrir önnur félög og haft raunveruleg áhrif á þróun íþróttarinnar.

Styrkur til framtíðar

Með verðlaununum fylgir styrkur að upphæð 10.000 evrur sem SA mun nýta til að efla enn frekar barna- og unglingastarf félagsins. Áherslan verður fyrst og fremst á menntun og þróun þjálfara með aukinni þjálfaramenntun, handleiðslu ungra þjálfara og áframhaldandi uppbyggingu á innra þjálfarakerfi félagsins. Markmiðið er að styrkja enn frekar það umhverfi sem hefur skilað félaginu þessari viðurkenningu og tryggja að sem flest börn geti notið góðs af starfinu til framtíðar.

Þessi viðurkenning tilheyrir öllum sem hafa komið að starfi Skautafélags Akureyrar í gegnum árin – iðkendum, foreldrum, þjálfurum, sjálfboðaliðum og stuðningsfólki.

 

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