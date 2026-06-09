Tryggvi Gíslason er látinn

Látinn er Tryggvi Gíslason, fyrrverandi skólameistari Menntaskólans á Akureyri (MA), fæddur á Norðfirði 11. júní 1938. Tryggvi skilur eftir sig eiginkonu sína, Margrétu Eggertsdóttur, sex börn og 25 aðra niðja.
Tryggvi var mag. art. í norrænum fræðum frá HÍ 1968 og bjó með fjölskyldu sinni 1968-1972 í Björgvin í Noregi þar sem starfaði sem lektor við háskólann. Áður starfaði hann lengi á fréttastofu útvarps en var skipaður skólameistari MA 1972. Hann lét af því embætti 2003. Árin 1986-1990 gegndi Tryggvi störfum hjá Norrænu ráðherranefndinni í Kaupmannahöfn.
Alla tíð var Tryggvi virkur í félagsmálum og iðulega frumkvöðull að umbótum í skóla- og menningarmálum.
Eftir Tryggva liggur fjöldi ritverka, styttri og lengri, útgefinna sem fluttra, einkum um málvísindi og menningu, ekki síst þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson.
Börn Tryggva og Margrétar eru:
Við leiðarlok þakkar starfsfólk Vikublaðsins, Tryggva Gíslasyni fyrir velvild og hlýhug ásamt því sem við sendum fjölskyldu Tryggva okkar innilegustu samúðarkveðjur.