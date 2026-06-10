Grænt ljós á uppbyggingu Heilsuverndar fyrir aldraða á Akureyri

„Ég er mjög jákvæð gagnvart þessu verkefni og tel mikilvægt að við vinnum hratt og af festu að málinu. Málefni eldri borgara eru í erfiðri stöðu vegna húsnæðisvanda á Hlíð og nú einnig myglu á Kristnesi,“ segir Sunna Hlín Jóhannesdóttir formaður Skipulagsráðs Akureyrarbæjar.
„Við eigum fyrst og fremst að horfa til hagsmuna íbúa okkar. Eldri borgarar eru sífellt stærri hópur og við verðum að tryggja þeim þjónustu sem er örugg og við hæfi. Þótt reksturinn sé ekki á okkar höndum getum við ekki skorast undan ábyrgð okkar á að beita okkur fyrir lausnum,“ segir Sunna Hlín.
Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur tekið jákvætt í erindi Heilsuverndar um uppbyggingu heilbrigðisþjónustu og þjónustuíbúða fyrir aldraða í bænum. Stefnt er að því að Heilsuvernd fái vilyrði fyrir lóð við Borgarmóa án auglýsingar, en málið hefur hlotið stuðning bæjarráðs sem hefur falið bæjarstjóra og sviðsstjóra skipulagssviðs að vinna málið áfram.
Markmiðið með uppbyggingunni er að bæta þjónustu við eldri borgara, en áætlað er að í nýju húsnæðið verði meðal annars rými fyrir tímabundnar dvalir, endurhæfingu og leiguíbúðir.
Áfram verði verslun og þjónusta á jarðhæð
Skipulagsráð leggur jafnframt áherslu á að þrátt fyrir að fyrirhuguð uppbygging verði að meginstefnu ætluð þjónustu og íbúðum fyrir eldri borgara, verði áfram gert ráð fyrir almennri verslunar- og þjónustustarfsemi í hluta jarðhæðar húsnæðisins.
Endanleg úthlutun lóðarinnar er þó bundin því skilyrði að skipulagsbreytingum ljúki og að gengið verði frá formlegu samkomulagi um starfsemina.
Farsælast að byggja við Hlíð
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir V-lista lagði fram bókun á fundi bæjarráðs þar sem segir að að ríkið hefði dregið lappirnar varðandi uppbyggingu hjúkrunarrýma og endurbóta á Kristnesspítala. Hún viðraði þá hugmynd að farsælast væri að byggja undir endurhæfingu og tímabundnar dvalir við Hlíð, á lóð í eigu Akureyrarbæjar.