Syntholene opnar tilraunaverksmiðju á Húsavík

Bandaríska nýsköpunarfyrirtækið Syntholene Energy Corp. hefur hafið rekstur tilraunaverksmiðju sinnar á Húsavík, sem byggð var upp á aðeins 69 dögum. Tilraunaverksmiðjan er staðsett á lóð Orkuveitu Húsavíkur.
Verksmiðjan er sú fyrsta sinnar tegundar í heiminum sem nýtir jarðvarma beint í framleiðslu á vetni með háhita rafgreiningu (SOEC), sem er lykilhráefni til framleiðslu á vistvænu eldsneyti. Tilgangur verkefnisins er að prófa og sannreyna nýja tækni sem gæti lækkað kostnað og orkunotkun við framleiðslu á tilbúnu eldsneyti. Á næstu mánuðum munu fara fram ítarlegar prófanir þar sem safnað verður rekstrargögnum og árangur kerfisins metinn. Niðurstöður úr fyrstu mælingum eru væntanlegar síðar á árinu.
Opnun tilraunaverksmiðjunnar er mikilvægur áfangi fyrir Syntholene og undirstrikar jafnframt hlutverk Húsavíkur og Norðurþings sem vettvangs nýsköpunar í orkumálum og grænum iðnaði. Ef vel tekst til gæti tæknin lagt grunn að framleiðslu samkeppnishæfs, kolefnishlutlauss eldsneytis á iðnaðarskala í framtíðinni, og er meðal annars horft til Bakka í því tilliti.