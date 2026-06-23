Syntholene opnar tilraunaverksmiðju á Húsavík

23. júní, 2026 - 09:49 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Bergþór Bjarnason sveitarstjóri Norðurþings klippir á borðann. Mynd/Norðurþing
Bergþór Bjarnason sveitarstjóri Norðurþings klippir á borðann. Mynd/Norðurþing

Bandaríska nýsköpunarfyrirtækið Syntholene Energy Corp. hefur hafið rekstur tilraunaverksmiðju sinnar á Húsavík, sem byggð var upp á aðeins 69 dögum. Tilraunaverksmiðjan er staðsett á lóð Orkuveitu Húsavíkur.

Verksmiðjan er sú fyrsta sinnar tegundar í heiminum sem nýtir jarðvarma beint í framleiðslu á vetni með háhita rafgreiningu (SOEC), sem er lykilhráefni til framleiðslu á vistvænu eldsneyti. Tilgangur verkefnisins er að prófa og sannreyna nýja tækni sem gæti lækkað kostnað og orkunotkun við framleiðslu á tilbúnu eldsneyti. Á næstu mánuðum munu fara fram ítarlegar prófanir þar sem safnað verður rekstrargögnum og árangur kerfisins metinn. Niðurstöður úr fyrstu mælingum eru væntanlegar síðar á árinu.

Opnun tilraunaverksmiðjunnar er mikilvægur áfangi fyrir Syntholene og undirstrikar jafnframt hlutverk Húsavíkur og Norðurþings sem vettvangs nýsköpunar í orkumálum og grænum iðnaði. Ef vel tekst til gæti tæknin lagt grunn að framleiðslu samkeppnishæfs, kolefnishlutlauss eldsneytis á iðnaðarskala í framtíðinni, og er meðal annars horft til Bakka í því tilliti.

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