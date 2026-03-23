Styrktartónleikar fyrir Úlfar Baldvin annað kvöld.

23. mars, 2026 - 14:58 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Úlfar er 6 ára Dalvíkingur. Fyrr á árinu greindist hann með æxli í höfði og eiga hann og fjölskylda hans fyrir höndum langt og strangt ferli sem byrjar á lyfjameðferð í Svíþjóð.
Til að leggja fjölskyldunni lið verða haldnir styrktartónleikar í Samkomuhúsinu á Akureyri þriðjudaginn 24. mars klukkan 20, þar sem allur ágóði mun renna beint til fjölskyldunnar.
Miðasala fer fram á netfanginu u.b.best@gmail.com.
Miðaverð er 3.000 kr.
Einnig verður hægt að kaupa miða í hurð.
 
Þeir sem ekki sjá sér fært að koma en vilja leggja söfnuninni lið er bent á reikningsnúmer þar sem frjáls framlög eru vel þegin.
Reikningsnúmer: 2200-15-081165
Kennitala: 040395-3269
 
Fram koma:
 
Andrea Gylfa
Arnþór Þorsteinsson
Ágúst Brynjars
Drottningar
Hjalti Rúnar
Magni Ásgeirs
Níels Girerd
Sólveig Guðmunds
Svavar Knútur
Tinna Óðins
Urður Bergs
Villi Braga
