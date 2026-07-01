Stjórn SSNE skorar á stjórnvöld að tryggja framtíð millilandaflugs á Norðurlandi

01. júlí, 2026 - 19:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Stjórn SSNE ítrekar mikilvægi millilandaflugs um Akureyri Mynd Ingvar K
Stjórn SSNE ítrekar mikilvægi millilandaflugs um Akureyri Mynd Ingvar K

Ný stjórn SSNE kom saman til síns fyrsta fundar í gær, þar var m.a. samþykkt eftirfarandi ályktun um uppbyggingu millilandaflugs um Akureyrarflugvöll.

Stjórn Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE) ítrekar mikilvægi þess að Akureyrarflugvöllur verði áfram byggður upp sem ein af alþjóðlegum gáttum Íslands. Jafnframt leggur stjórn SSNE ríka áherslu á að fjármögnun Flugþróunarsjóðs verði tryggð til framtíðar.

Flugþróunarsjóður er lykilforsenda þess að byggja upp nýjar flugleiðir og efla millilandaflug um Akureyri og Egilsstaði. Ljóst er að án áframhaldandi árlegs framlags ríkisins að lágmarki 100 m.kr. mun sjóðinn skorta fjármagn strax á árinu 2027. Slík staða myndi stöðva frekari uppbyggingu og veikja samkeppnisstöðu Norðurlands sem áfangastaðar og atvinnusvæðis og Íslands í heild.

Öflugt millilandaflug um Akureyri felur í sér veruleg sóknartækifæri fyrir íslenskt samfélag. Það styður við aukna verðmætasköpun, lengir ferðatímabil, bætir aðgengi að erlendum mörkuðum og stuðlar að jafnvægi í dreifingu ferðamanna um landið. Jafnframt dregur slík uppbygging úr álagi á Keflavíkurflugvöll og styrkir innviði og atvinnulíf á landsbyggðinni. Uppbygging alþjóðlegrar fluggáttar á Akureyri er í samræmi við atvinnustefnu stjórnvalda um aukna verðmætasköpun, fjölbreyttara atvinnulíf og markvissa byggðaþróun.

Stjórn SSNE skorar á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að fela rekstur, uppbyggingu og markaðssetningu Akureyrarflugvallar sérstökum aðila, stjórn eða félagi, með skýrt hlutverk og ábyrgð. Nauðsynlegt er að tryggja slíkum aðila stöðugt og fyrirsjáanlegt fjármagn til að ná fram markmiðum um öfluga alþjóðlega fluggátt á Norðurlandi. Stjórn SSNE áréttar að trygg fjármögnun og markviss uppbygging millilandaflugs um Akureyri er fjárfesting í aukinni verðmætasköpun, sterkari byggðum og sjálfbærari nýtingu innviða landsins.

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