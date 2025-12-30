Starfsfólk í vinnsluhúsum Samherja á skyndihjálparnámskeiðum

30. desember, 2025 - 18:09 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Einn hópurinn sem sótti skyndihjálparnámskeiðið / myndir samherji.is
Einn hópurinn sem sótti skyndihjálparnámskeiðið / myndir samherji.is

Hluti starfsfólks í vinnsluhúsum Samherja á Akureyri og Dalvík sótti í gær skyndihjálparnámskeið með áherslu á rétt viðbrögð í neyð og fyrstu aðstoð í skyndihjálp.

Námskeiðið var lokahlutinn af námskeiðum sem veita starfsfólki rétt á að kallast „sérhæfður fiskvinnslumaður“ og er hluti af kjarasamningsbundnum réttindum fiskvinnslufólks.

Námskeiðin voru keyrð rafrænt í haust í samvinnu við Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar ( Símey) og Fisktækniskólann.

Rauði krossinn hefur sérhæft sig í skyndihjálparnámskeiðum og segir Franz Halldór Eydal leiðbeinandi í skyndihjálparteymi félagsins að rétt viðbrögð í skyndihjálp geti sannarlega bjargað manneskju í neyð.

Námskeiðin sniðin að þörfum fólks sem starfar í fiskvinnslu

„Þetta námskeið sem við höldum fyrir starfsfólk Samherja tekur fjórar klukkustundir og er sniðið að þörfum fólks sem starfar í fiskvinnslu. Farið er yfir ýmis grunnatriði skyndihjálpar, svo sem endurlífgun, hnoð og hvernig bregðast á við bráðum veikindum og áverkum. Allir fá svo í lokin skírteini sem sýnir að viðkomandi hefur sótt slíkt skyndihjálparnámskeið.“

Franz Halldór sýnir hjartahnoð.

 

Upprifjun nauðsynleg

Franz Halldór segir að flestir þátttakendur hafi almennt ágæta þekkingu á skyndihjálp, upprifjun sé þó alltaf nauðsynleg.

„ Skyndihjálp hefur þróast á undanförnum árum samfara auknum rannsóknum og upplýsingum, þess vegna eru slík námskeið nauðsynleg. Upprifjun er sem sagt afskaplega mikilvæg og styrkir viðkomandi, þess vegna fagna ég því þegar fyrirtæki á borð við Samherja bjóða starfsfólki sínu að sækja slík námskeið í vinnunni.“

Þekking sem enginn vill þurfa að beita

Franz Halldór að segir dæmin sanni að góð færni í skyndihjálp hafi bjargað mannslífum.

"Allir ættu að hafa góða þekkingu í skyndihjálp. Hitt er svo annað mál að skyndihjálp er dýrmæt þekking sem enginn vill þurfa að beita á lífsleiðinni. Komi hins vegar til þess, getur slík þekking bjargað mannslífi og dæmin eru fjölmörg eins og flestir vita.“

Hjartahnoð

 

Franz Halldór Eydal

 

Allir nemendurnir tóku þátt í verklegum æfingum.

 

www.samherji.is sagði fyrst frá

 

Til baka

Nýjast

  • Björn Gíslason ráðinn verkefnastjóri atvinnuuppbyggingar á Bakka

    • 30.12.2025
    Björn Gíslason hefur verið ráðinn í starf verkefnastjóra atvinnuuppbygginar á Bakka við Húsavík. Hlutverk verkefnastjóra er að ýta úr vör nýjum verkefnum á Bakka við Húsavík, styðja fjárfesta með greinargóðum upplýsingum og samhæfa vinnu lykilaðila að stórum fjárfestingum á svæðinu. Björn mun hefja störf í janúar.

  • Starfsfólk í vinnsluhúsum Samherja á skyndihjálparnámskeiðum

    • 30.12.2025
    Hluti starfsfólks í vinnsluhúsum Samherja á Akureyri og Dalvík sótti í gær skyndihjálparnámskeið með áherslu á rétt viðbrögð í neyð og fyrstu aðstoð í skyndihjálp.

  • Gyða Árnadóttir: Minningar frá Akureyri

    • 30.12.2025
    Gyða Árnadóttir bjó á Akureyri frá barnsaldri og flutti austur í Neskaupstað fyrir átta árum. Hún starfar nú hjá Steininum, sem er nytjamarkaður þar í bæ. Þegar Gyða bjó á Akureyri ráku foreldrar hennar ávaxta- og grænmetisbúð þar og tóku hún og systur hennar virkan þátt í því starfi, og sérstaklega um jólin, þar sem mikið var að gera yfir hátíðirnar.

  • Færðu Völsungi gjöf frá Sjómannadeildinni

    • 30.12.2025
    Sjómannadeild Framsýnar samþykkti á aðalfundi deildarinnar í gær að færa Íþróttafélaginu Völsungi að gjöf sjónvarpstæki í félagsaðstöðuna við íþróttasvæðið á Húsavík. Fyrir liggur að aðstaðan er mikið notuð af ungum sem eldri iðkendum íþrótta á vegum Völsungs. 

  • Net­verslun með á­fengi og vel­ferð barna okkar

    • 30.12.2025
    Við lifum á tímum þar sem umræðan um takmarkanir á lífi okkar er orðin flókin. Sumir halda því fram að allt megi, að frjálst flæði sé alltaf best. Það kann oft að vera farsæl lausn. En raunin er stundum önnur. Takmarkanir eru alls staðar til staðar í lífi okkar af góðum ástæðum.

  • Mikil sala í nýjum bílum

    • 30.12.2025
    Eins og kunnugt er hækka flestar gerðir af nýjum bílum í verði nú um áramót, samhliða þvi sem rafbílastyrkurinn lækkar verulega eða úr 900 þúsund krónum í 500 þúsund krónur.  Vikublaðið kannaði  hvort  góð sala væri í nýjum bílum.

  • Útlit fyrir gott veður um áramótin

    • 30.12.2025
    Það er útlit fyrir gott ,,flugeldaveður" við áramót ef marka má veðurspár sem liggja fyrir.   

  • Stefnir í metár í jólavertíðinni – taka á móti allt að 4.000 manns í jólahlaðborð

    • 29.12.2025
    Jólahlaðborð eru gríðarlega vinsæl meðal landsmanna í aðdraganda jóla. Múlaberg á langa hefð að baki og er sennilega stærsti aðilinn á Norðurlandi á því sviði.  -segir Ingibjörg Bergmann Bragadóttir, einn af eigendum og veitingastjóri á Múlabergi

  • Jólalög og jólamyndir -Þröstur Ernir Viðarsson rýnir í úrvalið

    • 29.12.2025
    Þröstur Ernir Viðarsson fjölmiðlafræðingur ólst upp í Bolungarvík en hefur verið búsettur á Akureyri síðan 2007. Hann er giftur Hrafnhildi Jónsdóttir hjúkrunarfræðingi og eiga þau þrjá syni og eitt barnabarn. Þröstur hefur mikinn áhuga á tónlist og kvikmyndum. Við ákváðum því að slá á þráðinn til hans og spyrja út í jólalög og jólamyndir. Hver eru fimm uppáhalds jólalögin hans og hvaða kvikmyndir finnst honum ómissandi í desember?
Sjá meira